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Челябинск сквозь эпохи: как уральская крепость стала мегаполисом

Прогуляться от набережной к площади Революции через главные исторически артерии
На экскурсии вы увидите, как старинные фасады соседствуют с современными витринами, а ритм города меняется от камерных двориков до парадных перспектив.

Узнаете, как появилась Челябинская крепость, кем были первые жители и как город превратился в богатый центр, где купцы зарабатывали миллионные состояния. А ещё выясните, какие символы спрятаны в архитектуре и какие тайны хранят старинные особняки.
Челябинск сквозь эпохи: как уральская крепость стала мегаполисом
Челябинск сквозь эпохи: как уральская крепость стала мегаполисом
Челябинск сквозь эпохи: как уральская крепость стала мегаполисом

Описание экскурсии

Место закладки Челябинской крепости

На набережной у Исторического музея мы перенесёмся в 1736 год. Вы узнаете, кем были первые поселенцы и как удачное расположение на перекрёстке путей определило судьбу города.

Купеческие особняки Кировки

Мы пройдём по одной из первых улиц города, где сохранилась целая галерея домов конца 19 — начала 20 века. Поговорим о том, кто владел этими зданиями, какие товары шли через Челябинск и как он превратился в богатый торговый узел.

Городские скульптуры и их секреты

Пешеходная Кировка знаменита своими жанровыми памятниками. Мы остановимся у самых интересных, разгадаем их скрытые смыслы и вспомним местные ритуалы — например, к какой статуе нужно прикоснуться «на удачу».

«Нулевая верста» и Аллея Славы

У символического центра отсчёта дорог поговорим о старинных трактах. А на Аллее Славы вспомним героические страницы истории Челябинска в годы Великой Отечественной войны.

Площадь Революции

Финальная точка маршрута и сердце городской жизни. Мы разберём архитектурный ансамбль площади и проследим её трансформацию: от шумных ярмарочных гуляний до знаковых событий советской и современной эпох.

Вы узнаете:

  • чем торговали на Урале сто лет назад, как сколачивались капиталы, какие товары шли через город и какие тайны хранят стены старинных особняков на Кировке
  • как раньше измеряли расстояния от «Нулевой версты», какие приметы связаны с бронзовыми скульптурами пешеходной улицы и как рождаются современные городские мифы
  • про повседневную жизнь обычных челябинцев прошлого века, чьи голоса звучат тише, но истории от этого только искреннее

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Челябинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 23218 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!

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