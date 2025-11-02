Мои заказы

Были и небыли челябинского Арбата
Пешая
1.5 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по челябинскому Арбату откроет вам удивительные истории и судьбы людей, оставивших след в истории города
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Таганай в одно касание: Путешествие на Чёрную скалу и визит в Златоуст
Откройте для себя красоту Южного Урала с экскурсией на Чёрную скалу и посещением Златоуста. Погрузитесь в мир природы и мастерства гравировки на стали
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
21 590 ₽ за всё до 6 чел.
Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
На машине
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Архитектура Челябинска
Исследуйте центр Челябинска, погружаясь в историю архитектуры. Узнайте, как изменялись стили и легенды города на прогулке с историком
Начало: На площади Революции
22 дек в 11:00
24 дек в 11:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
На машине
11 часов
97 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Челябинская Кировка и три столетия истории
Пешая
1.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Челябинская Кировка и три столетия истории
Индивидуальная экскурсия по Челябинской Кировке погрузит в атмосферу трёх столетий истории города. Улица хранит секреты от уездного прошлого до современности
Начало: Около улицы Труда и Кирова
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    2 ноября 2025
    Челябинская Кировка и три столетия истории
    Спасибо Алене за интересную экскурсию. Она с большой любовью рассказывала о городе и 2,5 часа прошли на одном дыхании.
  • Ю
    Юлия
    18 октября 2025
    Челябинская Кировка и три столетия истории
    Спасибо Сергею за интересный маршрут и рассказ, два часа пролетели незаметно. Маршрут подойдет путешественникам для формирования первого впечатления о городе, об его истории появления и событиях с момента закладки крепости до сегодняшних дней. 🤗
    Спасибо Сергею за интересный маршрут и рассказ, два часа пролетели незаметно. Маршрут подойдет путешественникам для формирования первого впечатления о городе, об его истории появления и событиях с момента закладки крепости до сегодняшних дней. 🤗
  • Т
    Татьяна
    11 октября 2025
    Челябинская Кировка и три столетия истории
    Были на экскурсии Сергея в конце июня. Маршрут проходит только по одной улице, но при этом Сергей рассказал и про
    читать дальше

    основание города, и про его историю, и про места и дома, расположенные за пределами Кировки.
    Мы не местные жители и нам было очень интересно узнать про историю домов, мимо которых проходили много раз, но не знали, кто там жил и что там было. После экскурсии стала смотреть на город «другими» глазами.
    На экскурсии у одного из зданий муж задал Сергею вопрос об изображениях. Сергей не знал ответ, извинился и пообещал уточнить.
    Через некоторое время мы с коллегами пошли в Краеведческий музей, где нашим экскурсоводом случайно оказался Сергей. Было искренне приятно, что он вспомнил про вопрос мужа и предоставил интересующую информацию.
    Сергей, больших Вам успехов!

  • Е
    Екатерина
    7 октября 2025
    Челябинская Кировка и три столетия истории
    Кратко и по делу, за 1,5 часа гид рассказал нам и про архитектуру, и про историю, и про экономику региона. Мы в командировке были, вечером с удовольствием переключились и посмотрели город!
  • О
    Ольга
    3 октября 2025
    Челябинская Кировка и три столетия истории
    Приятный, хорошо воспитанный, вежливый мужчина. Интересно рассказывает, местами с юмором. Получили массу приятных впечатлений. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    2 октября 2025
    Челябинская Кировка и три столетия истории
    Экскурсия Сергея по Кировке нам с мужем понравилась. Неспешно, начиная от основания первой крепости на месте начала экскурсии, дошли под
    читать дальше

    рассказ Сергея до конца Кировки и до Челябинска в наши дни. Сергей рассказывал и про интересных жителей Челябинска, про здания, про события. Сергей эрудированный и оч. позитивный:) С удовольствием прогулялись бы с Сергеем и по др. интересным местам Челябинска. Спасибо!

