Я — коренная жительница города, и моя экскурсия во многом основана на личных историях и воспоминаниях, которых не найти в архивах. Мы поговорим об особенностях старинного уездного городка, который стал в 20 веке промышленным гигантом. Рассмотрим его архитектуру, обсудим челябинский уклад жизни, вспомним ярких личностей и поймём символизм верблюда на гербе.

Описание экскурсии

Стела основателям города — доминанта в исторической части города. В 18 веке на этом месте была заложена крепость как транзитный пункт на пути в Оренбург. Обсудим первые 100 лет жизни Челябинска.

Кировка — главная пешеходная улица Челябинска. Через века заглянем в 19 столетие: представим купеческий и мастеровой уклады жизни, полюбуемся деревянным и кирпичным кружевом южноуральских особняков. Увидим старейшую в городе аптеку.

Торговый дом Валеева и братьев Яушевых. Оценим технологический прорыв в предпринимательстве на рубеже 19 и 20 веков. Обсудим приключения первых чаеторговцев и головокружительный взлёт в развитии Челябинска в начале 20 века.

Городские скульптуры. А ещё — верблюд! Выясним, как и почему он появился на гербе города и что собой олицетворяет.

Площадь Революции, где встречаются все 4 века челябинской истории. Оценим её архитектурный облик, прогуляемся через сквер к Театральной площади и Театру драмы им. Наума Орлова.

Организационные детали