Индивидуальная
до 6 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
12 янв в 08:00
13 янв в 08:00
10 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Челябинск: грани истории
Пройти по улице Кировке и на примере ее памятников проследить трёхсотлетнюю историю города
Начало: Площадь Революции
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Челябинску
Путешествие по истории города: от деревянной крепости до промышленного мегаполиса
Начало: У вашего отеля
7 янв в 10:00
10 янв в 10:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
- ЛЛюдмила23 октября 2025Все было замечательно,познавательно,интересно и вообще ВОЛШЕБНО!!!!!!
- ООльга10 октября 2025Замечательную экскурсию мы посетили всей семьей, среди нас были и люди старшего поколения 60+ и 35+, и дети 16 лет
- ААнастасия9 сентября 2025Приятнейшая экскурсия!
Александр Ермолаевич замечательный рассказчик с очень живым умом и умением держать внимание на себе. Подстроился под все наши пожелания, давал столько времени, сколько мы хотим. Сделал классные фото)
Отдельное спасибо водителю Юрию)
- ООльга25 августа 2025Ольга - прекрасный экскурсовод, сразу видно, что очень любит родной город. Отвечает на любые вопросы, реагирует на наши запросы что бы нам хотелось посмотреть или что бы было не так интересно. 2,5 часа пролетели как одна минута! Спасибо огромное!!!
- ССветлана19 августа 2025Потрясающая экскурсия, идеальная для погружения в прошлое и настоящее города. Гидом оказался известный человек с необыкновенным багажом знаний и навыков
- ГГалина28 июля 2025Несмотря на дождливую погоду, наша экскурсия по Челябинску прошла замечательно. Наш гид, Александр Ермолаевич, оказался не просто прекрасным рассказчиком и
- ММария25 июля 2025Вдохновилась гидом и городом. Спасибо.
- ННаталья17 июля 2025Экскурсию проводил Александр Ермолаевич. Спасибо ему большое за очень интересный рассказ и любовь к своему городу. Полюбили Челябинск, взглянув на город его глазами! Человек творческий, очень увлеченный и увлекающий других. Гида рекомендую, экскурсию тоже.
- AAnastasia5 июля 2025Живая интересная экскурсия) Рекомендуем к посещению!
- ООлеся18 мая 2025Знакомство с Челябинском провел Александр Ермолаевич, невероятно интересно и увлекательно! 👍👍👍 Сама экскурсия проходила на а/м, в очень комфортной обстановке с приятным водителем 👍
Благодарю 🌿