    Экскурсия Сергея по Кировке нам с мужем понравилась. Неспешно, начиная от основания первой крепости на месте
  • Е
    Елена
    1 октября 2025
    Челябинская Кировка и три столетия истории
    Я сама экскурсовод, а Челябинск мы с мужем посетили впервые. Благодаря высокопрофессиональному гиду Сергею мы получили полное представление о городе.
    читать дальше

    Сергей обладает обширными знаниями в истории, знает стили архитектуры, современное состояние города. Экскурсия прошла под моросящим дождем, но Сергей вместо заявленных двух часов уделил нам гораздо больше времени. Это была непростая задача - провести экскурсию в сложных метеоусловиях для двух настырных путешественников, начинавших понемногу голодать и замерзать, но не желающих расходиться, не посетив все достопримечательности на маршруте. В результате экскурсия заметно вышла за заявленные рамки. Экскурсовод с большой любовью и чувством юмора делится своими знаниями. И приятным бонусом для нас стали подарочки-сувениры. А также последующая встреча с Сергеем на другой день - уже в качестве экскурсовода в историко-краеведческом музее.

  • А
    Алла
    14 сентября 2025
    Челябинская Кировка и три столетия истории
    Хочется выразить огромную благодарность за экскурсию!
    Первый раз были в Челябинске!
    Очень познавательно и интересно.
    Хочется выразить огромную благодарность за экскурсию!
  • С
    Соболев
    12 сентября 2025
    Были и небыли челябинского Арбата
    Спасибо Александру за позновательную экскурсию!! Знающий и увлеченный профессионал!
  • А
    Анастасия
    11 сентября 2025
    Челябинская Кировка и три столетия истории
    Экскурсия, как и сама экскурсовод Анна, оставила очень приятные впечатления. Наша компания состояла из жителей Челябинска и гостей города- интересно было всем! Хочется отметить профессионализм Анны, этот человек горит своей работой. Даже 11 летний ребёнок не скучал! Благодарим!
  • С
    Светлана
    25 августа 2025
    Челябинская Кировка и три столетия истории
    Хорошая прогулка для первого знакомства с городом. Сергею большое спасибо!
  • С
    Светлана
    16 августа 2025
    Челябинская Кировка и три столетия истории
    15 августа 2025 прогулялись с Анной гидом по Кировке,очень неспешная и приятная прогулка.
    Анна хорошо знает историю города и очень интересно рассказывает
    Рекомендую экскурсию
    15 августа 2025 прогулялись с Анной гидом по Кировке,очень неспешная и приятная прогулка
  • Д
    Дмитрий
    11 августа 2025
    Челябинская Кировка и три столетия истории
    Спасибо большое Сергею, что нашел время и раскрыл именно тот старый Челябинск. Всем очень рекомендую!
    Спасибо большое Сергею, что нашел время и раскрыл именно тот старый Челябинск. Всем очень рекомендую!
  • Е
    Елена
    10 августа 2025
    Были и небыли челябинского Арбата
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Много информации! Замечательный гид Александр! Нас было 4 человека все остались довольны!
  • А
    Анна
    4 августа 2025
    Челябинская Кировка и три столетия истории
    Экскурсия, проведённая Сергеем, оправдала все ожидания - узнали буквально о каждом здании улицы Кирова. Рассказ об истории Челябинска был интересным и содержательным.
    Бонусом была продолжительность экскурсии не 1,5часа, как было заявлено, а почти 2,5.
    Экскурсию рекомендуем, будет интересно!
    Экскурсия, проведённая Сергеем, оправдала все ожидания - узнали буквально о каждом здании улицы Кирова. Рассказ об
  • О
    Ольга
    3 августа 2025
    Были и небыли челябинского Арбата
    Гид Александр Ермолаевич - очень увлеченный и позитивный человек, поэтому 4 звезды - исключительно ему за увлеченность и энтузиазм. Не
    читать дальше

    совсем понятна была логика маршрута и структура самой экскурсии. Ждали обзорной экскурсии по центру Челябинска, получили исторический экскурс по некоторым датам.

  • А
    Ануфриева
    30 июля 2025
    Челябинская Кировка и три столетия истории
    С нами в этот холодный день была Анна, но она сумела своей замечательной экскурсией нас согреть! Спасибо огромное!
  • Т
    Татьяна
    24 июля 2025
    Челябинская Кировка и три столетия истории
    Очень-очень понравилась экскурсия с Анной! Мы были поглащены лёгкой подачей информации о суровом Челябинске, но оказалось у города мягкий характер и теплая душа!
    Спасибо большое нашему замечательному экскурсоводу!
  • М
    Мария
    14 июля 2025
    Челябинская Кировка и три столетия истории
    Отличный гид! Узнали историю основания города и много интересных фактов. Были с детьми, все остались довольны 👍 однозначно рекомендую!
  • И
    Ирина
    10 июля 2025
    Челябинская Кировка и три столетия истории
    Отличная экскурсия! Алена увлечена своим делом!

