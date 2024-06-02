1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие во времени: уникальная экскурсия по Чебоксарам на автомобиле
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
«Экскурсия в музей Пива бронируется по желанию и оплачивается дополнительно (стоимость на группу до 7 человек — 1400 рублей)»
Завтра в 17:00
10 июня в 13:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Чебоксарам и Йошкар-Оле: культурное наследие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
«Осмотрим Музей сказки под открытым небом и Патриаршую площадь с часами «12 апостолов»»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
5 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар: культурное погружение и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
«Дойдём до камня желаний и посмотрим на Музей пива»
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
55004 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Город-сад - Мариинский Посад: путешествие во времени
Погружение в атмосферу XIX века в Мариинском Посаде: архитектура, купеческий быт, Государева гора и волжские просторы
«Вы увидите старинные особняки и церкви, осмотрите убранство Свято-Троицкого собора XVIII века, наберете воды в святом источнике и посетите музей купеческо-мещанского быта»
26 июня в 08:00
23 июля в 08:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Чебоксарам с дегустацией в Музее пива
Исследуйте культурное наследие Чебоксар и вкусите историю пивоварения в увлекательной экскурсии с дегустацией
Начало: По согласованию с гидом
«Далее предусмотрено посещение Музея пива»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 200₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина2 июня 2024Добрый день! Посетили отличную экскурсию по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы неожиданно открыли для себя два города которые приятно удивили.
- ЕЕлена1 июня 2024При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!
- ННаталия20 мая 2024Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне за заботу и адаптацию
- ВВладимир17 мая 2024Очень интересно и познавательно!
- ННаталья12 мая 2024Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию для нашей семьи и прекрасные фотографии. Детям очень понравилось! Будем обязательно Вас рекомендовать.
- ЖЖанна6 мая 2024Отличная экскурсия по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы открыли для себя совершенно незнакомые места, которые приятно поразили и удивили. Экскурсовод Татьяна интересно, познавательно рассказывала и показывала об особенностях этих городов. Данный маршрут и экскурсовода-рекомендуем!
- ННадежда5 мая 2024Спасибо за экскурсию! Всё очень классно! Гид Наталья просто прелесть! Всё исчерпывающе, с долей уместного юмора и коррекцией маршрута по обстоятельствам. Очень довольны, спасибо!!!
- ЕЕлизавета1 мая 2024Милая, уверенная, профессиональная гид!!!
- ННаталья29 апреля 2024Замечательная получилась экскурсия. Время пролетело незаметно и было очень интересно.
- ККсения27 февраля 2024Обзорная экскурсия по городу с гидом Инной очень понравилась, интересно Музей пива тоже понравился Дегустации у нас не было(тк банкетный зал был занят, не расстроились, конечно, но ощущение, что получили только 99%
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Музеи»
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