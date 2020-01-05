11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Чебоксары сквозь века

Вы рассмотрите величественные православные храмы и узнаете, какие истории хранят купеческие особняки. Отдохнете в сквере имени Иванова, основоположника чувашской классической литературы, посетите национальный музей и погуляете вдоль залива с потрясающими видами на Волгу и Московскую набережную. А еще я покажу старейшую действующую тюрьму страны и резной деревянный образ Николы Можайского XVI века, перед которым в древности принято было говорить только правду.

Местный Арбат и другие знаковые места

Вы погуляете по чебоксарскому Арбату — именно так жители называют бульвар купца Ефремова, названный в честь родоначальника именитой династии. Пройдете по мосту «Дорога к храму» к Свято-Троицкому мужскому монастырю и впечатлитесь его ярким архитектурным обликом. Рассмотрите монумент Матери-Покровительницы и памятник Екатерине II, посетившей Чебоксары в 1767 году. Также узнаете, какое впечатление на императрицу произвели город и его жители. Завершится экскурсия прогулкой по самому длинному иллюминированному мосту России.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет познакомиться с Чебоксарами в дружеском формате. Я стараюсь не превращать путешественников в пассивных слушателей, начинающих скучать через 30 минут монотонного повествования гида. Предпочитаю вести диалог и получать обратную связь.