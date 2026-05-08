Мы пройдём от точки, где ещё полтора столетия назад была окраина, до колыбели Челябинска — места основания крепости.
Маршрут короткий — всего 800 метров, но каких — история здесь пишется с 1736 года! Поговорим, чьей волей скромный пограничный посад стал уральскими воротами в Сибирь. Обсудим модниц, торговцев и парадокс челябинского герба. А также разберём, почему фраза «Россия не продаётся» стала культовой.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- купеческие особняки, торговые лавки, памятники разных эпох
- здание Законодательного собрания
- ворота переселенческого пункта
- скульптуру погонщика верблюдов
- бронзовую фигуру ветерана, смотрящего на Аллею Славы
- старейшую аптеку города — она открылась больше 120 лет назад
- место основания Челябинской крепости
Вы узнаете:
- как уездный город стал крупным транспортным узлом на пути в Сибирь
- почему на гербе изображён верблюд
- что носили горожанки больше 100 лет назад
- как раньше выглядел торговый центр
- чем прославился фармацевт Полонский
И много других любопытных фактов и неожиданных открытий!
Организационные детали
По желанию можем сделать кофе-паузу, оплата по счёту.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Кирова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Челябинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я с радостью стану вашим проводником по истории Челябинска, который гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд. Это город контрастов и особой атмосферы. Я люблю его за величественный бор и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Хочу выразить огромную благодарность Марии за интереснейшую и информативную экскурсию! Была проездом в Челябинске и не могла не познакомиться с городом. Своим проводником выбрала Марию, о чем нисколько не пожалела. Мы оперативно договорились о встрече, Мария позаботилась о моем чемодане на время прогулки, ща что отдельное спасибо. Сама экскурсия прошла как на одном дыхании. С удовольствием всем рекомендую!
