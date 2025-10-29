Мои заказы

Гастрономические экскурсии Чебоксар

Найдено 6 экскурсий в категории «Гастрономические» в Чебоксарах, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Чебоксары
На машине
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Национального музея
«Ну а с физиологией разберетесь, узнав об экономике, ведущих производствах и местной гастрономии»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто)
6 часов
46 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Чебоксарам с посещением Йошкар-Олы
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 7 чел.
Неспешное знакомство с Чебоксарами
Пешая
2 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Неспешное знакомство с Чебоксарами: история, культура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар: от древнего Веде-Сувар до современной набережной за два часа
«В завершение нашей прогулки мы осмотрим дом Кадомцева, а затем зайдем на террасу и выпьем чай в уютном ресторане»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
4000 ₽ за всё до 3 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
На машине
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
«— Фольклорная программа с дегустацией пива — 15000 руб»
Завтра в 08:30
11 дек в 12:30
8100 ₽ за всё до 3 чел.
Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Чебоксарам с дегустацией национальной кухни
Прогулка по Чебоксарам с погружением в историю и национальную кухню. Узнайте о местных традициях и попробуйте чувашские блюда
Начало: У национального музея
«Посетим ресторан с национальными блюдами чувашской кухни»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
Начало: По согласованию с гидом
«И естественно, после осмотра экспонатов гостей пригласят в специальный зал для проведения запоминающейся дегустации»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
7500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    29 октября 2025
    Неспешное знакомство с Чебоксарами
    Все понравилось, я немного напутала время, но Зоя пошла на встречу начала экскурсию раньше договоренности, за что мы очень благодарны.
    Все понравилось, я немного напутала время, но Зоя пошла на встречу начала экскурсию раньше договоренности, за что мы очень благодарныВсе понравилось, я немного напутала время, но Зоя пошла на встречу начала экскурсию раньше договоренности, за что мы очень благодарныВсе понравилось, я немного напутала время, но Зоя пошла на встречу начала экскурсию раньше договоренности, за что мы очень благодарныВсе понравилось, я немного напутала время, но Зоя пошла на встречу начала экскурсию раньше договоренности, за что мы очень благодарныВсе понравилось, я немного напутала время, но Зоя пошла на встречу начала экскурсию раньше договоренности, за что мы очень благодарны
  • А
    Антонина
    28 октября 2025
    Неспешное знакомство с Чебоксарами
    Потрясающая экскурсия! Наполнена фактами, историей, нюансами на которые ты бы никогда не обратил внимания. 2 часа как миг, вся значимая история Чувашии и города Чебоксар - так просто, понятно, доступно. Мы под впечатлением! Благодарим Зою за проведенную экскурсию.
    Потрясающая экскурсия! Наполнена фактами, историей, нюансами на которые ты бы никогда не обратил внимания. 2 часаПотрясающая экскурсия! Наполнена фактами, историей, нюансами на которые ты бы никогда не обратил внимания. 2 часаПотрясающая экскурсия! Наполнена фактами, историей, нюансами на которые ты бы никогда не обратил внимания. 2 часаПотрясающая экскурсия! Наполнена фактами, историей, нюансами на которые ты бы никогда не обратил внимания. 2 часаПотрясающая экскурсия! Наполнена фактами, историей, нюансами на которые ты бы никогда не обратил внимания. 2 часаПотрясающая экскурсия! Наполнена фактами, историей, нюансами на которые ты бы никогда не обратил внимания. 2 часаПотрясающая экскурсия! Наполнена фактами, историей, нюансами на которые ты бы никогда не обратил внимания. 2 часаПотрясающая экскурсия! Наполнена фактами, историей, нюансами на которые ты бы никогда не обратил внимания. 2 часа
  • Т
    Таисия
    8 октября 2025
    Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
    Спасибо!
  • А
    Анастасия
    7 октября 2025
    Неспешное знакомство с Чебоксарами
    Очень интересная экскурсия. С ребёнком 9 лет Зоя нашла контакт, задавала вопросы ему по возрасту. Все были вовлечены в экскурсию)
    Рассказано
    читать дальше

    довольно много фактов, что-то подробнее, что-то крупными мазками, нет перекоса.
    Видно, что Зоя истинный патриот своей Родины, и умеет любовь свою доносить в ненавязчивой форме.
    Бонусом было, что любезно нас сфотографировала в нескольких прекрасных локациях.

