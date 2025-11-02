Индивидуальная
до 10 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по челябинскому Арбату откроет вам удивительные истории и судьбы людей, оставивших след в истории города
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Таганай в одно касание: Путешествие на Чёрную скалу и визит в Златоуст
Откройте для себя красоту Южного Урала с экскурсией на Чёрную скалу и посещением Златоуста. Погрузитесь в мир природы и мастерства гравировки на стали
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
21 590 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Архитектура Челябинска
Исследуйте центр Челябинска, погружаясь в историю архитектуры. Узнайте, как изменялись стили и легенды города на прогулке с историком
Начало: На площади Революции
22 дек в 11:00
24 дек в 11:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Челябинская Кировка и три столетия истории
Индивидуальная экскурсия по Челябинской Кировке погрузит в атмосферу трёх столетий истории города. Улица хранит секреты от уездного прошлого до современности
Начало: Около улицы Труда и Кирова
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса2 ноября 2025Спасибо Алене за интересную экскурсию. Она с большой любовью рассказывала о городе и 2,5 часа прошли на одном дыхании.
- ЮЮлия18 октября 2025Спасибо Сергею за интересный маршрут и рассказ, два часа пролетели незаметно. Маршрут подойдет путешественникам для формирования первого впечатления о городе, об его истории появления и событиях с момента закладки крепости до сегодняшних дней. 🤗
- ТТатьяна11 октября 2025Были на экскурсии Сергея в конце июня. Маршрут проходит только по одной улице, но при этом Сергей рассказал и про
- ЕЕкатерина7 октября 2025Кратко и по делу, за 1,5 часа гид рассказал нам и про архитектуру, и про историю, и про экономику региона. Мы в командировке были, вечером с удовольствием переключились и посмотрели город!
- ООльга3 октября 2025Приятный, хорошо воспитанный, вежливый мужчина. Интересно рассказывает, местами с юмором. Получили массу приятных впечатлений. Спасибо!
- ННаталья2 октября 2025Экскурсия Сергея по Кировке нам с мужем понравилась. Неспешно, начиная от основания первой крепости на месте начала экскурсии, дошли под
- ЕЕлена1 октября 2025Я сама экскурсовод, а Челябинск мы с мужем посетили впервые. Благодаря высокопрофессиональному гиду Сергею мы получили полное представление о городе.
- ААлла14 сентября 2025Хочется выразить огромную благодарность за экскурсию!
Первый раз были в Челябинске!
Очень познавательно и интересно.
- ССоболев12 сентября 2025Спасибо Александру за позновательную экскурсию!! Знающий и увлеченный профессионал!
- ААнастасия11 сентября 2025Экскурсия, как и сама экскурсовод Анна, оставила очень приятные впечатления. Наша компания состояла из жителей Челябинска и гостей города- интересно было всем! Хочется отметить профессионализм Анны, этот человек горит своей работой. Даже 11 летний ребёнок не скучал! Благодарим!
- ССветлана25 августа 2025Хорошая прогулка для первого знакомства с городом. Сергею большое спасибо!
- ССветлана16 августа 202515 августа 2025 прогулялись с Анной гидом по Кировке,очень неспешная и приятная прогулка.
Анна хорошо знает историю города и очень интересно рассказывает
Рекомендую экскурсию
- ДДмитрий11 августа 2025Спасибо большое Сергею, что нашел время и раскрыл именно тот старый Челябинск. Всем очень рекомендую!
- ЕЕлена10 августа 2025Очень интересная и познавательная экскурсия! Много информации! Замечательный гид Александр! Нас было 4 человека все остались довольны!
- ААнна4 августа 2025Экскурсия, проведённая Сергеем, оправдала все ожидания - узнали буквально о каждом здании улицы Кирова. Рассказ об истории Челябинска был интересным и содержательным.
Бонусом была продолжительность экскурсии не 1,5часа, как было заявлено, а почти 2,5.
Экскурсию рекомендуем, будет интересно!
- ООльга3 августа 2025Гид Александр Ермолаевич - очень увлеченный и позитивный человек, поэтому 4 звезды - исключительно ему за увлеченность и энтузиазм. Не
- ААнуфриева30 июля 2025С нами в этот холодный день была Анна, но она сумела своей замечательной экскурсией нас согреть! Спасибо огромное!
- ТТатьяна24 июля 2025Очень-очень понравилась экскурсия с Анной! Мы были поглащены лёгкой подачей информации о суровом Челябинске, но оказалось у города мягкий характер и теплая душа!
Спасибо большое нашему замечательному экскурсоводу!
- ММария14 июля 2025Отличный гид! Узнали историю основания города и много интересных фактов. Были с детьми, все остались довольны 👍 однозначно рекомендую!
- ИИрина10 июля 2025Отличная экскурсия! Алена увлечена своим делом!
