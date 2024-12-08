Эта экскурсия для тех, кто не боится приключений. Поездка в Троицк — уникальный опыт, поскольку это совсем не туристический город. Вы оцените контраст между потрясающими архитектурными объектами и упадочным состоянием среды. Изучите постройки советского времени и современные скульптуры, разберётесь в особенностях модерна и поймёте, из-за чего некоторые города быстро угасают.

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Описание экскурсии

Пассаж Яушевых . Гигантский дореволюционный «молл» с множеством деталей — сейчас заброшенный

. Гигантский дореволюционный «молл» с множеством деталей — сейчас заброшенный Гостиница Башкирова . Одна из лучших и наиболее сохранившихся гостиниц Урала, но малоизвестная. К слову, за ней находится здание борделя

. Одна из лучших и наиболее сохранившихся гостиниц Урала, но малоизвестная. К слову, за ней находится здание борделя Скульптуры — элемент современности. Работы местного скульптора-самоучки Александра Тимофеева, который с помощью монтажной пены и золотой краски в промышленных масштабах изготавливает изваяния на остросоциальные темы

— элемент современности. Работы местного скульптора-самоучки Александра Тимофеева, который с помощью монтажной пены и золотой краски в промышленных масштабах изготавливает изваяния на остросоциальные темы Экспериментальная водонапорная башню в неоготическом стиле — причём раннего советского времени!

в неоготическом стиле — причём раннего советского времени! Старинные кладбища — православное, мусульманское, иудейское (по желанию)

— православное, мусульманское, иудейское (по желанию) Огромные торговые ряды. И это далеко не всё!

На экскурсии мы поговорим про цикл жизни городов: почему они бурно растут и так же быстро угасают. А ещё — про аспекты повседневности начала 20 века и имперский фронтир, а именно — смешение азиатской и европейских культур в конкретном городе. Обсудим особенности модерна как архитектуры и стиля в целом.

Организационные детали