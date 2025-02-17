скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторические и современные Чебоксары
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
Начало: Экскурсии от вашей гостинице, если она расположена...
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
60005400₽ за всё до 4 чел.
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Яркие фотографии на Красной площади
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5500₽ за всё до 4 чел.
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия с фотосессией по живописным местам Чебоксар
Приглашаем на увлекательную фото-прогулку по Чебоксарам! Узнайте интересные факты о городе и получите яркие фотографии на память
Начало: Красная площадь дом 5
Расписание: Работаем под индивидуальные запросы
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна17 февраля 2025Спасибо огромнейшее Наталье за интересное и незабываемое знакомство с Чебоксарами, узнала много о городе того что, написано в энциклопедии(история,язык,строительство, и
- ООльга4 февраля 2025Спасибо огромное гиду. Всё было очень интересно, познавательно. Отличный маршрут. Комфортная машина
- ЛЛюдмила1 февраля 2025Были на автомобильной экскурсии с Натальей. Полный восторг! Столько знаний и такая лёгкая подача! Очень, очень интересно! Очень приятный, позитивный
- ННаталья2 июня 2024Спасибо большое за экскурсию и красивые фотографии нашей семьи.
- ЕЕлена1 июня 2024При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!
- ssasha_chobanyan25 мая 2024Спасибо за прекрасную поездку и времяпрепровождение! Отличный гид, дорога, виды и супер настроение!
- ССаша13 мая 2024Очень понравились фотографии, живые, яркие, настоящие! Огромное спасибо за такой классный формат) узнала много нового и зарядилась хорошим настроением!
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Музей пива»
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