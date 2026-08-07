3 отзыва оставили туристы

На авто-пешеходной экскурсии вы рассмотрите столицу Чувашии со всех сторон. Услышите о купцах и чебоксарских героях, неожиданных скульптурах и местных амазонках. Разберетесь в городской архитектуре и научитесь различать сталинский ампир, классицизм и неоклассицизм. А также познакомитесь с непростой историей распространения русской православной культуры и узнаете, чем живет город сегодня.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Парк Победы сейчас находится на реконструкции, поэтому временно не посещаем его

Историческая часть города

На площадке в Парке Победы вы сможете сделать панорамные снимки Волги и Старого города. А я начну погружать вас в глубину веков: от современности к 16 столетию. Вы узнаете об административных районах и его героях, о жилых массивах и зеленых зонах. Гуляя возле Красной площади и по бульвару Купца Ефремова, осмотрите особняки в любимом архитектурном стиле купцов 19 века — модерне — и услышите об их судьбах и роли в жизни уездного города. Кроме того, я расскажу о памятнике Бендеру и Воробьянинову, Маленькому принцу и копии решетки Летнего сада. И здесь же научу различать сталинский ампир, классицизм и неоклассицизм.

Святыни Чебоксар

В самой старой части города будут истории об иконах, хранящихся в Свято-Троицком монастыре, Архангельской церкви и Введенском соборе. Вы услышите забавные легенды об основании церквей и путешествии Екатерины Великой. Я также помогу восстановить образ Чебоксарского кремля 16 века и расскажу о нелегком «распространении и приживании» на чувашской земле русской православной культуры.

Современная жизнь города

На улице М. Сеспеля я покажу лучшую панорамную площадку и раскрою инженерные секреты строительства залива с фонтанами. Кроме того, вы узнаете об Аманатном дворе, пересыльной тюрьме и исторических личностях, побывавших в ней. Чуть позже вы увидите современные жилые районы и узнаете о нынешнем состоянии экономики города и республики. Услышите о чувашском богатыре Улыпе, об идее создания парка Амазония и аллеи из скульптур амазонок. А также, осмотрите Президентский бульвар, Чебоксарский залив и реку Чебоксарка.

Чебоксарские сувениры

В завершение экскурсии вы сможете приобрести сувениры в Городе мастеров за приемлемые цены, а также узнаете, где можно купить конфеты фабрики «Акконд», чувашские напитки, в том числе «Лайах» или «Кер Сари», мясной продукт «ширтан», а также знаменитую продукцию под брендом «Чебоксарский трикотаж».

Объемное представление о Чебоксарах

Город, как и человек, имеет душу, скелет и физиологию — это сравнение принадлежит Н. Анциферову, известному градоведу и философу. На этой концепции будет основана и наша экскурсия. Через предания, судьбы знаменитых горожан и земляков, музеи, театры и городские выставки вы поймете душу Чебоксар. Благодаря остановкам на панорамных площадках и переездам на автомобиле увидите «скелет» города: его планировку, основные транспортные магистрали, архитектурные стили и достопримечательности. Ну а с физиологией разберетесь, узнав об экономике, ведущих производствах и местной гастрономии.

Кому подойдет экскурсия

Я с удовольствием проведу ознакомительную экскурсию для гостей, впервые приехавших в Чебоксары. Постараюсь сформировать у вас положительный образ столицы Чувашии. Также я с радостью проведу экскурсию-беседу с хорошо подготовленными к встрече с городом путешественниками. Поверьте, вы откроете для себя новые страницы истории, географии и культуры Чебоксар.

Организационные детали