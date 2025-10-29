И Ирина Неспешное знакомство с Чебоксарами Все понравилось, я немного напутала время, но Зоя пошла на встречу начала экскурсию раньше договоренности, за что мы очень благодарны.

А Антонина Неспешное знакомство с Чебоксарами Потрясающая экскурсия! Наполнена фактами, историей, нюансами на которые ты бы никогда не обратил внимания. 2 часа как миг, вся значимая история Чувашии и города Чебоксар - так просто, понятно, доступно. Мы под впечатлением! Благодарим Зою за проведенную экскурсию.

Т Таисия Гастро-исторический променад в центре Чебоксар Спасибо!

А Анастасия Неспешное знакомство с Чебоксарами

Рассказано читать дальше довольно много фактов, что-то подробнее, что-то крупными мазками, нет перекоса.

Видно, что Зоя истинный патриот своей Родины, и умеет любовь свою доносить в ненавязчивой форме.

Бонусом было, что любезно нас сфотографировала в нескольких прекрасных локациях. Очень интересная экскурсия. С ребёнком 9 лет Зоя нашла контакт, задавала вопросы ему по возрасту. Все были вовлечены в экскурсию)Рассказано

О Ольга Неспешное знакомство с Чебоксарами Отличная экскурсия. Экскурсовод очень эрудированный, сама экскурсия хорошо структурирована, и маршрут не очень длинный, но интересный. Два часа пролетели незаметно. Рекомендую

Г Георгий Неспешное знакомство с Чебоксарами Все советуем! Зоя отличный экскурсовод, за 2 часа удалось погрузиться в историю города разных времен, даже не заметили как пролетело время. Посетили много фотогеничных точек, где нам подсказывали правильный ракурс для фоток

С Светлана Неспешное знакомство с Чебоксарами

Материал был хорошо структурирован и интересно подан. читать дальше Маршрут составлен хорошо.

Единственное, что доставило дискомфорт на нашей индивидуальной экскурсии: в то время, когда приходилось отвлекаться на ребенка лекция продолжалась и те интересные моменты, что я упустила, позже уже уточняла у супруга. Зоя, спасибо за экскурсию, было любопытно узнать многие исторические факты и познакомиться с Чебоксарами.Материал был хорошо структурирован и интересно подан.

O Olga Неспешное знакомство с Чебоксарами Спасибо Зое за прекрасную прогулку! Узнала массу интересного об истории Чебоксар и чувашской республики. Зоя интересный рассказчик и кладезь знаний. Бонусом была книга, написанная Зоей. Рекомендую!!

Л Людмила Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка читать дальше (муж не может передвигаться на длительные расстояния пешком). Зоя рассказывает только подтвержденные факты. Но гостям интересны еще и легенды, это добавляет определенную изюминку. Но все равно было очень интересно. Нам очень повезло с погодой, при посещении этнопарка это не маловажно.

Сразу после заказа экскурсии, Зоя позвонила и порекомендовала достопримечательности города, которые не входили в план экскурсии. Эти места мы с удовольствием посетили. Спасибо большое. С легким сердцем буду рекомендовать друзьям и знакомым. Зоя-замечательный знаток истории Чебоксар. Экскурсия прошла прекрасно, узнали много нового и интересного. Экскурсия была построена с учетом наших физических способностей

М Марина Неспешное знакомство с Чебоксарами Сегодня впервые знакомились со столицей Чувашии Чебоксарами на пешей индивидуальной экскурсией с Зоей. Получили большое удовольствие от прогулки, узнали много нового и интересного о жизни чувашей.

Рекомендуем!

Также Зоя посоветовала нам познакомиться с чувашской кухней в ресторане "Сулак". Тоже понравилось!

Е Елена Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией



В музее пива были проблемы читать дальше с электричеством, сместилась очередь на посещение, поэтому в него не попали. Именно музей омрачил впечатление от классной экскурсии, потому что сотрудники разговаривали так, как будто мы с экскурсоводом им денег должны и годами не возвращаем. Возможно, стоит пересмотреть культуру общения.



Елене ещё раз большое спасибо, всем рекомендую Отличная экскурсия, большое спасибо Елене за небанальную подачу. Несмотря на непогоду было очень интересно и познавательно!В музее пива были проблемы

A Artem Неспешное знакомство с Чебоксарами Экскурсия очень понравилась. Было интересно и информативно. Гид согласилась провести экскурсию несмотря на то, что отмечался день города и на некоторых локациях было шумно и многолюдно. Рекомендую.

I Igor Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка Очень интересно,Зоя отличный экурсовод

Е Елена Неспешное знакомство с Чебоксарами Большое спасибо за экскурсию. Много интересного и красивого мы увидели и узнали о жизни города. Экскурсия для двух человек - это отличный формат!

А Алия Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией Нам все понравилось. Повезло с погодой, с гидом Инной, с обслуживанием и питаем на территории музея пива. Большое спасибо!

Т Тимошкина Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка читать дальше Зоя - это кладезь знаний и очаровательный, комфортный экскурсовод, с которым очень уютно и увлекательно. Нам с мужем очень понравилось. Рекомендуем всем!! Прекрасная и захватывающая экскурсия по Чебоксарам и в Заволжье на автомобиле. Грамотная и понятная речь экскурсрвода - залог успеха экскурсии.

Г Галина Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто) читать дальше посмотреть. Татьяна отличный рассказчик! И очень важно не скучный. Провести целый день с незнакомым человеком и остаться довольными, это надо постараться! Отдельное спасибо за столовки с едой по карману))) и магазинчики))) Наш респект! Однозначно - рекомендуем! Друзья, обилие интересных фактов, история края и его жителей, красоты местной природы, ну и конечно удивительный город Йошкар-Ола! Это стоит

О Ольга Неспешное знакомство с Чебоксарами читать дальше экскурсии - это не омрачило нашей прогулки по Чебоксарам. Зоя отличный экскурсовод. Человек любящий и знающий свой город. Посоветовала, где можно попробовать чувашскую кухню. Спасибо ☺️ Отличная экскурсия. Даже то, что у нас не было заявленного чаяпития на веранде, так как дом Кадомцева был в начале

О Ольга Гастро-исторический променад в центре Чебоксар читать дальше интересного об истории и современной жизни столицы Чувашии.

Это, конечно, не гастрономический, а, скорее, исторический променад, но нам все очень понравилось. Хорошо, что с учетом внучки 7 лет, узнали много легенд и сказок прекрасной Чувашии. Даже коротковременный ливень не испортил хороших впечатлений. Завершение экскурсии ужином в этническом ресторане дополнило общее хорошее настроение. Были первый раз в Чебоксарах и экскурсия очень дополнила наши приятные впечатления об этом городе. Приятно, что можно узнать много