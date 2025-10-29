Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Национального музея
«Ну а с физиологией разберетесь, узнав об экономике, ведущих производствах и местной гастрономии»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Чебоксарам с посещением Йошкар-Олы
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Неспешное знакомство с Чебоксарами: история, культура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар: от древнего Веде-Сувар до современной набережной за два часа
«В завершение нашей прогулки мы осмотрим дом Кадомцева, а затем зайдем на террасу и выпьем чай в уютном ресторане»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
4000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
«— Фольклорная программа с дегустацией пива — 15000 руб»
Завтра в 08:30
11 дек в 12:30
8100 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Чебоксарам с дегустацией национальной кухни
Прогулка по Чебоксарам с погружением в историю и национальную кухню. Узнайте о местных традициях и попробуйте чувашские блюда
Начало: У национального музея
«Посетим ресторан с национальными блюдами чувашской кухни»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
Начало: По согласованию с гидом
«И естественно, после осмотра экспонатов гостей пригласят в специальный зал для проведения запоминающейся дегустации»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина29 октября 2025Все понравилось, я немного напутала время, но Зоя пошла на встречу начала экскурсию раньше договоренности, за что мы очень благодарны.
- ААнтонина28 октября 2025Потрясающая экскурсия! Наполнена фактами, историей, нюансами на которые ты бы никогда не обратил внимания. 2 часа как миг, вся значимая история Чувашии и города Чебоксар - так просто, понятно, доступно. Мы под впечатлением! Благодарим Зою за проведенную экскурсию.
- ТТаисия8 октября 2025Спасибо!
- ААнастасия7 октября 2025Очень интересная экскурсия. С ребёнком 9 лет Зоя нашла контакт, задавала вопросы ему по возрасту. Все были вовлечены в экскурсию)
Рассказано
- ООльга5 октября 2025Отличная экскурсия. Экскурсовод очень эрудированный, сама экскурсия хорошо структурирована, и маршрут не очень длинный, но интересный. Два часа пролетели незаметно. Рекомендую
- ГГеоргий24 сентября 2025Все советуем! Зоя отличный экскурсовод, за 2 часа удалось погрузиться в историю города разных времен, даже не заметили как пролетело время. Посетили много фотогеничных точек, где нам подсказывали правильный ракурс для фоток
- ССветлана21 сентября 2025Зоя, спасибо за экскурсию, было любопытно узнать многие исторические факты и познакомиться с Чебоксарами.
Материал был хорошо структурирован и интересно подан.
- OOlga21 сентября 2025Спасибо Зое за прекрасную прогулку! Узнала массу интересного об истории Чебоксар и чувашской республики. Зоя интересный рассказчик и кладезь знаний. Бонусом была книга, написанная Зоей. Рекомендую!!
- ЛЛюдмила14 сентября 2025Зоя-замечательный знаток истории Чебоксар. Экскурсия прошла прекрасно, узнали много нового и интересного. Экскурсия была построена с учетом наших физических способностей
- ММарина25 августа 2025Сегодня впервые знакомились со столицей Чувашии Чебоксарами на пешей индивидуальной экскурсией с Зоей. Получили большое удовольствие от прогулки, узнали много нового и интересного о жизни чувашей.
Рекомендуем!
Также Зоя посоветовала нам познакомиться с чувашской кухней в ресторане "Сулак". Тоже понравилось!
- ЕЕлена22 августа 2025Отличная экскурсия, большое спасибо Елене за небанальную подачу. Несмотря на непогоду было очень интересно и познавательно!
В музее пива были проблемы
- AArtem17 августа 2025Экскурсия очень понравилась. Было интересно и информативно. Гид согласилась провести экскурсию несмотря на то, что отмечался день города и на некоторых локациях было шумно и многолюдно. Рекомендую.
- IIgor30 июля 2025Очень интересно,Зоя отличный экурсовод
- ЕЕлена20 июля 2025Большое спасибо за экскурсию. Много интересного и красивого мы увидели и узнали о жизни города. Экскурсия для двух человек - это отличный формат!
- ААлия16 июля 2025Нам все понравилось. Повезло с погодой, с гидом Инной, с обслуживанием и питаем на территории музея пива. Большое спасибо!
- ТТимошкина15 июля 2025Прекрасная и захватывающая экскурсия по Чебоксарам и в Заволжье на автомобиле. Грамотная и понятная речь экскурсрвода - залог успеха экскурсии.
- ГГалина9 июля 2025Друзья, обилие интересных фактов, история края и его жителей, красоты местной природы, ну и конечно удивительный город Йошкар-Ола! Это стоит
- ООльга8 июля 2025Отличная экскурсия. Даже то, что у нас не было заявленного чаяпития на веранде, так как дом Кадомцева был в начале
- ООльга3 июля 2025Были первый раз в Чебоксарах и экскурсия очень дополнила наши приятные впечатления об этом городе. Приятно, что можно узнать много
- ЛЛейла21 июня 2025Спасибо Регине. Благодарна ей.
Она заботливо заранее заказала столик в очень колоритном этническом ресторане. Много информации дала о национальной культуре, кухне и традициях.
Регина гибко подстроилась под мои интересы. Посоветовала, что и где купить.
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в декабре 2025
Сейчас в Чебоксарах в категории "Гастрономические" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4000 до 8100. Туристы уже оставили гидам 156 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Чебоксар, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025