11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть самые интересные места города и услышать о них любопытные факты на дружеской экскурсии

Наталия
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Наталия – ваш гид
Я покажу главные храмы и мосты, скверы и купеческие дома чувашской столицы.

Расскажу о национальной культуре и традициях, знаменитых людях и поэме Иванова «Нарспи», ставшей всемирным культурным достоянием.
1700 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Бульвар купца Ефремова, 4 около камня Таганаит
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Чебоксары — истории и легенды
Чебоксары — истории и легенды

Что вас ожидает

Чебоксары сквозь века
Вы рассмотрите величественные православные храмы и узнаете, какие истории хранят купеческие особняки. Отдохнете в сквере имени Иванова, основоположника чувашской классической литературы, посетите национальный музей и погуляете вдоль залива с потрясающими видами на Волгу и Московскую набережную. А еще я покажу старейшую действующую тюрьму страны и резной деревянный образ Николы Можайского XVI века, перед которым в древности принято было говорить только правду.

Местный Арбат и другие знаковые места
Вы погуляете по чебоксарскому Арбату — именно так жители называют бульвар купца Ефремова, названный в честь родоначальника именитой династии. Пройдете по мосту «Дорога к храму» к Свято-Троицкому мужскому монастырю и впечатлитесь его ярким архитектурным обликом. Рассмотрите монумент Матери-Покровительницы и памятник Екатерине II, посетившей Чебоксары в 1767 году. Также узнаете, какое впечатление на императрицу произвели город и его жители. Завершится экскурсия прогулкой по самому длинному иллюминированному мосту России.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет познакомиться с Чебоксарами в дружеском формате. Я стараюсь не превращать путешественников в пассивных слушателей, начинающих скучать через 30 минут монотонного повествования гида. Предпочитаю вести диалог и получать обратную связь.

Организационные детали

  • Если вы не хотите передвигаться пешком, я могу провести экскурсию на автомобиле. Доплата составит 600 рублей.
  • По желанию, мы можем включить в экскурсию музей Пива или единственный в России музей Трактора.
  • Каждый гость получит в подарок аудиокнигу.
Чебоксары — истории и легенды
Чебоксары — истории и легенды
Чебоксары — истории и легенды
Чебоксары — истории и легенды
Чебоксары — истории и легенды
Чебоксары — истории и легенды
Чебоксары — истории и легенды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Бульвар купца Ефремова, 4 около камня Таганаит.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталия
Наталия
Всем привет! Я Наталия, живу и работаю в Чебоксарах заместителем директора в туристическом центре. Я опытный путешественник, побывавший в более чем 20 странах. Теперь мое хобби стало профессией. Я точно знаю, что именно нужно рассказать и показать, чтобы у вас остались самые яркие впечатления от посещения нашего прекрасного города. Также с радостью поделюсь советами местного жителя: что привезти на память, где познакомиться с национальной кухней и какие музеи посетить.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 января 2020
4 января 2020 года мы были гостями города Чебоксары. Была организована экскурсия с гидом Наталией Жидковой. Выражаем глубочайшую благодарнось и признательность за интересный рассказ о городе, его истории и современной жизни. Группа туристов из г. Нижнего Новгорода.
5 января 2020
Все отлично! Выше всяких похвал!
4 января 2020
Были в городе первый раз. Время было мало, погода ветреная, но всё понравилось. Рекомендую всем.
2 декабря 2019
Приезжали впервые с коллегами в Чебоксары - город небольшой, но уютный и очень красивый. Поразила чистота улиц. Очень интересная история города, а также ее жителей чувашей. Впечатлений - масса, спасибо за это доброжелательному и влюбленному в свой город гиду Наталии. Экскурсия прошла в очень дружеской атмосфере, в диалоговом формате, очень необычно и запоминающе - будто встретились с давней знакомой и пообщались. В конце экскурсии замерзли и Наталия сделала нам бесплатный бонус - отвезла на авто на смотровую площадку, где мы сделали красивые фото на фоне города.
7 октября 2019
Мы с коллективом посетили замечательный город Чебоксары. Нас встретила замечательная Наталья, которая поведала нам историю города.
Искренне благодарим Наталью за чудесную экскурсию, очень познавательную, глубокую, необычайно интересную! Особо хочется отметить умение гида найти контакт с экскурсантами и в соответствии с их потребностями отбирать материал. Приятное общение, доступность изложения любого по сложности материала, умение быстро находить общий язык с экскурсантами и быть с ними «на одной волне» сделали экскурсию незабываемой.
Несмотря на пасмурную погоду наша экскурсия завершилась оставив после себя приятную усталость, захватывающие впечатления от города и сладость от чебоксарских конфет фирмы Акконд. Осталось приятное послевкусие от города и желание вернуться!!!!
6 октября 2019
На время экскурсии отступила плохая погода, ненужные мысли, время приостановилось...
Мы видели чудесный город глазами истинного знатока и абсолютного фаната этого необычного места!
Наталья! Огромное спасибо за тепло и дружескую атмосферу этого холодного и дождливого дня!
31 августа 2019
Очень уютно, по домашнему, приятная прогулка с новыми впечатлениями и знаниями.
22 августа 2019
Экскурсия очень понравилась. За короткий промежуток времени экскурсоводу удалось интересно, доступно рассказать о значимых исторических моментах Чебоксар, знаменитых личностях, а так же показать все основные достопримечательности. Чувсвуется, что Наталья искренне любит свой город и поэтому экскурсия прошла на отлично. Спасибо, особенно за бонусы и с днем рождения Чебоксары.
21 августа 2019
Мы бывали в Чебоксарах не раз. Очень благодарны Наталье за то, что она открыла новые странички в книге истории и жизни современного города. Это было сделано мастерски, импровизационно, на достойном русском языке. Нельзя не отметить чрезвычайно доброжелательную манеру общения этого симпатичного во всех смыслах человека, её умение работать в диалоговом режиме. Несомненно, что квалификация Натальи позволит ей быть интересной для любой категории ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ туристов.
27 июля 2019
Экскурсия прошла прекрасно! Наталия профессионал высшего класса и очаровательная женщина!
Ещё 1 отзыв

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