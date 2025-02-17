Музей пива – экскурсии в Чебоксарах

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей пива» в Чебоксарах, цены от 5000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
По Чебоксарам на автомобиле
На машине
скидка
10%
109 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторические и современные Чебоксары
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
Начало: Экскурсии от вашей гостинице, если она расположена...
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
60005400 за всё до 4 чел.
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
Пешая
9 отзывов
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Яркие фотографии на Красной площади
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5500 за всё до 4 чел.
Чебоксары: прогулка с фотографом
Пешая
4 отзыва
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия с фотосессией по живописным местам Чебоксар
Приглашаем на увлекательную фото-прогулку по Чебоксарам! Узнайте интересные факты о городе и получите яркие фотографии на память
Начало: Красная площадь дом 5
Расписание: Работаем под индивидуальные запросы
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    17 февраля 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    Спасибо огромнейшее Наталье за интересное и незабываемое знакомство с Чебоксарами, узнала много о городе того что, написано в энциклопедии(история,язык,строительство, и
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    секретики😉 потайной вход в самую древнюю тюрьму …. А в Соборе введения во храм Святой Богородицы увидела, то, что сама бы не нашла, эмоций было куча! Спасибо отдельное за посоветованные магазинчики, кафе!!!) Обязательно вернусь в Ваш неподражаемый город.

  • О
    Ольга
    4 февраля 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    Спасибо огромное гиду. Всё было очень интересно, познавательно. Отличный маршрут. Комфортная машина
  • Л
    Людмила
    1 февраля 2025
    По Чебоксарам на автомобиле
    Были на автомобильной экскурсии с Натальей. Полный восторг! Столько знаний и такая лёгкая подача! Очень, очень интересно! Очень приятный, позитивный
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    человек, знающий своё дело. Она влюбила нас в г. Чебоксары. В историю и современность людей. Очень профессионально, грамотно, легко, интересно! Очень советую! Экскурсия прошла как одно мгновение, а впечатлений и эмоций на целую жизнь. Спасибо!

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Чебоксары: прогулка с фотографом
    Спасибо большое за экскурсию и красивые фотографии нашей семьи.
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!
  • s
    sasha_chobanyan
    25 мая 2024
    Чебоксары: прогулка с фотографом
    Спасибо за прекрасную поездку и времяпрепровождение! Отличный гид, дорога, виды и супер настроение!
  • С
    Саша
    13 мая 2024
    Чебоксары: прогулка с фотографом
    Очень понравились фотографии, живые, яркие, настоящие! Огромное спасибо за такой классный формат) узнала много нового и зарядилась хорошим настроением!

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Музей пива»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Чебоксарам на автомобиле
  2. Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
  3. Чебоксары: прогулка с фотографом
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Монумент Матери
  3. Красная площадь
  4. Введенский Собор
  5. Набережная
  6. Площадь Республики
  7. Парк Амазония
  8. Чебоксарский залив
  9. Свято-Троицкий монастырь
  10. Парк Победы
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в феврале 2025
Сейчас в Чебоксарах в категории "Музей пива" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 5500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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