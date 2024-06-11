Приглашаются все желающие на увлекательную экскурсию по Челябинску! Маршрут насыщен интересными местами: гидроэлектростанция «Пороги», скалы на реке Ай, мост над пропастью и многое другое. В пути вы услышите захватывающие истории

о крае шахт и чудес. Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе или вездеходе, в зависимости от количества участников. В экстрим-парке можно выбрать развлечения по душе: качели над обрывом, мост над пропастью, прыжки с тарзанкой. Экскурсия подходит для взрослых и детей с 6 лет. Бронируйте сейчас и получите незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Уральская Швейцария

Маршрут экскурсии простой и не требует специальной подготовки. Мы проедем по трассе М5 (дорога занимает 3-5 часов без пробок) и увидим:

Гидроэлектростанцию «Пороги» — памятник ЮНЕСКО

Заброшенные печи для обжига и выход реки Каменки из скалы

Самые высокие скалы на реке Ай — Большие притёсы с красивым видом

Сухие водопады (посещение зависит от погоды)

Кургазак — одну из самых крупных пещер (зависит от погоды)

Шахты, купцы, ГЭС — исторические факты

Я расскажу вам историю этих мест. Как так получилось, что вся страна ещё сидела со свечками, а наша глухая деревня уже с лампочками. Что здесь добывали и для чего построили шахтные печи. И многое другое. Но предупреждаю: после однодневной экскурсии, вам захочется вернуться сюда на подольше!

Парк захватывающих развлечений

Заедем в экстрим-парк, где вы выберете развлечения по душе — качели над обрывом, мост над пропастью, прыжки с тарзанкой и многое другое. На всех аттракционах есть страховка.

Организационные детали