  • О
    Ольга
    5 октября 2025
    Неспешное знакомство с Чебоксарами
    Отличная экскурсия. Экскурсовод очень эрудированный, сама экскурсия хорошо структурирована, и маршрут не очень длинный, но интересный. Два часа пролетели незаметно. Рекомендую
  • Г
    Георгий
    24 сентября 2025
    Неспешное знакомство с Чебоксарами
    Все советуем! Зоя отличный экскурсовод, за 2 часа удалось погрузиться в историю города разных времен, даже не заметили как пролетело время. Посетили много фотогеничных точек, где нам подсказывали правильный ракурс для фоток
    Все советуем! Зоя отличный экскурсовод, за 2 часа удалось погрузиться в историю города разных времен, дажеВсе советуем! Зоя отличный экскурсовод, за 2 часа удалось погрузиться в историю города разных времен, дажеВсе советуем! Зоя отличный экскурсовод, за 2 часа удалось погрузиться в историю города разных времен, даже
  • С
    Светлана
    21 сентября 2025
    Неспешное знакомство с Чебоксарами
    Зоя, спасибо за экскурсию, было любопытно узнать многие исторические факты и познакомиться с Чебоксарами.
    Материал был хорошо структурирован и интересно подан.
    читать дальше

    Маршрут составлен хорошо.
    Единственное, что доставило дискомфорт на нашей индивидуальной экскурсии: в то время, когда приходилось отвлекаться на ребенка лекция продолжалась и те интересные моменты, что я упустила, позже уже уточняла у супруга.

  • O
    Olga
    21 сентября 2025
    Неспешное знакомство с Чебоксарами
    Спасибо Зое за прекрасную прогулку! Узнала массу интересного об истории Чебоксар и чувашской республики. Зоя интересный рассказчик и кладезь знаний. Бонусом была книга, написанная Зоей. Рекомендую!!
  • Л
    Людмила
    14 сентября 2025
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    Зоя-замечательный знаток истории Чебоксар. Экскурсия прошла прекрасно, узнали много нового и интересного. Экскурсия была построена с учетом наших физических способностей
    читать дальше

    (муж не может передвигаться на длительные расстояния пешком). Зоя рассказывает только подтвержденные факты. Но гостям интересны еще и легенды, это добавляет определенную изюминку. Но все равно было очень интересно. Нам очень повезло с погодой, при посещении этнопарка это не маловажно.
    Сразу после заказа экскурсии, Зоя позвонила и порекомендовала достопримечательности города, которые не входили в план экскурсии. Эти места мы с удовольствием посетили. Спасибо большое. С легким сердцем буду рекомендовать друзьям и знакомым.

  • М
    Марина
    25 августа 2025
    Неспешное знакомство с Чебоксарами
    Сегодня впервые знакомились со столицей Чувашии Чебоксарами на пешей индивидуальной экскурсией с Зоей. Получили большое удовольствие от прогулки, узнали много нового и интересного о жизни чувашей.
    Рекомендуем!
    Также Зоя посоветовала нам познакомиться с чувашской кухней в ресторане "Сулак". Тоже понравилось!
    Сегодня впервые знакомились со столицей Чувашии Чебоксарами на пешей индивидуальной экскурсией с Зоей. Получили большое удовольствиеСегодня впервые знакомились со столицей Чувашии Чебоксарами на пешей индивидуальной экскурсией с Зоей. Получили большое удовольствиеСегодня впервые знакомились со столицей Чувашии Чебоксарами на пешей индивидуальной экскурсией с Зоей. Получили большое удовольствиеСегодня впервые знакомились со столицей Чувашии Чебоксарами на пешей индивидуальной экскурсией с Зоей. Получили большое удовольствиеСегодня впервые знакомились со столицей Чувашии Чебоксарами на пешей индивидуальной экскурсией с Зоей. Получили большое удовольствиеСегодня впервые знакомились со столицей Чувашии Чебоксарами на пешей индивидуальной экскурсией с Зоей. Получили большое удовольствиеСегодня впервые знакомились со столицей Чувашии Чебоксарами на пешей индивидуальной экскурсией с Зоей. Получили большое удовольствиеСегодня впервые знакомились со столицей Чувашии Чебоксарами на пешей индивидуальной экскурсией с Зоей. Получили большое удовольствиеСегодня впервые знакомились со столицей Чувашии Чебоксарами на пешей индивидуальной экскурсией с Зоей. Получили большое удовольствиеСегодня впервые знакомились со столицей Чувашии Чебоксарами на пешей индивидуальной экскурсией с Зоей. Получили большое удовольствие
  • Е
    Елена
    22 августа 2025
    Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
    Отличная экскурсия, большое спасибо Елене за небанальную подачу. Несмотря на непогоду было очень интересно и познавательно!

    В музее пива были проблемы
    читать дальше

    с электричеством, сместилась очередь на посещение, поэтому в него не попали. Именно музей омрачил впечатление от классной экскурсии, потому что сотрудники разговаривали так, как будто мы с экскурсоводом им денег должны и годами не возвращаем. Возможно, стоит пересмотреть культуру общения.

    Елене ещё раз большое спасибо, всем рекомендую

  • A
    Artem
    17 августа 2025
    Неспешное знакомство с Чебоксарами
    Экскурсия очень понравилась. Было интересно и информативно. Гид согласилась провести экскурсию несмотря на то, что отмечался день города и на некоторых локациях было шумно и многолюдно. Рекомендую.
    Экскурсия очень понравилась. Было интересно и информативно. Гид согласилась провести экскурсию несмотря на то, что отмечался
  • I
    Igor
    30 июля 2025
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    Очень интересно,Зоя отличный экурсовод
  • Е
    Елена
    20 июля 2025
    Неспешное знакомство с Чебоксарами
    Большое спасибо за экскурсию. Много интересного и красивого мы увидели и узнали о жизни города. Экскурсия для двух человек - это отличный формат!
    Большое спасибо за экскурсию. Много интересного и красивого мы увидели и узнали о жизни города. Экскурсия для двух человек - это отличный формат!
  • А
    Алия
    16 июля 2025
    Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
    Нам все понравилось. Повезло с погодой, с гидом Инной, с обслуживанием и питаем на территории музея пива. Большое спасибо!
  • Т
    Тимошкина
    15 июля 2025
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    Прекрасная и захватывающая экскурсия по Чебоксарам и в Заволжье на автомобиле. Грамотная и понятная речь экскурсрвода - залог успеха экскурсии.
    читать дальше

