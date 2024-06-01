Фотосессии в Чебоксарах с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Чебоксарах, цены от 3 325 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
7 отзывов
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар: культурное погружение и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
«Это не просто фотосессия на фоне красивых достопримечательностей»
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
55004 400 за всё до 4 чел.
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
🚶 Пешая
скидка
5%
Фотопрогулка
1 час
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
Профессиональные фотографы приглашают на фото-прогулку по Чебоксарам. Узнайте историю города и получите уникальные снимки в стиле кино
«Фотосессию проведу я или другой фотограф из нашей команды»
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
35003 325 за всё до 4 чел.
Чебоксары: прогулка с фотографом
Фотопрогулка
1 час
Увлекательная экскурсия с фотосессией по живописным местам Чебоксар
Приглашаем на увлекательную фото-прогулку по Чебоксарам! Узнайте интересные факты о городе и получите яркие фотографии на память
Начало: Красная площадь дом 5
«Это не просто фотосессия на фоне красивых достопримечательностей, а полноценное путешествие по ключевым местам города»
Расписание: Работаем под индивидуальные запросы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию для нашей семьи и прекрасные фотографии. Детям очень понравилось! Будем обязательно Вас рекомендовать.
  • Е
    Елизавета
    1 мая 2024
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    Милая, уверенная, профессиональная гид!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
  2. Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
  3. Чебоксары: прогулка с фотографом
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Монумент Матери
  3. Красная площадь
  4. Сквер Чапаева
  5. Введенский Собор
  6. Парк Победы
  7. Парк Амазония
  8. Площадь Республики
  9. Набережная
  10. Музей пива
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в июне 2024
Сейчас в Чебоксарах в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 3 325 до 5 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Чебоксар, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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