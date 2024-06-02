Музеи и искусство Чебоксар

Найдено 5 экскурсий в категории «Музеи» в Чебоксарах, цены от 4 400 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Чебоксарам на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
86 отзывов
Путешествие во времени: уникальная экскурсия по Чебоксарам на автомобиле
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
«Экскурсия в музей Пива бронируется по желанию и оплачивается дополнительно (стоимость на группу до 7 человек — 1400 рублей)»
Завтра в 17:00
10 июня в 13:00
5 990 за всё до 4 чел.
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
Индивидуальная
6 часов
36 отзывов
Путешествие по Чебоксарам и Йошкар-Оле: культурное наследие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
«Осмотрим Музей сказки под открытым небом и Патриаршую площадь с часами «12 апостолов»»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
5 900 за всё до 3 чел.
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
7 отзывов
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар: культурное погружение и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
«Дойдём до камня желаний и посмотрим на Музей пива»
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
55004 400 за всё до 4 чел.
Город-сад - Мариинский Посад
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Город-сад - Мариинский Посад: путешествие во времени
Погружение в атмосферу XIX века в Мариинском Посаде: архитектура, купеческий быт, Государева гора и волжские просторы
«Вы увидите старинные особняки и церкви, осмотрите убранство Свято-Троицкого собора XVIII века, наберете воды в святом источнике и посетите музей купеческо-мещанского быта»
26 июня в 08:00
23 июля в 08:00
7 800 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Обзорная экскурсия по Чебоксарам с дегустацией в Музее пива
Исследуйте культурное наследие Чебоксар и вкусите историю пивоварения в увлекательной экскурсии с дегустацией
Начало: По согласованию с гидом
«Далее предусмотрено посещение Музея пива»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
    Добрый день! Посетили отличную экскурсию по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы неожиданно открыли для себя два города которые приятно удивили.
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    Экскурсовод Татьяна интересно, познавательно рассказывала о истории городов, об этносах населявших и проживающих на данных территориях. Посетили все достопримечательности, узнали много нового и интересного. Спасибо большое за экскурсию! Данный маршрут и экскурсовода-рекомендуем!

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!
  • Н
    Наталия
    20 мая 2024
    Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
    Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне за заботу и адаптацию
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    маршрута под пожилого человека. Всё было замечательно и интересно для нас обеих. Продумана каждая мелочь - от парковок в непосредственной близости от достопримечательностей, заканчивая своевременным заходом в туалет, лавочкой в тенечке и прочими приятными проявлениями заботы и внимания к своим клиентам. Огромное спасибо, мы полны впечатлений!

    Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне
  • В
    Владимир
    17 мая 2024
    По Чебоксарам на автомобиле
    Очень интересно и познавательно!
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию для нашей семьи и прекрасные фотографии. Детям очень понравилось! Будем обязательно Вас рекомендовать.
  • Ж
    Жанна
    6 мая 2024
    Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
    Отличная экскурсия по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы открыли для себя совершенно незнакомые места, которые приятно поразили и удивили. Экскурсовод Татьяна интересно, познавательно рассказывала и показывала об особенностях этих городов. Данный маршрут и экскурсовода-рекомендуем!
  • Н
    Надежда
    5 мая 2024
    По Чебоксарам на автомобиле
    Спасибо за экскурсию! Всё очень классно! Гид Наталья просто прелесть! Всё исчерпывающе, с долей уместного юмора и коррекцией маршрута по обстоятельствам. Очень довольны, спасибо!!!
  • Е
    Елизавета
    1 мая 2024
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    Милая, уверенная, профессиональная гид!!!
  • Н
    Наталья
    29 апреля 2024
    По Чебоксарам на автомобиле
    Замечательная получилась экскурсия. Время пролетело незаметно и было очень интересно.
  • К
    Ксения
    27 февраля 2024
    Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
    Обзорная экскурсия по городу с гидом Инной очень понравилась, интересно Музей пива тоже понравился Дегустации у нас не было(тк банкетный зал был занят, не расстроились, конечно, но ощущение, что получили только 99%

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Музеи»

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  5. Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
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  3. Красная площадь
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  6. Парк Победы
  7. Парк Амазония
  8. Площадь Республики
  9. Набережная
  10. Музей пива
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в июне 2024
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