Классический пешеходный туристический маршрут. Вокруг пешеходной части ул. Кирова сосредоточена вся история 📖 города: купеческие домики, учреждения культуры и здания, в которых в годы Великой Отечественной войны работали промышленные предприятия. По одной этой улице можно проследить все 280 лет развития и застройки города.