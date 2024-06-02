М Марина Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день читать дальше Экскурсовод Татьяна интересно, познавательно рассказывала о истории городов, об этносах населявших и проживающих на данных территориях. Посетили все достопримечательности, узнали много нового и интересного. Спасибо большое за экскурсию! Данный маршрут и экскурсовода-рекомендуем! Добрый день! Посетили отличную экскурсию по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы неожиданно открыли для себя два города которые приятно удивили.

Е Елена Фотоэкскурсия по центру Чебоксар При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!

Н Наталия Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день читать дальше маршрута под пожилого человека. Всё было замечательно и интересно для нас обеих. Продумана каждая мелочь - от парковок в непосредственной близости от достопримечательностей, заканчивая своевременным заходом в туалет, лавочкой в тенечке и прочими приятными проявлениями заботы и внимания к своим клиентам. Огромное спасибо, мы полны впечатлений! Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне за заботу и адаптацию

В Владимир По Чебоксарам на автомобиле Очень интересно и познавательно!

Н Наталья Фотоэкскурсия по центру Чебоксар Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию для нашей семьи и прекрасные фотографии. Детям очень понравилось! Будем обязательно Вас рекомендовать.

Ж Жанна Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день Отличная экскурсия по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы открыли для себя совершенно незнакомые места, которые приятно поразили и удивили. Экскурсовод Татьяна интересно, познавательно рассказывала и показывала об особенностях этих городов. Данный маршрут и экскурсовода-рекомендуем!

Н Надежда По Чебоксарам на автомобиле Спасибо за экскурсию! Всё очень классно! Гид Наталья просто прелесть! Всё исчерпывающе, с долей уместного юмора и коррекцией маршрута по обстоятельствам. Очень довольны, спасибо!!!

Е Елизавета Фотоэкскурсия по центру Чебоксар Милая, уверенная, профессиональная гид!!!

Н Наталья По Чебоксарам на автомобиле Замечательная получилась экскурсия. Время пролетело незаметно и было очень интересно.