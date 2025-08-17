Мои заказы

Экскурсии Чебоксар об истории и архитектуре

Найдено 9 экскурсий в категории «История и архитектура» в Чебоксарах, цены от 3600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Чебоксары
На машине
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Национального музея
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто)
6 часов
46 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Чебоксарам с посещением Йошкар-Олы
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 7 чел.
Влюбиться в Чебоксары
Пешая
2 часа
239 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Чебоксары
Увидеть самые интересные места города и услышать о них любопытные факты на дружеской экскурсии
Начало: На Красной площади
24 дек в 09:00
25 дек в 13:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Неспешное знакомство с Чебоксарами
Пешая
2 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Неспешное знакомство с Чебоксарами: история, культура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар: от древнего Веде-Сувар до современной набережной за два часа
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
4000 ₽ за всё до 3 чел.
По Чебоксарам на автомобиле
На машине
2 часа
141 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторические и современные Чебоксары
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
Начало: Экскурсии от вашей гостинице, если она расположена...
24 дек в 09:00
25 дек в 13:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения
Пешая
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Чебоксары от земли до неба
Пешеходная экскурсия по Чебоксарам и поездка на колесе обозрения. Узнайте о богатой истории города и насладитесь волжскими пейзажами с высоты
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
На машине
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
Завтра в 08:30
11 дек в 12:30
8100 ₽ за всё до 3 чел.
Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Чебоксарам с дегустацией национальной кухни
Прогулка по Чебоксарам с погружением в историю и национальную кухню. Узнайте о местных традициях и попробуйте чувашские блюда
Начало: У национального музея
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Чебоксары вчера и сегодня
Пешая
2 часа
-
10%
106 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
Сегодня в 08:00
12 дек в 08:00
3600 ₽4000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    17 августа 2025
    Чебоксары вчера и сегодня
    Дата посещения: 16 августа 2025
    Татьяна не могла провести экскурсию лично и, получив наше согласие, предложила нам экскурсовода Марину. С Мариной мы прекрасно провели время.
    читать дальше

    Несмотря на то, что в этот день в Чебоксарах был День города, и знаковые места были заполнены людьми, Марина очень грамотно организовала наш маршрут, рассказала много интересного и показала прекрасные места. Это была очень приятная прогулка, где, благодаря Марине, мы узнали про Чувашию, Чебоксары, впечатлилась красотами города! Татьяна, несмотря на обстоятельства, не позволившие ей лично провести экскурсию, очень оперативно решила вопрос и подобрала нам очень знающего гида и душевного человека! Спасибо!!!

  • Д
    Диляра
    1 декабря 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    В день рождения мужа,решили изменить привычные посиделки и посвятить этот день только имениннику! В качестве подарка выбрали посещение соседней республики,выбор
    читать дальше

    пал на столицу Чувашии, Чебоксары. При этом хотелось не просто посмотреть,а послушать знающего,интересного экскурсовода. После тщательного ознакомления с предлагаемыми кандидататурами экскурсоводов,выбор стал очевиден, Наталия. Перед началом экскурсии Наталия прислала путеводитель по городу. Экскурсия проводилась на авто с не большими пешеходными остановками. Наталия,очень приятная в общении,с огромным чувством юмора, профессионал своего дела💯, очень структурировано,не навязчиво ведет свой диалог,при этом отвечает на все возникающие вопросы. Во время путешествия мы охватили не только центр,но и отдаленные важные локации. Наталия, увлеченный гид,влюбленный в Чувашию и в свое дело. С Наталией,мы вновь вспомнили жизнь и заслуги всех знаменитых исторических личностей Чувашии,один из которых В. И. Чапаев! Вспомнили легендарного космонавта и их земляка Андриана Григорьевича Николаева. Узнали новые факты из их жизни. Посещение Введенского Собора и рассказ о фресках,просто Восторг! Вообщем экскурсия «пролетела»на одном дыхании и вместо положенных двух часов,Наталия провела с нами 2,5часа,без дополнительной оплаты. В конце экскурсии,по нашей просьбе,Наталия порекомендовала ресторан с национальными блюдами, а Именинник получил приятный презент от Наталии,за что отдельное,спасибо 🌹. Очень Благодарны Наталии за знакомство с городом и искреннее гостеприимство! Одназначно!рекомендуем этого гида.
    Наталия,желаем вам благодарных туристов и благополучия в новом году! С,уважением Рафаэль и Диляра.

  • Л
    Лилия
    1 декабря 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    Замечательная экскурсия с прекрасным гидом! За несколько часов с Наталией, мы получили много интересной информации из истории Чебоксар, ознакомились с основными достопримечательностями. Остались очень довольны! Спасибо Наталие!
  • В
    Владимир
    22 ноября 2025
    Влюбиться в Чебоксары
    Прекрасная прогулка, экскурсия очень интересно организована. Огромная благодарность экскурсоводу!
  • М
    Максим
    17 ноября 2025
    Влюбиться в Чебоксары
    Буквально с первых минут Наталия увлекла нас свои рассказом. Экскурсия прошла энергично, легко и весело. Профессиональные знания, грамотная речь. Услышали
    читать дальше

    интересные факты об истории и современной жизни не только города, но и Чувашии. Время пролетело незаметно, расставаться не хотелось. Наталия буквально влюбила нас в Чебоксары! Очень рекомендуем! Большое спасибо за экскурсию!

