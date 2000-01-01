Об экскурсии

Многие из нас любят истории, которые заставляют задуматься о чем-то, улыбнуться, а иногда откровенно посмеяться. «Байки из промышленного города» относятся именно к таким историям. Здесь легенды, слухи, выдумки и мифы погружены в реальную историю. Что-то из них объясняется особенностями развития города и страны, что-то сознательное мифотворчество, а некоторые невозможно никак подтвердить и объяснить.

В рамках нашей прогулки я покажу вам исторический центр, главные архитектурно-исторические достопримечательности, знаковые места Челябинска и его панорамные виды, расскажу, как менялся город с течением времени и кто принимал участие в его трансформации, открою вам занимательные тайны города, о которых не помнят даже местные и покажу необычные места, которые вызовут у вас всплеск эмоций. Присоединяйтесь.