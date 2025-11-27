Отправляемся в мини-экспедицию по живописным окрестностям Кыштыма! Маршрут идеально подойдёт тем, кто хочет за один день увидеть всё самое интересное: от памятников горного дела до величественных природных объектов. Вы погуляете по таёжному посёлку, спуститесь в старинную штольню, исследуете единственную на Урале мраморную пещеру и подниметесь на вершину горы.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Этот авторский маршрут совмещает в себе две полноценные экскурсии: геологическую и природоведческую. За один день вы прикоснётесь к истории российской науки, узнаете о добыче слюды и о том, есть ли в здешних недрах золото. А ещё исследуете подземный мир и подниметесь на горную вершину!

Примерный тайминг и программа

10:00 — посёлок Слюдорудник и встреча с историей. Мы погрузимся в атмосферу уединённого горняцкого посёлка, затерянного среди вековых сосен. Именно здесь в 1899 году великому химику Дмитрию Менделееву подарили образцы слюды для его опытов. Вы увидите входы в старые штольни, узнаете о процессе добычи этого уникального минерала и его применении в промышленности. И, конечно, сможете сами отыскать и забрать с собой на память крошечный, но настоящий кусочек слюды — ровно такой же, как у Менделеева!

12:30 — мраморная пещера. Мы посетим единственную пещеру на Урале, пробитую в белоснежном мраморе. Вы зайдёте внутрь, чтобы прочувствовать её атмосферу: узкие проходы, прохладу грота и абсолютную, оглушающую тишину подземного царства.

14:00 — восхождение на гору Сугомак. Неспешная и несложная прогулка на вершину подарит вам невероятные виды на озёра и бескрайние уральские леса. Подъём не требует специальной подготовки, а награда — панорама с малого или, если решитесь, большого Сугомака — останется с вами навсегда.

16:00 — Привал у родника «Марьины слёзы». Мы устроим пикник на лоне природы с чаем из походного термоса и подкрепимся бутербродами.

Организационные детали