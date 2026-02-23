Мои заказы

4 века Челябинска: из прошлого в будущее с гидом-историком

Новый взгляд на главные городские объекты и судьбы людей, с ними связанных
Я — коренная жительница города, и моя экскурсия во многом основана на личных историях и воспоминаниях, которых не найти в архивах.

Мы поговорим об особенностях старинного уездного городка, который стал в 20 веке промышленным гигантом.

Рассмотрим его архитектуру, обсудим челябинский уклад жизни, вспомним ярких личностей и поймём символизм верблюда на гербе.
4 века Челябинска: из прошлого в будущее с гидом-историком
4 века Челябинска: из прошлого в будущее с гидом-историком
4 века Челябинска: из прошлого в будущее с гидом-историком

Описание экскурсии

Стела основателям города — доминанта в исторической части города. В 18 веке на этом месте была заложена крепость как транзитный пункт на пути в Оренбург. Обсудим первые 100 лет жизни Челябинска.

Кировка — главная пешеходная улица Челябинска. Через века заглянем в 19 столетие: представим купеческий и мастеровой уклады жизни, полюбуемся деревянным и кирпичным кружевом южноуральских особняков. Увидим старейшую в городе аптеку.

Торговый дом Валеева и братьев Яушевых. Оценим технологический прорыв в предпринимательстве на рубеже 19 и 20 веков. Обсудим приключения первых чаеторговцев и головокружительный взлёт в развитии Челябинска в начале 20 века.

Городские скульптуры. А ещё — верблюд! Выясним, как и почему он появился на гербе города и что собой олицетворяет.

Площадь Революции, где встречаются все 4 века челябинской истории. Оценим её архитектурный облик, прогуляемся через сквер к Театральной площади и Театру драмы им. Наума Орлова.

Организационные детали

  • Кофе-пауза — по предварительному согласованию, оплачиваются самостоятельно
  • При плохой погоде можем посетить Музей купеческого быта: вход — 200 ₽ за чел., школьники и студенты (можно по Пушкинской карте), пенсионеры — 150 ₽

в пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника С. Прокофьеву
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь
Любовь — ваш гид в Челябинске
Мне повезло родиться и жить в старинном городе, современном мегаполисе на перекрёстке торговых путей Европы и Азии, на границе Урала и Сибири — в столице Южного Урала. Здесь прошлое встречается
читать дальше

с настоящим, а город в своём развитии устремлён в будущее. Я историк по образованию и преподаватель вуза. Этот опыт делает мои экскурсии по городу уникальными и запоминающимися. Предлагаю авторские маршруты с увлекательным погружением в мир ярких, незаурядных личностей, героических и романтических историй, духовных традиций на фоне вековых событий в жизни Челябинска.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
Т
Татьяна
23 фев 2026
Прекрасная экскурсия! Полное погружение в историю, культуру Челябинска. Любовь Владимировна - опытный экскурсовод, приятный человек с прекрасным чувством юмора 😊 Получили большое удовольствие. Уехали с новым взглядом на Челябинск.
Любовь
Любовь
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо огромное за такие тёплые слова! Очень рада нашему общению. Желаю Вам самых приятных впечатлений и открытий на новых экскурсиях!

Входит в следующие категории Челябинска

Похожие экскурсии на «4 века Челябинска: из прошлого в будущее с гидом-историком»

Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
На машине
2.5 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
26 фев в 08:00
27 фев в 08:00
10 800 ₽ за всё до 6 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Пешая
1.5 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по челябинскому Арбату откроет вам удивительные истории и судьбы людей, оставивших след в истории города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Соцгород Челябинск: архитектура конструктивизма
На машине
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Соцгород Челябинск: архитектура конструктивизма
Погрузитесь в историю Челябинска через призму конструктивизма и индустриального наследия. Откройте для себя уникальные районы и архитектурные памятники
Завтра в 11:00
1 мар в 14:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Городок Металлургов Челябинска: сталианс, трудное наследие, артефакты
На машине
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Городок Металлургов Челябинска: сталианс, трудное наследие, артефакты
Погрузитесь в историю Челябинского металлургического района, где сталинская архитектура и рабочие посёлки раскрывают свои секреты
26 фев в 09:00
27 фев в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Челябинске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Челябинске