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Челябинск: грани истории

Александров А.
Александров А. – Гид из Челябинска
Челябинск: грани истории
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Челябинск: грани истории
Челябинск: грани истории

Что вы увидите

  • Место основания Челябинска
  • купеческие особняки
  • жанровая городская скульптура.
Классический пешеходный туристический маршрут. Вокруг пешеходной части ул. Кирова сосредоточена вся история 📖 города: купеческие домики, учреждения культуры и здания, в которых в годы Великой Отечественной войны работали промышленные предприятия. По одной этой улице можно проследить все 280 лет развития и застройки города.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты на смотровую площадку "Челябинск-сити"
Начало
🚩 Площадь Ярославского, 1
Место завершения
🏁 Площадь Революции
Челябинск: грани истории
Челябинск: грани истории
Челябинск: грани истории
Челябинск: грани истории

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александров А.
Александров А.
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