Л Людмила Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно Все было замечательно,познавательно,интересно и вообще ВОЛШЕБНО!!!!!!

О Ольга Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно читать дальше и 12 лет. Всем очень понравилось, информация была доступна для восприятия всем.

С нами работал экскурсовод Александр Ермолаевич и водитель Юрий Иванович.



Оба специалиста - замечательные знатоки своего дела, чистый автомобиль, прекрасный маршрут, аккуратное вождение! Гид достоин отдельной похвалы за свой труд!



По организации экскурсии общалась с Дарьей, за всё говорю большое спасибо ❤️ все очень грамотно, четко, детально проработано Замечательную экскурсию мы посетили всей семьей, среди нас были и люди старшего поколения 60+ и 35+, и дети 16 лет

А Анастасия Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно Приятнейшая экскурсия!

Александр Ермолаевич замечательный рассказчик с очень живым умом и умением держать внимание на себе. Подстроился под все наши пожелания, давал столько времени, сколько мы хотим. Сделал классные фото)

Отдельное спасибо водителю Юрию)

О Ольга Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно Ольга - прекрасный экскурсовод, сразу видно, что очень любит родной город. Отвечает на любые вопросы, реагирует на наши запросы что бы нам хотелось посмотреть или что бы было не так интересно. 2,5 часа пролетели как одна минута! Спасибо огромное!!!

С Светлана Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно читать дальше - Александр Ермолаевич. Я узнала истории и особенности города, о которых не знают и многие местные жители, прочувствовала город. Даже переехать захотела. Огромное спасибо за теплую встречу, индивидуальный подход, быстрые ответы организаторов! Потрясающая экскурсия, идеальная для погружения в прошлое и настоящее города. Гидом оказался известный человек с необыкновенным багажом знаний и навыков

Г Галина Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно читать дальше супер-профессионалом своего дела, но и очень приятным в общении человеком. Время экскурсии по городу пролетело незаметно, оставив у нас самые приятные впечатления. Отдельно хочется поблагодарить за доброжелательность Юрия Ивановича - водителя очень удобного автомобиля, на котором мы совершили увлекательную втопрогулку по Челябинску. Одним словом, благодаря стараниям организаторов экскурсии, мы влюбились в Челябинск и искренне советуем гостям города знакомится с Челябинском под руководством Александра Ермолаевича. Несмотря на дождливую погоду, наша экскурсия по Челябинску прошла замечательно. Наш гид, Александр Ермолаевич, оказался не просто прекрасным рассказчиком и

М Мария Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно Вдохновилась гидом и городом. Спасибо.

Н Наталья Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно Экскурсию проводил Александр Ермолаевич. Спасибо ему большое за очень интересный рассказ и любовь к своему городу. Полюбили Челябинск, взглянув на город его глазами! Человек творческий, очень увлеченный и увлекающий других. Гида рекомендую, экскурсию тоже.

A Anastasia Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно Живая интересная экскурсия) Рекомендуем к посещению!