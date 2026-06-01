Устали от скучных будней? Хочется чего-то таинственного, с привкусом мистики и щепоткой адреналина? Тогда добро пожаловать в Кыштым! Это не просто город, а настоящая сокровищница. Нас ждут горы, озёра, провалы и пещеры. Один день — и масса впечатлений!
Описание экскурсии
Экскурсия по Кыштыму
Познакомитесь с одним из самых необычных городов Южного Урала, увидите его исторические достопримечательности и узнаете удивительные местные легенды.
Мистические истории и городские тайны
Услышите рассказы о Кыштымском звере, загадочном Алёшеньке, Самсоновом гробе и других известных легендах города.
Сугомакский природный комплекс
Посетите уникальную мраморную пещеру — одну из немногих подобных пещер на Урале.
Подъём на гору Сугомак
Преодолеете живописный маршрут к вершине высотой около 590 метров и полюбуетесь панорамой озёр, лесов и горных хребтов.
Экотропа «Тайны Слюдяной горы»
Прогуляетесь по природному маршруту среди лесов и скалистых выходов.
Старые штольни Слюдорудника
Увидите сохранившиеся следы горнодобывающей истории Урала и узнаете, какую роль слюда играла в развитии региона.
Организационные детали
- Выезд из города в 8:00, возвращение — в 20:00
- В стоимость включено: трансфер на минивэне, микроавтобусе или автобусе, страховка
- В программе предусмотрен подъём на гору Сугомак. Она не высокая, но подъём достаточно крутой. По желанию вы можете остаться у подножия горы
- С вами будет гид из нашей команды
в пятницу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|4800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Малахит»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Челябинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша команда знает Урал как свои пять пальцев, и мы готовы показать его вам с самых неожиданных сторон. Что мы умеем: •знакомить с историей и культурой Урала так, чтобы вы сказали: «Вау,
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