  • С
    Сергей
    15 ноября 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    Спасибо!
  • М
    Мария
    11 ноября 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    Поехала в Марий Элла пару дней и поняла, что для Йошки это много! Поехала на маршрутке до Чебоксары, заранее изучила
    читать дальше

    экскурсоводов этого города и нашла Наталью на авто! Именно на авто по этому городу! Город красивый, а Наталье равных нет по ведению экскурсий! Глубоко интеллигентный и образованный человек, много знающий не только в своем городе, но и за пределами страны! Только к ней за знаниями и положительными эмоциями!

  • В
    Вячеслав
    7 ноября 2025
    Влюбиться в Чебоксары
    Прекрасная возможность познакомиться с городом за первые несколько часов. Наталия увлекательно расскажет про историю народа, города, поведает о локальных событиях, которые можно узнать только от местных. С удовольствием ответит на возникающие вопросы.
  • Д
    Дмитрий
    3 ноября 2025
    Влюбиться в Чебоксары
    Огромное спасибо за экскурсию! Инна провела ее прекрасно, интересно! Вся моя семья осталась довольна! Всем рекомендую. Вечерний город выглядит превосходно!!! Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    2 ноября 2025
    Влюбиться в Чебоксары
    Очень понравилась экскурсия с Натальей, даже больше, чем ожидали! Сразу видно, человек обожает свою работу и туристов. Наталья на столько интересно рассказывала, что время просто пролетело на одном дыхании. Спасибо большое Наталье за ее энтузиазм и положительные эмоции!
  • М
    Маркина
    29 октября 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    Невероятные впечатления! Огромное спасибо Наталье за экскурсию!
    Впечатления — яркие, несравнимые ни с чем! Город Чебоксары — это вообще как картинка
    читать дальше

    из сказки. Узнали много нового и интересного о городе и о национальных традициях чувашского народа.
    Всё было организовано комфортно, продуманно и с большой заботой о нас. Наталья очень интересный и знающий экскурсовод, отзывчивый душевный человек, даже после экскурсии была с нами на связи, помогала добрыми советами о том, куда еще можно сходить самостоятельно. Спасибо вам за эту душевность и высокий уровень ответственности перед нами. Очень рекомендуем!

  • И
    Ирина
    29 октября 2025
    Неспешное знакомство с Чебоксарами
    Все понравилось, я немного напутала время, но Зоя пошла на встречу начала экскурсию раньше договоренности, за что мы очень благодарны.
  • Е
    Екатерина
    28 октября 2025
    Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения
    Экскурсия нам понравилась, несмотря на дождь. Экскурсовод Елена встретила нас у подъезда нашего дома и любезно предоставила всем зонтики. Интересно, познавательно,увлекательно.
  • А
    Антонина
    28 октября 2025
    Неспешное знакомство с Чебоксарами
    Потрясающая экскурсия! Наполнена фактами, историей, нюансами на которые ты бы никогда не обратил внимания. 2 часа как миг, вся значимая история Чувашии и города Чебоксар - так просто, понятно, доступно. Мы под впечатлением! Благодарим Зою за проведенную экскурсию.
  • О
    Ольга
    25 октября 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    Было все очень комфортно, легко!
    Посетили главные достопримечательности.
  • Н
    Наталья
    12 октября 2025
    Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения
    Отличная экскурсия! Нашим гидом была Ирина, огромная ей благодарность за проведённую экскурсию! Сразу видна любовь к городу!
    Очень увлекательно и интересно провели время!
  • Т
    Таисия
    8 октября 2025
    Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
    Спасибо!
  • А
    Анастасия
    7 октября 2025
    Неспешное знакомство с Чебоксарами
    Очень интересная экскурсия. С ребёнком 9 лет Зоя нашла контакт, задавала вопросы ему по возрасту. Все были вовлечены в экскурсию)
    Рассказано
    читать дальше

    довольно много фактов, что-то подробнее, что-то крупными мазками, нет перекоса.
    Видно, что Зоя истинный патриот своей Родины, и умеет любовь свою доносить в ненавязчивой форме.
    Бонусом было, что любезно нас сфотографировала в нескольких прекрасных локациях.

  • Т
    Татьяна
    7 октября 2025
    Чебоксары вчера и сегодня
    Татьяна замечательно провела экскурсию!
    Много интересной иныормации. Никогда сами не смогли бы пройти и увидеть столько интересного!
  • О
    Ольга
    5 октября 2025
    Неспешное знакомство с Чебоксарами
    Отличная экскурсия. Экскурсовод очень эрудированный, сама экскурсия хорошо структурирована, и маршрут не очень длинный, но интересный. Два часа пролетели незаметно. Рекомендую

