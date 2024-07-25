Активный отдых в Челябинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Челябинске, цены от 19 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Красоты реки Ай «на лайте»
На машине
2 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Красоты реки Ай «на лайте» - индивидуальная экскурсия по Челябинску
Вырвитесь из города на день и насладитесь природой! Посетите гидроэлектростанцию, скалы, мост над пропастью и экстрим-парк. Истории о крае шахт и чудес
2 ноя в 08:00
3 ноя в 08:00
19 000 за всё до 8 чел.
Трекинг по национальному парку «Таганай»
Пешая
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трекинг по национальному парку «Таганай»
Лёгким на подъём - красивые пейзажи и панорамные виды Южного Урала
2 ноя в 09:00
3 ноя в 09:00
19 000 за всё до 3 чел.
Аракульский Шихан из Челябинска
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия: Аракульский Шихан из Челябинска
Вырвитесь из городских джунглей и отправьтесь на природу! Прогулка вдоль озера Аракуль, подъём на гору, смотровая площадка с видами, травяной чай и фотосессия
2 ноя в 08:00
3 ноя в 08:00
19 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    25 июля 2024
    Красоты реки Ай «на лайте»
    Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию, даже несмотря на дождь! Роскошные природные виды, неторопливость, дружелюбие, радушность, любовь к своему делу и аккуратное вождение!
  • С
    Светлана
    23 июля 2024
    Красоты реки Ай «на лайте»
    Прекрасная поездка, 12 часов пролетели на одном дыхании. С Сергеем очень приятно и легко общаться. Его позитив влюбляет в природу и в красоту этого края. от души рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Активный отдых»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Красоты реки Ай «на лайте»
  2. Трекинг по национальному парку «Таганай»
  3. Аракульский Шихан из Челябинска
Какие места ещё посмотреть в Челябинске
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  2. озеро Тургояк
  3. Кировка
  4. Площадь Революции
Сколько стоит экскурсия по Челябинску в октябре 2024
Сейчас в Челябинске в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 19 000 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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