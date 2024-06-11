Приглашаются все желающие на увлекательную экскурсию по Челябинску! Маршрут насыщен интересными местами: гидроэлектростанция «Пороги», скалы на реке Ай, мост над пропастью и многое другое. В пути вы услышите захватывающие истории
6 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Погружение в природу и отдых от городской суеты
- 🏞 Уникальные природные объекты и исторические места
- 🚐 Комфортабельный транспорт для путешествия
- 📚 Интересные истории и факты о крае
- 🎢 Экстрим-парк с захватывающими аттракционами
- ☕ Кофе из гейзерной кофеварки на свежем воздухе
Что можно увидеть
- Гидроэлектростанция «Пороги»
- Заброшенные печи для обжига
- Выход реки Каменки из скалы
- Большие притёсы
- Сухие водопады
- Пещера Кургазак
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Уральская Швейцария
Маршрут экскурсии простой и не требует специальной подготовки. Мы проедем по трассе М5 (дорога занимает 3-5 часов без пробок) и увидим:
- Гидроэлектростанцию «Пороги» — памятник ЮНЕСКО
- Заброшенные печи для обжига и выход реки Каменки из скалы
- Самые высокие скалы на реке Ай — Большие притёсы с красивым видом
- Сухие водопады (посещение зависит от погоды)
- Кургазак — одну из самых крупных пещер (зависит от погоды)
Шахты, купцы, ГЭС — исторические факты
Я расскажу вам историю этих мест. Как так получилось, что вся страна ещё сидела со свечками, а наша глухая деревня уже с лампочками. Что здесь добывали и для чего построили шахтные печи. И многое другое. Но предупреждаю: после однодневной экскурсии, вам захочется вернуться сюда на подольше!
Парк захватывающих развлечений
Заедем в экстрим-парк, где вы выберете развлечения по душе — качели над обрывом, мост над пропастью, прыжки с тарзанкой и многое другое. На всех аттракционах есть страховка.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Ford Transit или вездеходе УАЗ Патриот (в зависимости от количества человек)
- Развлечения в экстрим-парке по желанию и не входят в стоимость: подвесной мост — 500 руб., качели — 500 руб., прыжок с тарзанки — 3500 руб.
- Вы можете взять с собой перекус, либо мы заедем в кафе — обед оплачивается отдельно
- Экскурсия подходит взрослым и детям с 6 лет.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Челябинске
Привет! Меня зовут Сергей, живу в Челябинске и больше 10 лет увлекаюсь туризмом и активным отдыхом. Горы, походы, сплавы, автопутешествия — это мой образ жизни. Моё любимое выражение: «Плохие люди в горы не ходят». И вы знаете, так и есть! С огромным удовольствием придумаю вместе с вами и организую путешествие по красотам Южного Урала.Задать вопрос
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