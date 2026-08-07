3 отзыва оставили туристы

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Добро пожаловать в Чебоксары

Большой вояж по старинным и современным местам города в компании легенд и чувашских историй
На авто-пешеходной экскурсии вы рассмотрите столицу Чувашии со всех сторон. Услышите о купцах и чебоксарских героях, неожиданных скульптурах и местных амазонках.

Разберетесь в городской архитектуре и научитесь различать сталинский ампир, классицизм и неоклассицизм.

А также познакомитесь с непростой историей распространения русской православной культуры и узнаете, чем живет город сегодня.
4.9
51 отзыв
Добро пожаловать в Чебоксары
Добро пожаловать в Чебоксары
Добро пожаловать в Чебоксары

Описание экскурсии

Парк Победы сейчас находится на реконструкции, поэтому временно не посещаем его

Историческая часть города

На площадке в Парке Победы вы сможете сделать панорамные снимки Волги и Старого города. А я начну погружать вас в глубину веков: от современности к 16 столетию. Вы узнаете об административных районах и его героях, о жилых массивах и зеленых зонах. Гуляя возле Красной площади и по бульвару Купца Ефремова, осмотрите особняки в любимом архитектурном стиле купцов 19 века — модерне — и услышите об их судьбах и роли в жизни уездного города. Кроме того, я расскажу о памятнике Бендеру и Воробьянинову, Маленькому принцу и копии решетки Летнего сада. И здесь же научу различать сталинский ампир, классицизм и неоклассицизм.

Святыни Чебоксар

В самой старой части города будут истории об иконах, хранящихся в Свято-Троицком монастыре, Архангельской церкви и Введенском соборе. Вы услышите забавные легенды об основании церквей и путешествии Екатерины Великой. Я также помогу восстановить образ Чебоксарского кремля 16 века и расскажу о нелегком «распространении и приживании» на чувашской земле русской православной культуры.

Современная жизнь города

На улице М. Сеспеля я покажу лучшую панорамную площадку и раскрою инженерные секреты строительства залива с фонтанами. Кроме того, вы узнаете об Аманатном дворе, пересыльной тюрьме и исторических личностях, побывавших в ней. Чуть позже вы увидите современные жилые районы и узнаете о нынешнем состоянии экономики города и республики. Услышите о чувашском богатыре Улыпе, об идее создания парка Амазония и аллеи из скульптур амазонок. А также, осмотрите Президентский бульвар, Чебоксарский залив и реку Чебоксарка.

Чебоксарские сувениры

В завершение экскурсии вы сможете приобрести сувениры в Городе мастеров за приемлемые цены, а также узнаете, где можно купить конфеты фабрики «Акконд», чувашские напитки, в том числе «Лайах» или «Кер Сари», мясной продукт «ширтан», а также знаменитую продукцию под брендом «Чебоксарский трикотаж».

Объемное представление о Чебоксарах

Город, как и человек, имеет душу, скелет и физиологию — это сравнение принадлежит Н. Анциферову, известному градоведу и философу. На этой концепции будет основана и наша экскурсия. Через предания, судьбы знаменитых горожан и земляков, музеи, театры и городские выставки вы поймете душу Чебоксар. Благодаря остановкам на панорамных площадках и переездам на автомобиле увидите «скелет» города: его планировку, основные транспортные магистрали, архитектурные стили и достопримечательности. Ну а с физиологией разберетесь, узнав об экономике, ведущих производствах и местной гастрономии.

Кому подойдет экскурсия

Я с удовольствием проведу ознакомительную экскурсию для гостей, впервые приехавших в Чебоксары. Постараюсь сформировать у вас положительный образ столицы Чувашии. Также я с радостью проведу экскурсию-беседу с хорошо подготовленными к встрече с городом путешественниками. Поверьте, вы откроете для себя новые страницы истории, географии и культуры Чебоксар.

Организационные детали

  • По вашему желанию можно будет организовать мастер-классы: «Берестяной браслет — с народным ремесленником» или «Мозаика — с профессиональным художником-иконописцем»
  • Обед или ужин, по желанию, можно будет устроить с элементами чувашской кухни в кафе или ресторане, стоимость от 300 рублей
  • После или во время экскурсии я буду рада предложить свои авторские книги-путеводители

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Национального музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зоя
Зоя — ваш гид в Чебоксарах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1121 туриста
Экскурсовод, кандидат географ. наук, доцент. Города – профессиональное увлечение, читаю в ЧГУ дисциплины по урбанистике, географии и туризму. Организовала подготовку экскурсоводов для желающих получить вторую профессию. Моя книга-путеводитель о Чебоксарах
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– призер конкурса «Маршрут года». Умею и люблю показывать классические и нетривиальные маршруты по Чувашии и ее столице. Вас ждут этничность и река Волга, гастрономия и активности, ремесла и промышленные гиганты, сельская идиллия и оздоровление

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
46
4
1
3
2
2
2
1
К
Большое спасибо Зое, за шикарную экскурсию. Проходили до этого несколько раз по этим локациям, и даже не знали историю города, значимые места. Нам очень понравилось, хоть мы и были с маленьким ребенком 🥰
Большое спасибо Зое, за шикарную экскурсию. Проходили до этого несколько раз по этим локациям, и даже
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С
Дата посещения: 12 апр 2026
Отлично
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Г
Зоя провела для нас экскурсию 26.06.26. Мы были впервые в Чебоксарах. С погодой не очень повезло, но Зоя построила маршрут так, что во время дождя мы находились в машине, слушая
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ее замечательную грамотную речь, узнавая множество интересных географических и исторических фактов и наблюдая из окон новые районы города, а историческую часть города прошли пешком при солнышке. Было очень насыщенно и познавательно. Время пролетело незаметно. Бывали во многих городах, есть с чем сравнивать - Зоя профессионал высшего класса. Огромное спасибо! В заключении Зоя подписала нам на память свою книгу, изучаем ее, повторяем пройденное)

Зоя провела для нас экскурсию 26.06.26. Мы были впервые в Чебоксарах. С погодой не очень повезло,
Зоя провела для нас экскурсию 26.06.26. Мы были впервые в Чебоксарах. С погодой не очень повезло,
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Елена
Мы провели прекрасные, насыщенные впечатлениями, часы экскурсии. Зоя влюбила нас в этот прекрасный город.
Спасибо! Приедем ещё с семьёй! Ещё есть, что посмотреть!
Мы провели прекрасные, насыщенные впечатлениями, часы экскурсии. Зоя влюбила нас в этот прекрасный город.
Зоя
Зоя
Ответ организатора:
Елена, спасибо большое за отзыв. Обязательно приезжайте, подготовлю для вас интересный авторский маршрут по Чувашии. Удачи вам!
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В
Экскурсия была очень интересной 👍
Экскурсия была очень интересной 👍
Зоя
Зоя
Ответ организатора:
Виталий, спасибо большое за отзыв, приятно его получить от бывалых и опытных путешественников!
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А
Хочу выразить благодарность за замечательную экскурсию. Маршрут был продуманным и разнообразным: мы увидели все главные достопримечательности без спешки, с удобными остановками для фотографий. Экскурсовод проявил высокий профессионализм — рассказы интересные, информативные и поданы живо, с юмором. Он умело сочетал исторические факты с местными легендами, отвечал на все вопросы.
Зоя
Зоя
Ответ организатора:
Альбина, спасибо большое! Удачи вам в поездке и новых впечатлений и открытий!
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