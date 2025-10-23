Мои заказы

Увидеть самое главное в Челябинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Челябинске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
На машине
2.5 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
12 янв в 08:00
13 янв в 08:00
10 800 ₽ за всё до 6 чел.
Челябинск: грани истории
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Челябинск: грани истории
Пройти по улице Кировке и на примере ее памятников проследить трёхсотлетнюю историю города
Начало: Площадь Революции
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Челябинску
На машине
На микроавтобусе
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Челябинску
Путешествие по истории города: от деревянной крепости до промышленного мегаполиса
Начало: У вашего отеля
7 янв в 10:00
10 янв в 10:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    23 октября 2025
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Все было замечательно,познавательно,интересно и вообще ВОЛШЕБНО!!!!!!
  • О
    Ольга
    10 октября 2025
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Замечательную экскурсию мы посетили всей семьей, среди нас были и люди старшего поколения 60+ и 35+, и дети 16 лет
    и 12 лет. Всем очень понравилось, информация была доступна для восприятия всем.
    С нами работал экскурсовод Александр Ермолаевич и водитель Юрий Иванович.

    Оба специалиста - замечательные знатоки своего дела, чистый автомобиль, прекрасный маршрут, аккуратное вождение! Гид достоин отдельной похвалы за свой труд!

    По организации экскурсии общалась с Дарьей, за всё говорю большое спасибо ❤️ все очень грамотно, четко, детально проработано

  • А
    Анастасия
    9 сентября 2025
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Приятнейшая экскурсия!
    Александр Ермолаевич замечательный рассказчик с очень живым умом и умением держать внимание на себе. Подстроился под все наши пожелания, давал столько времени, сколько мы хотим. Сделал классные фото)
    Отдельное спасибо водителю Юрию)
  • О
    Ольга
    25 августа 2025
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Ольга - прекрасный экскурсовод, сразу видно, что очень любит родной город. Отвечает на любые вопросы, реагирует на наши запросы что бы нам хотелось посмотреть или что бы было не так интересно. 2,5 часа пролетели как одна минута! Спасибо огромное!!!
  • С
    Светлана
    19 августа 2025
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Потрясающая экскурсия, идеальная для погружения в прошлое и настоящее города. Гидом оказался известный человек с необыкновенным багажом знаний и навыков
    - Александр Ермолаевич. Я узнала истории и особенности города, о которых не знают и многие местные жители, прочувствовала город. Даже переехать захотела. Огромное спасибо за теплую встречу, индивидуальный подход, быстрые ответы организаторов!

    Потрясающая экскурсия, идеальная для погружения в прошлое и настоящее города. Гидом оказался известный человек с необыкновенным багажом знаний и навыков - Александр Ермолаевич. Я узнала истории и особенности города, о которых не знают и многие местные жители, прочувствовала город. Даже переехать захотела. Огромное спасибо за теплую встречу, индивидуальный подход, быстрые ответы организаторов!
  • Г
    Галина
    28 июля 2025
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Несмотря на дождливую погоду, наша экскурсия по Челябинску прошла замечательно. Наш гид, Александр Ермолаевич, оказался не просто прекрасным рассказчиком и
    супер-профессионалом своего дела, но и очень приятным в общении человеком. Время экскурсии по городу пролетело незаметно, оставив у нас самые приятные впечатления. Отдельно хочется поблагодарить за доброжелательность Юрия Ивановича - водителя очень удобного автомобиля, на котором мы совершили увлекательную втопрогулку по Челябинску. Одним словом, благодаря стараниям организаторов экскурсии, мы влюбились в Челябинск и искренне советуем гостям города знакомится с Челябинском под руководством Александра Ермолаевича.

  • М
    Мария
    25 июля 2025
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Вдохновилась гидом и городом. Спасибо.
    Вдохновилась гидом и городом. Спасибо.
  • Н
    Наталья
    17 июля 2025
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Экскурсию проводил Александр Ермолаевич. Спасибо ему большое за очень интересный рассказ и любовь к своему городу. Полюбили Челябинск, взглянув на город его глазами! Человек творческий, очень увлеченный и увлекающий других. Гида рекомендую, экскурсию тоже.
    Экскурсию проводил Александр Ермолаевич. Спасибо ему большое за очень интересный рассказ и любовь к своему городу. Полюбили Челябинск, взглянув на город его глазами! Человек творческий, очень увлеченный и увлекающий других. Гида рекомендую, экскурсию тоже.
  • A
    Anastasia
    5 июля 2025
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Живая интересная экскурсия) Рекомендуем к посещению!
    Живая интересная экскурсия) Рекомендуем к посещению!
  • О
    Олеся
    18 мая 2025
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Знакомство с Челябинском провел Александр Ермолаевич, невероятно интересно и увлекательно! 👍👍👍 Сама экскурсия проходила на а/м, в очень комфортной обстановке с приятным водителем 👍
    Благодарю 🌿
    Знакомство с Челябинском провел Александр Ермолаевич, невероятно интересно и увлекательно! 👍👍👍 Сама экскурсия проходила на а/м, в очень комфортной обстановке с приятным водителем 👍
    Благодарю 🌿

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Челябинске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно;
  2. Челябинск: грани истории;
  3. Обзорная экскурсия по Челябинску.
Какие места ещё посмотреть в Челябинске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Кировка;
  2. Площадь Революции;
  3. Памятник Ленину;
  4. озеро Тургояк;
  5. Парк Таганай;
  6. Сфера любви;
  7. Самое главное;
  8. ГЭС.
Сколько стоит экскурсия по Челябинску в январе 2026
Сейчас в Челябинске в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 10 800. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Челябинске на 2026 год по теме «Самое главное», 81 ⭐ отзыв, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март