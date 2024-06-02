1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие во времени: уникальная экскурсия по Чебоксарам на автомобиле
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
Завтра в 17:00
10 июня в 13:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Путешествие по Чебоксарам: от Батыя до Чапаева
Прогулка по историческим местам Чебоксар, знакомство с культурой и традициями чувашей. Узнайте, как город связан с космонавтикой и советской промышленностью
Начало: У памятника Чапаеву на пр. Яковлева
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
29 июня в 08:30
30 июня в 08:30
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
3 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Город-сад - Мариинский Посад: путешествие во времени
Погружение в атмосферу XIX века в Мариинском Посаде: архитектура, купеческий быт, Государева гора и волжские просторы
26 июня в 08:00
23 июля в 08:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие во времени: Чебоксары от современности к древности
Погрузитесь в уникальное путешествие по Чебоксарам, где каждый поворот раскрывает страницы истории от древности до наших дней
Начало: Ярославская, 23
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлиса2 июня 2024Отличная экскурсия! 🌟🌟🌟🌟🌟Очень интересно, время пролетает незаметно, нам всё понравилось! Рекомендуем всем!
- ВВладимир17 мая 2024Очень интересно и познавательно!
- ААлександр14 мая 2024В данном случае я оцениваю не Зою, которую вообще ни разу не видел, а заменявшую ее Людмилу Дмитриевну. Она прекрасный
- ИИрина12 мая 2024Благодарим гида Валерия! Очень довольны. Интересно. Хороший контакт с участниками экскурсии.
- ННадежда5 мая 2024Спасибо за экскурсию! Всё очень классно! Гид Наталья просто прелесть! Всё исчерпывающе, с долей уместного юмора и коррекцией маршрута по обстоятельствам. Очень довольны, спасибо!!!
- ННаталья29 апреля 2024Замечательная получилась экскурсия. Время пролетело незаметно и было очень интересно.
- ЕЕлена27 апреля 2024Огромное спасибо Наталье! Замечательная экскурсия! И ходили и ездили. и шутили. огромный поток информации:)) мы теперь передаем из уст в уста:)) время пролетело не заметно. легкая в общении Наталья. советую.
- ТТатьяна3 января 2024Экскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасно все организовала. Большое спасибо!!!!
- ММарина13 ноября 2023Очень приятная, позитивная Наталья. Время пролетело незаметно, рассказ был интересный, живой, познавательный. Остались очень довольны. Город просто великолепный, захотелось вернуться еще раз.
- ЛЛепендина1 ноября 2023Индивидуальная экскурсия по Чебоксарам с Натальей произвела отличное впечатление. Много узнали об истории Чувашии, подача материала доступная и интесная, Экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «На машине»
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