Мои заказы

Зюраткуль – экскурсии в Челябинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Зюраткуль» в Челябинске, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Тургояк - «младший брат» Байкала
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тургояк - «младший брат» Байкала: индивидуальная экскурсия
Тургояк - озеро-легенда в котловине между хребтами Ильменский и Урал-тау. Погуляйте по живописным берегам и поднимитесь на смотровую площадку «Крутики»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
18 060 ₽ за всё до 6 чел.
«Сердце-озеро» Зюраткуль
На машине
10 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
«Сердце-озеро» Зюраткуль
Побывать на берегу самого высокогорного озера Южного Урала и покорить вершину одноименного хребта
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
18 260 ₽ за всё до 6 чел.
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
На машине
12 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Челябинска: ледяной фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России ждут вас
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    27 августа 2025
    «Сердце-озеро» Зюраткуль
    Сама экскурсия приятная, по природным красивым локациям Урала. Но главное украшение экскурсии - это экскурсовод Ольга. Во время дороги мы
    читать дальше

    услышали столько интересного и нового для себя. Все было рассказано с такой душой, что не возможно не запомнить. Ольга, спасибо большое. Ваш рассказ сделал экскурсию незабываемой. А также огромное спасибо водителю Юрию Ивановичу за заботу и комфортное путешествие.

  • О
    Ольга
    3 августа 2025
    «Сердце-озеро» Зюраткуль
    Огромное спасибо водителю Юрию Ивановичу и гиду Наталье Павловне! С Вами было интересно, комфортно и весело! Сняли 1 звезду за
    читать дальше

    «спартанские гигиенические условия» 😄- к имеющимся га озере туалетам можно было подойти только в противогазах, воспользоваться - вряд ли. В остальном - прекрасные виды, познавательные рассказы. Еще раз спасибо!

  • Ю
    Юлия
    2 апреля 2025
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Благодарим Алексея за интересную экскурсию! За внимательное отношение, за организацию (в связи с погодными условиями заранее предложил скорректировать маршрут), за аккуратное вождение!
  • Е
    Екатерина
    2 марта 2025
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Всё отлично, все пожелания учтены, во всём пошли навстречу, был сделан максимум для комфорта клиента даже в тех вопросах, где не ждали.
  • Д
    Дмитрий
    7 января 2025
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Прекрасно поставленный предмет, логистика и информационное сопровождение. Интересный рассказ и правильная организация позволили в простом диалоге представить сущность экскурсии,..
  • И
    Инга
    23 декабря 2024
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Спасибо Алексею, он учел все наши пожелания и разработал маршрут, который идеально подошел для нашей небольшой группы. Посещение национального парка
    читать дальше

    Таганай стало настоящим путешествием в самое сердце уральской природы. Особое впечатление оставили Большие Притесы – визитная карточка реки Ай. Их величие и природная мощь поражают воображение. Поездка подарила нам массу ярких эмоций, с удовольствием порекомендуем ее всем, кто хочет окунуться в первозданную природу Урала.

    Спасибо Алексею, он учел все наши пожелания и разработал маршрут, который идеально подошел для нашей небольшойСпасибо Алексею, он учел все наши пожелания и разработал маршрут, который идеально подошел для нашей небольшойСпасибо Алексею, он учел все наши пожелания и разработал маршрут, который идеально подошел для нашей небольшойСпасибо Алексею, он учел все наши пожелания и разработал маршрут, который идеально подошел для нашей небольшойСпасибо Алексею, он учел все наши пожелания и разработал маршрут, который идеально подошел для нашей небольшой
  • Г
    Горшкова
    4 сентября 2024
    «Сердце-озеро» Зюраткуль
    Хочется выразить особую благодарность экскурсоводу Светлане Геннадьевне. Экскурсия прошла просто чудесно, много нового узнали о Челябинской области и вообще о
    читать дальше

    Южном Урале. Организатор входит в положение, по нашей просьбе посетили ещё одну достопримечательность - Айские притёсы. Будем всем рекомендовать именно эту экскурсию именно с этим гидом. Полный восторг!

    Хочется выразить особую благодарность экскурсоводу Светлане Геннадьевне. Экскурсия прошла просто чудесно, много нового узнали о ЧелябинскойХочется выразить особую благодарность экскурсоводу Светлане Геннадьевне. Экскурсия прошла просто чудесно, много нового узнали о ЧелябинскойХочется выразить особую благодарность экскурсоводу Светлане Геннадьевне. Экскурсия прошла просто чудесно, много нового узнали о Челябинской
  • Л
    Людмила
    24 августа 2024
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Эмоции от поездки зашкаливают, фотки классные. Организация экскурсии на 5+. Это было не просто экскурсия, а увлекательное путешествие. Было облачно,
    читать дальше

    и на самой высокой точке нам удалось потрогать облако))). Алексей, спасибо вам. Вы очень классный гид. Пусть всегда у вас будут хорошие туристы))) .

