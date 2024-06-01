1 чел.
По популярности
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар: культурное погружение и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
«Это не просто фотосессия на фоне красивых достопримечательностей»
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
55004 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
1 час
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
Профессиональные фотографы приглашают на фото-прогулку по Чебоксарам. Узнайте историю города и получите уникальные снимки в стиле кино
«Фотосессию проведу я или другой фотограф из нашей команды»
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
35003 325₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Увлекательная экскурсия с фотосессией по живописным местам Чебоксар
Приглашаем на увлекательную фото-прогулку по Чебоксарам! Узнайте интересные факты о городе и получите яркие фотографии на память
Начало: Красная площадь дом 5
«Это не просто фотосессия на фоне красивых достопримечательностей, а полноценное путешествие по ключевым местам города»
Расписание: Работаем под индивидуальные запросы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 июня 2024При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!
- ННаталья12 мая 2024Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию для нашей семьи и прекрасные фотографии. Детям очень понравилось! Будем обязательно Вас рекомендовать.
- ЕЕлизавета1 мая 2024Милая, уверенная, профессиональная гид!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Фотопрогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в июне 2024
Сейчас в Чебоксарах в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 3 325 до 5 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Чебоксар, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024