Байки промышленного города

Многие из нас любят истории, которые заставляют задуматься о чем-то, улыбнуться, а иногда откровенно...

Многие из нас любят истории, которые заставляют задуматься о чем-то, улыбнуться, а иногда откровенно посмеяться.

«Байки из промышленного города» относятся именно к таким историям.

Здесь легенды, слухи, выдумки и мифы погружены в реальную историю.

Что-то из них объясняется особенностями развития города и страны, что-то сознательное мифотворчество, а некоторые невозможно никак подтвердить и объяснить.
Байки промышленного города
Байки промышленного города
Байки промышленного города
Байки промышленного города
Байки промышленного города

Что вы увидите 🤩

  • Проспект Ленина
  • Площадь Революции
  • Парк Алое поле
  • Челябинский театр драмы им. Наума Орлова
  • Смотровая площадка и др.

Об экскурсии

Многие из нас любят истории, которые заставляют задуматься о чем-то, улыбнуться, а иногда откровенно посмеяться. «Байки из промышленного города» относятся именно к таким историям. Здесь легенды, слухи, выдумки и мифы погружены в реальную историю. Что-то из них объясняется особенностями развития города и страны, что-то сознательное мифотворчество, а некоторые невозможно никак подтвердить и объяснить.
В рамках нашей прогулки я покажу вам исторический центр, главные архитектурно-исторические достопримечательности, знаковые места Челябинска и его панорамные виды, расскажу, как менялся город с течением времени и кто принимал участие в его трансформации, открою вам занимательные тайны города, о которых не помнят даже местные и покажу необычные места, которые вызовут у вас всплеск эмоций. Присоединяйтесь.

Цены на экскурсию

Для 4 человекДля 5 человекДля 6 человекДля 7 человекДля 8 человекДля 9 человекДля группы 1-3 человек
Общий
2 000 ₽
2 100 ₽
2 500 ₽
2 900 ₽
3 300 ₽
3 700 ₽
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Подъем на смотровую площадку (600 руб. с группы).
Где начинаем и завершаем
Начало: Парк Алое поле
Завершение: Площадь Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Будни после 17:00, выходные в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Будни после 17:00, выходные в любое время

Артём А.
Артём А.
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