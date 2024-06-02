Экскурсии по Чебоксарам на машине с гидом

Найдено 6 экскурсий в категории «На машине» в Чебоксарах, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Чебоксарам на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
86 отзывов
Путешествие во времени: уникальная экскурсия по Чебоксарам на автомобиле
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
Завтра в 17:00
10 июня в 13:00
5 990 за всё до 4 чел.
Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
109 отзывов
Путешествие по Чебоксарам: от Батыя до Чапаева
Прогулка по историческим местам Чебоксар, знакомство с культурой и традициями чувашей. Узнайте, как город связан с космонавтикой и советской промышленностью
Начало: У памятника Чапаеву на пр. Яковлева
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
4 000 за всё до 4 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
29 июня в 08:30
30 июня в 08:30
6 000 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Чебоксары
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Добро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
3 700 за всё до 3 чел.
Город-сад - Мариинский Посад
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Город-сад - Мариинский Посад: путешествие во времени
Погружение в атмосферу XIX века в Мариинском Посаде: архитектура, купеческий быт, Государева гора и волжские просторы
26 июня в 08:00
23 июля в 08:00
7 800 за всё до 4 чел.
По Чебоксарам на автомобиле. От современности к древности
🚌 На автобусе
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Путешествие во времени: Чебоксары от современности к древности
Погрузитесь в уникальное путешествие по Чебоксарам, где каждый поворот раскрывает страницы истории от древности до наших дней
Начало: Ярославская, 23
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алиса
    2 июня 2024
    Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
    Отличная экскурсия! 🌟🌟🌟🌟🌟Очень интересно, время пролетает незаметно, нам всё понравилось! Рекомендуем всем!
  • В
    Владимир
    17 мая 2024
    По Чебоксарам на автомобиле
    Очень интересно и познавательно!
  • А
    Александр
    14 мая 2024
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    В данном случае я оцениваю не Зою, которую вообще ни разу не видел, а заменявшую ее Людмилу Дмитриевну. Она прекрасный
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    экскурсовод, к собственно экскурсии никаких претензий нет. Но в организационном плане имели место определенные проблемы, видимо, именно из-за того, что пришлось менять экскурсовода. И организатор небезупречно обеспечил организацию.

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
    Благодарим гида Валерия! Очень довольны. Интересно. Хороший контакт с участниками экскурсии.
  • Н
    Надежда
    5 мая 2024
    По Чебоксарам на автомобиле
    Спасибо за экскурсию! Всё очень классно! Гид Наталья просто прелесть! Всё исчерпывающе, с долей уместного юмора и коррекцией маршрута по обстоятельствам. Очень довольны, спасибо!!!
  • Н
    Наталья
    29 апреля 2024
    По Чебоксарам на автомобиле
    Замечательная получилась экскурсия. Время пролетело незаметно и было очень интересно.
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    По Чебоксарам на автомобиле. От современности к древности
    Огромное спасибо Наталье! Замечательная экскурсия! И ходили и ездили. и шутили. огромный поток информации:)) мы теперь передаем из уст в уста:)) время пролетело не заметно. легкая в общении Наталья. советую.
  • Т
    Татьяна
    3 января 2024
    Добро пожаловать в Чебоксары
    Экскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасно все организовала. Большое спасибо!!!!
    Экскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасноЭкскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасноЭкскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасноЭкскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасноЭкскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасноЭкскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасно
  • М
    Марина
    13 ноября 2023
    По Чебоксарам на автомобиле. От современности к древности
    Очень приятная, позитивная Наталья. Время пролетело незаметно, рассказ был интересный, живой, познавательный. Остались очень довольны. Город просто великолепный, захотелось вернуться еще раз.
  • Л
    Лепендина
    1 ноября 2023
    По Чебоксарам на автомобиле. От современности к древности
    Индивидуальная экскурсия по Чебоксарам с Натальей произвела отличное впечатление. Много узнали об истории Чувашии, подача материала доступная и интесная, Экскурсия
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    была познавательной и динамичной, Наталья интересный рассказчик, слушать её -одно удовольствие. Мы первый раз приехали в Чебоксары и получили много полезной и интересной информации. Всем рекомендую индивидуальные экскурсии Натальи.

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в июне 2024
Сейчас в Чебоксарах в категории "На машине" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 700 до 7 800. Туристы уже оставили гидам 234 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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