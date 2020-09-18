3 отзыва оставили туристы

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Добро пожаловать в Чебоксары!

Большой вояж по старинным и современным местам города в компании легенд и чувашских историй

4.7
3 отзыва
Зоя
Зоя – Гид из Чебоксар
На авто-пешеходной экскурсии 🧭 вы рассмотрите столицу Чувашии со всех сторон.

Услышите о купцах и чебоксарских героях, неожиданных скульптурах и местных амазонках.

Разберетесь в городской архитектуре и научитесь различать сталинский ампир, классицизм и неоклассицизм.

А также познакомитесь с непростой историей 📖 распространения русской православной культуры и узнаете, чем живет город 🏙️ сегодня.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Добро пожаловать в Чебоксары!
Добро пожаловать в Чебоксары!

Что вас ожидает

Историческая часть города
На площадке в Парке Победы вы сможете сделать панорамные снимки Волги и Старого города. А я начну погружать вас в глубину веков: от современности к 16 столетию. Вы узнаете об административных районах и его героях, о жилых массивах и зеленых зонах. Гуляя возле Красной площади и по бульвару Купца Ефремова, осмотрите особняки в любимом архитектурном стиле купцов 19 века — модерне — и услышите об их судьбах и роли в жизни уездного города. Кроме того, я расскажу о памятнике Бендеру и Воробьянинову, Маленькому принцу и копии решетки Летнего сада. И здесь же научу различать сталинский ампир, классицизм и неоклассицизм.

Святыни Чебоксар
В самой старой части города будут истории 📖 об иконах, хранящихся в Свято-Троицком монастыре, Архангельской церкви и Введенском соборе. Вы услышите забавные легенды об основании церквей и путешествии Екатерины Великой. Я также помогу восстановить образ Чебоксарского кремля 16 века и расскажу о нелегком «распространении и приживании» на чувашской земле русской православной культуры.

Современная жизнь города
На улице М. Сеспеля я покажу лучшую панорамную площадку и раскрою инженерные секреты строительства залива с фонтанами. Кроме того, вы узнаете об Аманатном дворе, пересыльной тюрьме и исторических личностях, побывавших в ней. Чуть позже вы увидите современные жилые районы и узнаете о нынешнем состоянии экономики города и республики. Услышите о чувашском богатыре Улыпе, об идее создания парка Амазония и аллеи из скульптур амазонок. А также, осмотрите Президентский бульвар, Чебоксарский залив и реку Чебоксарка.

Чебоксарские сувениры
В завершение экскурсии 🧭 вы сможете приобрести сувениры 🎁 в Городе мастеров за приемлемые цены, а также узнаете, где можно купить конфеты фабрики «Акконд», чувашские напитки, в том числе «Лайах» или «Кер Сари», мясной продукт «ширтан», а также знаменитую продукцию под брендом «Чебоксарский трикотаж».

Объемное представление о Чебоксарах
Город 🏙️, как и человек, имеет душу, скелет и физиологию — это сравнение принадлежит Н. Анциферову, известному градоведу и философу. На этой концепции будет основана и наша экскурсия ⛳. Через предания, судьбы знаменитых горожан и земляков, музеи 🖼, театры и городские выставки вы поймете душу Чебоксар. Благодаря остановкам на панорамных площадках и переездам на автомобиле 🚘 увидите «скелет» города: его планировку, основные транспортные магистрали, архитектурные стили и достопримечательности 🏛️. Ну а с физиологией разберетесь, узнав об экономике, ведущих производствах и местной гастрономии.

Кому подойдет экскурсия

Я с удовольствием проведу ознакомительную экскурсию для гостей, впервые приехавших в Чебоксары. Постараюсь сформировать у вас положительный образ столицы ⭐️ Чувашии. Также я с радостью проведу экскурсию-беседу с хорошо подготовленными к встрече с городом путешественниками. Поверьте, вы откроете для себя новые страницы истории, географии и культуры Чебоксар.

Организационные детали

  • По вашему желанию можно будет организовать мастер-классы: «Берестяной браслет — с народным ремесленником» или «Мозаика — с профессиональным художником-иконописцем»
  • Обед или ужин, по желанию, можно будет устроить с элементами чувашской кухни 🥧 в кафе или ресторане, стоимость от 300 рублей
  • После или во время экскурсии я буду рада предложить свои авторские книги-путеводители
Добро пожаловать в Чебоксары!
Добро пожаловать в Чебоксары!
Добро пожаловать в Чебоксары!
Добро пожаловать в Чебоксары!
Добро пожаловать в Чебоксары!
Добро пожаловать в Чебоксары!
Добро пожаловать в Чебоксары!
Добро пожаловать в Чебоксары!
Добро пожаловать в Чебоксары!
Добро пожаловать в Чебоксары!
Добро пожаловать в Чебоксары!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Зоя
Зоя
Экскурсовод со стажем более 10 лет. Кандидат географических наук, доцент, более 25 лет изучаю города. Веду курсы профессиональной переподготовки «Экскурсионное дело» и читаю дисциплины по туризму и географии. Пишу книги о городах, о географии Чувашии, в том числе книги-путеводители. В 2018 г. авторская книга о Чебоксарах завоевала 3 место во Всероссийском конкурсе «Маршрут года», в номинации лучший туристический путеводитель. В 2019 г. вышла новая книга-путеводитель о Чебоксарах на английском языке. Вместе со студентами проектирую новые туристские маршруты по Чувашии, а также апробирую их во время экскурсий со студентами и гостями республики. Моя научная тема — столицы этнических республик России, я пытаюсь понять и раскрыть их специфику и «изюминку». Через людей, культуру, архитектуру, искусство, экономику, образование и т. д. Путешествию по России и за рубежом, формирую коллекцию образов городов. Член русского географического общества. Люблю Чебоксары и готова помочь вам влюбиться в этот город.
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3 отзыва оставили туристы

18 сентября 2020
Спасибо за интересную и познавательную экскурсию
6 сентября 2020
Экскурсия получилась содержательная и при этом не напряжная. Иногда переходили в режим диалога. Получили ряд рекомендаций по посещению интересных мест и других экскурсий.
6 августа 2020
Были с семьей в Чебоксарах в августе 2029 года. Встретила и познакомила нас с городом гид Зоя. Интересный рассказчик, приятный собеседник. Любит свою историю и свой город. Отельное Спасибо за рекомендацию посещения музея пива и знакомство с неповторимой Валентиной Ивановной!

Зоя проводит ещё 2 экскурсии

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