Классический пешеходный туристический маршрут. Вокруг пешеходной части ул. Кирова сосредоточена вся история 📖 города: купеческие домики, учреждения культуры и здания, в которых в годы Великой Отечественной войны работали промышленные предприятия. По одной этой улице можно проследить все 280 лет развития и застройки города.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты на смотровую площадку "Челябинск-сити"
Начало
🚩 Площадь Ярославского, 1
Место завершения
🏁 Площадь Революции
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.