    Зоя - это кладезь знаний и очаровательный, комфортный экскурсовод, с которым очень уютно и увлекательно. Нам с мужем очень понравилось. Рекомендуем всем!!

    Прекрасная и захватывающая экскурсия по Чебоксарам и в Заволжье на автомобиле. Грамотная и понятная речь экскурсрводаПрекрасная и захватывающая экскурсия по Чебоксарам и в Заволжье на автомобиле. Грамотная и понятная речь экскурсрводаПрекрасная и захватывающая экскурсия по Чебоксарам и в Заволжье на автомобиле. Грамотная и понятная речь экскурсрводаПрекрасная и захватывающая экскурсия по Чебоксарам и в Заволжье на автомобиле. Грамотная и понятная речь экскурсрводаПрекрасная и захватывающая экскурсия по Чебоксарам и в Заволжье на автомобиле. Грамотная и понятная речь экскурсрводаПрекрасная и захватывающая экскурсия по Чебоксарам и в Заволжье на автомобиле. Грамотная и понятная речь экскурсрводаПрекрасная и захватывающая экскурсия по Чебоксарам и в Заволжье на автомобиле. Грамотная и понятная речь экскурсрводаПрекрасная и захватывающая экскурсия по Чебоксарам и в Заволжье на автомобиле. Грамотная и понятная речь экскурсрвода
  • Г
    Галина
    9 июля 2025
    Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто)
    Друзья, обилие интересных фактов, история края и его жителей, красоты местной природы, ну и конечно удивительный город Йошкар-Ола! Это стоит
    читать дальше

    посмотреть. Татьяна отличный рассказчик! И очень важно не скучный. Провести целый день с незнакомым человеком и остаться довольными, это надо постараться! Отдельное спасибо за столовки с едой по карману))) и магазинчики))) Наш респект! Однозначно - рекомендуем!

  • О
    Ольга
    8 июля 2025
    Неспешное знакомство с Чебоксарами
    Отличная экскурсия. Даже то, что у нас не было заявленного чаяпития на веранде, так как дом Кадомцева был в начале
    читать дальше

    экскурсии - это не омрачило нашей прогулки по Чебоксарам. Зоя отличный экскурсовод. Человек любящий и знающий свой город. Посоветовала, где можно попробовать чувашскую кухню. Спасибо ☺️

    Отличная экскурсия. Даже то, что у нас не было заявленного чаяпития на веранде, так как домОтличная экскурсия. Даже то, что у нас не было заявленного чаяпития на веранде, так как домОтличная экскурсия. Даже то, что у нас не было заявленного чаяпития на веранде, так как домОтличная экскурсия. Даже то, что у нас не было заявленного чаяпития на веранде, так как домОтличная экскурсия. Даже то, что у нас не было заявленного чаяпития на веранде, так как домОтличная экскурсия. Даже то, что у нас не было заявленного чаяпития на веранде, так как домОтличная экскурсия. Даже то, что у нас не было заявленного чаяпития на веранде, так как дом
  • О
    Ольга
    3 июля 2025
    Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
    Были первый раз в Чебоксарах и экскурсия очень дополнила наши приятные впечатления об этом городе. Приятно, что можно узнать много
    читать дальше

    интересного об истории и современной жизни столицы Чувашии.
    Это, конечно, не гастрономический, а, скорее, исторический променад, но нам все очень понравилось. Хорошо, что с учетом внучки 7 лет, узнали много легенд и сказок прекрасной Чувашии. Даже коротковременный ливень не испортил хороших впечатлений. Завершение экскурсии ужином в этническом ресторане дополнило общее хорошее настроение.

  • Л
    Лейла
    21 июня 2025
    Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
    Спасибо Регине. Благодарна ей.
    Она заботливо заранее заказала столик в очень колоритном этническом ресторане. Много информации дала о национальной культуре, кухне и традициях.
    Регина гибко подстроилась под мои интересы. Посоветовала, что и где купить.

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Добро пожаловать в Чебоксары
  2. Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто)
  3. Неспешное знакомство с Чебоксарами
  4. Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
  5. Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Монумент Матери
  2. Введенский Собор
  3. Площадь Республики
  4. Музей пива
  5. Чебоксарский залив
  6. Красная площадь
  7. Самое главное
  8. Сквер Чапаева
  9. Парк Амазония
  10. Свято-Троицкий монастырь
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в декабре 2025
Сейчас в Чебоксарах в категории "Гастрономические" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4000 до 8100. Туристы уже оставили гидам 156 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Чебоксар, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025