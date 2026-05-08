Челябинская Кировка: три века истории в сердце города

Истоки, второе рождение, дореволюционный расцвет
Мы пройдём от точки, где ещё полтора столетия назад была окраина, до колыбели Челябинска — места основания крепости.

Маршрут короткий — всего 800 метров, но каких — история здесь пишется с 1736 года! Поговорим, чьей волей скромный пограничный посад стал уральскими воротами в Сибирь. Обсудим модниц, торговцев и парадокс челябинского герба. А также разберём, почему фраза «Россия не продаётся» стала культовой.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • купеческие особняки, торговые лавки, памятники разных эпох
  • здание Законодательного собрания
  • ворота переселенческого пункта
  • скульптуру погонщика верблюдов
  • бронзовую фигуру ветерана, смотрящего на Аллею Славы
  • старейшую аптеку города — она открылась больше 120 лет назад
  • место основания Челябинской крепости

Вы узнаете:

  • как уездный город стал крупным транспортным узлом на пути в Сибирь
  • почему на гербе изображён верблюд
  • что носили горожанки больше 100 лет назад
  • как раньше выглядел торговый центр
  • чем прославился фармацевт Полонский

И много других любопытных фактов и неожиданных открытий!

Организационные детали

По желанию можем сделать кофе-паузу, оплата по счёту.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Кирова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Челябинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я с радостью стану вашим проводником по истории Челябинска, который гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд. Это город контрастов и особой атмосферы. Я люблю его за величественный бор и
широкие улицы, но главное здесь — насыщенная событиями история и, конечно же, люди. Стереотип об их суровости развеян для меня давно — я вижу их смелыми, открытыми и полными жизни. Моё увлечение историей и культурой Челябинска неслучайно. По образованию я магистр туризма, и моя профессиональная жизнь тесно переплелась с регионом. Я с удовольствием делилась знаниями о крае со школьниками, а студентам раскрывала богатство наследия Урала. Я верю, что история должна быть доступной и увлекательной, и моя цель — сделать ваше знакомство с Челябинском именно таким.

Олеся
Хочу выразить огромную благодарность Марии за интереснейшую и информативную экскурсию! Была проездом в Челябинске и не могла не познакомиться с городом. Своим проводником выбрала Марию, о чем нисколько не пожалела. Мы оперативно договорились о встрече, Мария позаботилась о моем чемодане на время прогулки, ща что отдельное спасибо. Сама экскурсия прошла как на одном дыхании. С удовольствием всем рекомендую!
от 3600 ₽ за экскурсию