Эта экскурсия для тех, кто не боится приключений. Поездка в Троицк — уникальный опыт, поскольку это совсем не туристический город. Вы оцените контраст между потрясающими архитектурными объектами и упадочным состоянием среды.
Изучите постройки советского времени и современные скульптуры, разберётесь в особенностях модерна и поймёте, из-за чего некоторые города быстро угасают.
Изучите постройки советского времени и современные скульптуры, разберётесь в особенностях модерна и поймёте, из-за чего некоторые города быстро угасают.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
- Пассаж Яушевых. Гигантский дореволюционный «молл» с множеством деталей — сейчас заброшенный
- Гостиница Башкирова. Одна из лучших и наиболее сохранившихся гостиниц Урала, но малоизвестная. К слову, за ней находится здание борделя
- Скульптуры — элемент современности. Работы местного скульптора-самоучки Александра Тимофеева, который с помощью монтажной пены и золотой краски в промышленных масштабах изготавливает изваяния на остросоциальные темы
- Экспериментальная водонапорная башню в неоготическом стиле — причём раннего советского времени!
- Старинные кладбища — православное, мусульманское, иудейское (по желанию)
- Огромные торговые ряды. И это далеко не всё!
На экскурсии мы поговорим про цикл жизни городов: почему они бурно растут и так же быстро угасают. А ещё — про аспекты повседневности начала 20 века и имперский фронтир, а именно — смешение азиатской и европейских культур в конкретном городе. Обсудим особенности модерна как архитектуры и стиля в целом.
Организационные детали
- Программа 18+
- Поедем на автомобиле Skoda Yeti. Дорога занимает около 2 часов в одну сторону
- Отдельно по желанию оплачивается обед и экскурсия в краеведческий музей — 100-150 ₽
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Челябинске
Провёл экскурсии для 22 туристов
Меня зовут Илья, я историк, исследователь, экскурсовод и выдумщик. Сейчас мне 36 лет, живу в Челябинске. Занимаюсь и увлекаюсь «городами-заводами», индустриальным и архитектурным наследием Урала. Я писал для изданий «Нож»,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нургалиева
8 дек 2024
Троицк интересный город! Илья прекрасный гид 👍 Рекомендуем однозначно!!! 😁
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