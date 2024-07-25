12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Красоты реки Ай «на лайте» - индивидуальная экскурсия по Челябинску
Вырвитесь из города на день и насладитесь природой! Посетите гидроэлектростанцию, скалы, мост над пропастью и экстрим-парк. Истории о крае шахт и чудес
2 ноя в 08:00
3 ноя в 08:00
19 000₽ за всё до 8 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трекинг по национальному парку «Таганай»
Лёгким на подъём - красивые пейзажи и панорамные виды Южного Урала
2 ноя в 09:00
3 ноя в 09:00
19 000₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия: Аракульский Шихан из Челябинска
Вырвитесь из городских джунглей и отправьтесь на природу! Прогулка вдоль озера Аракуль, подъём на гору, смотровая площадка с видами, травяной чай и фотосессия
2 ноя в 08:00
3 ноя в 08:00
19 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана25 июля 2024Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию, даже несмотря на дождь! Роскошные природные виды, неторопливость, дружелюбие, радушность, любовь к своему делу и аккуратное вождение!
- ССветлана23 июля 2024Прекрасная поездка, 12 часов пролетели на одном дыхании. С Сергеем очень приятно и легко общаться. Его позитив влюбляет в природу и в красоту этого края. от души рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Активный отдых»
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