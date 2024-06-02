А Алиса Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева Отличная экскурсия! 🌟🌟🌟🌟🌟Очень интересно, время пролетает незаметно, нам всё понравилось! Рекомендуем всем!

В Владимир По Чебоксарам на автомобиле Очень интересно и познавательно!

А Александр Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка читать дальше экскурсовод, к собственно экскурсии никаких претензий нет. Но в организационном плане имели место определенные проблемы, видимо, именно из-за того, что пришлось менять экскурсовода. И организатор небезупречно обеспечил организацию. В данном случае я оцениваю не Зою, которую вообще ни разу не видел, а заменявшую ее Людмилу Дмитриевну. Она прекрасный

И Ирина Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева Благодарим гида Валерия! Очень довольны. Интересно. Хороший контакт с участниками экскурсии.

Н Надежда По Чебоксарам на автомобиле Спасибо за экскурсию! Всё очень классно! Гид Наталья просто прелесть! Всё исчерпывающе, с долей уместного юмора и коррекцией маршрута по обстоятельствам. Очень довольны, спасибо!!!

Н Наталья По Чебоксарам на автомобиле Замечательная получилась экскурсия. Время пролетело незаметно и было очень интересно.

Е Елена По Чебоксарам на автомобиле. От современности к древности Огромное спасибо Наталье! Замечательная экскурсия! И ходили и ездили. и шутили. огромный поток информации:)) мы теперь передаем из уст в уста:)) время пролетело не заметно. легкая в общении Наталья. советую.

Т Татьяна Добро пожаловать в Чебоксары Экскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасно все организовала. Большое спасибо!!!!

М Марина По Чебоксарам на автомобиле. От современности к древности Очень приятная, позитивная Наталья. Время пролетело незаметно, рассказ был интересный, живой, познавательный. Остались очень довольны. Город просто великолепный, захотелось вернуться еще раз.