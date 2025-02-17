читать дальше секретики😉 потайной вход в самую древнюю тюрьму …. А в Соборе введения во храм Святой Богородицы увидела, то, что сама бы не нашла, эмоций было куча! Спасибо отдельное за посоветованные магазинчики, кафе!!!) Обязательно вернусь в Ваш неподражаемый город.

Спасибо огромнейшее Наталье за интересное и незабываемое знакомство с Чебоксарами, узнала много о городе того что, написано в энциклопедии(история,язык,строительство, и