4 века Челябинска: из прошлого в будущее с гидом-историком
Новый взгляд на главные городские объекты и судьбы людей, с ними связанных
Я — коренная жительница города, и моя экскурсия во многом основана на личных историях и воспоминаниях, которых не найти в архивах.
Мы поговорим об особенностях старинного уездного городка, который стал в 20 веке промышленным гигантом.
Рассмотрим его архитектуру, обсудим челябинский уклад жизни, вспомним ярких личностей и поймём символизм верблюда на гербе.
Описание экскурсии
Стела основателям города — доминанта в исторической части города. В 18 веке на этом месте была заложена крепость как транзитный пункт на пути в Оренбург. Обсудим первые 100 лет жизни Челябинска.
Кировка — главная пешеходная улица Челябинска. Через века заглянем в 19 столетие: представим купеческий и мастеровой уклады жизни, полюбуемся деревянным и кирпичным кружевом южноуральских особняков. Увидим старейшую в городе аптеку.
Торговый дом Валеева и братьев Яушевых. Оценим технологический прорыв в предпринимательстве на рубеже 19 и 20 веков. Обсудим приключения первых чаеторговцев и головокружительный взлёт в развитии Челябинска в начале 20 века.
Городские скульптуры. А ещё — верблюд! Выясним, как и почему он появился на гербе города и что собой олицетворяет.
Площадь Революции, где встречаются все 4 века челябинской истории. Оценим её архитектурный облик, прогуляемся через сквер к Театральной площади и Театру драмы им. Наума Орлова.
Организационные детали
Кофе-пауза — по предварительному согласованию, оплачиваются самостоятельно
При плохой погоде можем посетить Музей купеческого быта: вход — 200 ₽ за чел., школьники и студенты (можно по Пушкинской карте), пенсионеры — 150 ₽
в пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
600 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника С. Прокофьеву
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Любовь — ваш гид в Челябинске
Мне повезло родиться и жить в старинном городе, современном мегаполисе на перекрёстке торговых путей Европы и Азии, на границе Урала и Сибири — в столице Южного Урала. Здесь прошлое встречается читать дальше
с настоящим, а город в своём развитии устремлён в будущее.
Я историк по образованию и преподаватель вуза. Этот опыт делает мои экскурсии по городу уникальными и запоминающимися.
Предлагаю авторские маршруты с увлекательным погружением в мир ярких, незаурядных личностей, героических и романтических историй, духовных традиций на фоне вековых событий в жизни Челябинска.
Отзывы и рейтинг
Т
Татьяна
23 фев 2026
Прекрасная экскурсия! Полное погружение в историю, культуру Челябинска. Любовь Владимировна - опытный экскурсовод, приятный человек с прекрасным чувством юмора 😊 Получили большое удовольствие. Уехали с новым взглядом на Челябинск.
Любовь
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо огромное за такие тёплые слова! Очень рада нашему общению. Желаю Вам самых приятных впечатлений и открытий на новых экскурсиях!