    Эмоции от поездки зашкаливают, фотки классные. Организация экскурсии на 5+. Это было не просто экскурсия, аЭмоции от поездки зашкаливают, фотки классные. Организация экскурсии на 5+. Это было не просто экскурсия, аЭмоции от поездки зашкаливают, фотки классные. Организация экскурсии на 5+. Это было не просто экскурсия, аЭмоции от поездки зашкаливают, фотки классные. Организация экскурсии на 5+. Это было не просто экскурсия, аЭмоции от поездки зашкаливают, фотки классные. Организация экскурсии на 5+. Это было не просто экскурсия, аЭмоции от поездки зашкаливают, фотки классные. Организация экскурсии на 5+. Это было не просто экскурсия, аЭмоции от поездки зашкаливают, фотки классные. Организация экскурсии на 5+. Это было не просто экскурсия, аЭмоции от поездки зашкаливают, фотки классные. Организация экскурсии на 5+. Это было не просто экскурсия, а
  • А
    Александра
    22 августа 2024
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Погода внесла свои коррективы и заявленный маршрут пришлось менять на ходу. Однако гиду удалось подарить положительные впечатления.
  • Т
    Татьяна
    3 августа 2024
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Несмотря на дождь, Алексей организовал чудесную экскурсию. Все тайны открывать не буду - был неожиданный сюрприз, на фото - старая ГЭС и завод, печи, Айские притёсы
    Несмотря на дождь, Алексей организовал чудесную экскурсию. Все тайны открывать не буду - был неожиданный сюрпризНесмотря на дождь, Алексей организовал чудесную экскурсию. Все тайны открывать не буду - был неожиданный сюрпризНесмотря на дождь, Алексей организовал чудесную экскурсию. Все тайны открывать не буду - был неожиданный сюрприз
  • Д
    Дмитрий
    30 мая 2024
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Огромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейным заводом, природные парки, это все оставило массу незабываемых впечатлений
    Огромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейным
  • Г
    Галина
    6 мая 2024
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Экскурсия понравилась, была полезной и увлекательной, в связи с плохой погодой Алексей смог быстро и качественно без ущерба для впечатлений перестроить план маршрута, все супер!
    Экскурсия понравилась, была полезной и увлекательной, в связи с плохой погодой Алексей смог быстро и качественно
  • Ю
    Юлия
    12 марта 2024
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Экскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересные моменты, на которые следует
    читать дальше

    обратить внимание, сделал для меня много красивых фотографий в тех местах, где проходил маршрут экскурсии. Море ярких впечатлений и множество красивых фотографий!

    Экскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересныеЭкскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересныеЭкскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересныеЭкскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересныеЭкскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересныеЭкскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересныеЭкскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересныеЭкскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересныеЭкскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересные
  • Ю
    Юля
    26 января 2024
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Алексей, очень эрудированный и знающий человек. Общение было легким и непринужденным! Узнали много интересного, взглянули другими глазами на Челябинск. Восхитились уральскими горами и потрясающими видами! Попробовали местные блюда. Спасибо за прекрасную организацию!
    Алексей, очень эрудированный и знающий человек. Общение было легким и непринужденным! Узнали много интересного, взглянули другими
  • Т
    Тина
    31 декабря 2023
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Алексей эрудированный человек,профессионал своего дела. Экскурсия понравилась. В такие морозы мы сами бы не смогли все это увидеть.
  • Ю
    Юлия
    22 октября 2023
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Очень понравилась экскурсия, большое спасибо гиду и организатору Алексею. Получили незабываемые впечатления, особенно от посещения Айских притесов, которые не входили в изначальную программу, а были порекомендованы Алексеем вместо фонтана Зюраткуль. Даже непогода не смогла омрачить нашей поездки, было здорово!!!
  • Е
    Евгений
    21 октября 2023
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Спасибо большое Алексею за отличную экскурсию!
  • н
    наталья
    16 октября 2023
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Алексей, Большое спасибо за познавательное и увлекательное путешествие по живописным уголкам Урала. Красивые и захватывающие виды останутся на долго в
    читать дальше

    наших сердцах! Вы очень приятный и располагающий к общению человек, компетентный гид и аккуратный водитель. Нам с Вами было очень интересно! Успехов Вам! Для туристов просматривающих этот сайт смело и с удовольствием рекомендуем гида Алексея. Вы не пожалеете! 👍😃

  • А
    Анна
    28 августа 2023
    «Сердце-озеро» Зюраткуль
    Огромное спасибо нашему супер гиду Татьяне, она превратила этот маршрут в незабываемое путешествие! Рассказала очень интересные факты о нашем крае,
    читать дальше

    поделилась своим необыкновенным опытом в альпинизме! Маршрут не сложный, но очень увлекательный! Однозначно рекомендую всем увидеть наш край с высоты Зюраткуля!

  • Д
    Дарья
    21 июля 2023
    «Сердце-озеро» Зюраткуль
    Отличный тур! Восторг! Спасибо большое за организацию!
    Подъём на хребет несложный: сначала пологий прямо по деревянным дорожкам, потом вверх по тропе. Да, есть камни, но там натоптанная тропа, так что через них можно пройти. Виды с вершины завораживающие!
    Отличный тур! Восторг! Спасибо большое за организацию!Отличный тур! Восторг! Спасибо большое за организацию!Отличный тур! Восторг! Спасибо большое за организацию!Отличный тур! Восторг! Спасибо большое за организацию!Отличный тур! Восторг! Спасибо большое за организацию!Отличный тур! Восторг! Спасибо большое за организацию!Отличный тур! Восторг! Спасибо большое за организацию!Отличный тур! Восторг! Спасибо большое за организацию!Отличный тур! Восторг! Спасибо большое за организацию!Отличный тур! Восторг! Спасибо большое за организацию!

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Зюраткуль»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Челябинске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тургояк - «младший брат» Байкала
  2. «Сердце-озеро» Зюраткуль
  3. Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Какие места ещё посмотреть в Челябинске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Парк Таганай
  2. Площадь Революции
  3. озеро Тургояк
  4. ГЭС
  5. Кировка
Сколько стоит экскурсия по Челябинску в декабре 2025
Сейчас в Челябинске в категории "Зюраткуль" можно забронировать 3 экскурсии от 16 000 до 18 260. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Челябинске на 2025 год по теме «Зюраткуль», 39 ⭐ отзывов, цены от 16000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль