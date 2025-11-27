Из Челябинска - в посёлок Слюдорудник, к мраморной пещере и горе Сугомак
Осмотреть Кыштымские рудники, спуститься под землю и взобраться на гору за один день
Отправляемся в мини-экспедицию по живописным окрестностям Кыштыма! Маршрут идеально подойдёт тем, кто хочет за один день увидеть всё самое интересное: от памятников горного дела до величественных природных объектов.
Вы погуляете по таёжному посёлку, спуститесь в старинную штольню, исследуете единственную на Урале мраморную пещеру и подниметесь на вершину горы.
Описание экскурсии
Этот авторский маршрут совмещает в себе две полноценные экскурсии: геологическую и природоведческую. За один день вы прикоснётесь к истории российской науки, узнаете о добыче слюды и о том, есть ли в здешних недрах золото. А ещё исследуете подземный мир и подниметесь на горную вершину!
Примерный тайминг и программа
10:00 — посёлок Слюдорудник и встреча с историей. Мы погрузимся в атмосферу уединённого горняцкого посёлка, затерянного среди вековых сосен. Именно здесь в 1899 году великому химику Дмитрию Менделееву подарили образцы слюды для его опытов. Вы увидите входы в старые штольни, узнаете о процессе добычи этого уникального минерала и его применении в промышленности. И, конечно, сможете сами отыскать и забрать с собой на память крошечный, но настоящий кусочек слюды — ровно такой же, как у Менделеева!
12:30 — мраморная пещера. Мы посетим единственную пещеру на Урале, пробитую в белоснежном мраморе. Вы зайдёте внутрь, чтобы прочувствовать её атмосферу: узкие проходы, прохладу грота и абсолютную, оглушающую тишину подземного царства.
14:00 — восхождение на гору Сугомак. Неспешная и несложная прогулка на вершину подарит вам невероятные виды на озёра и бескрайние уральские леса. Подъём не требует специальной подготовки, а награда — панорама с малого или, если решитесь, большого Сугомака — останется с вами навсегда.
16:00 — Привал у родника «Марьины слёзы». Мы устроим пикник на лоне природы с чаем из походного термоса и подкрепимся бутербродами.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на автомобиле Hyundai Creta. В случае необходимости есть детское автокресло
Программа подойдёт людям с любой физической подготовкой, будет интересна как взрослым так и детям. Возрастных ограничений нет
Можете взять с собой перекус, но мы обязательно остановимся на обед. Питание оплачивается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Челябинске
Меня зовут Татьяна Коновалова. Родилась и живу в удивительно красивом месте на земле – Южный Урал! Люблю путешествовать сама и, стараюсь угадывать желания путешественников!
Являюсь гидом – инструктором, как активных туров, читать дальше
так и экскурсионных маршрутов. В сфере туризма более 10 лет, гидом - 3 года.
СОСТАВЛЯЮ МАРШРУТЫ ИНДИВИДУАЛЬНО С УЧЕТОМ ВАШИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ. На первое место ставлю безопасность.
Авторский тур со мной – это ПУТЕШЕСТВИЕ, в удобные для вас даты и время, а не просто экскурсия.