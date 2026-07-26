На экскурсии вы увидите, как старинные фасады соседствуют с современными витринами, а ритм города меняется от камерных двориков до парадных перспектив. Узнаете, как появилась Челябинская крепость, кем были первые жители и как город превратился в богатый центр, где купцы зарабатывали миллионные состояния. А ещё выясните, какие символы спрятаны в архитектуре и какие тайны хранят старинные особняки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Место закладки Челябинской крепости

На набережной у Исторического музея мы перенесёмся в 1736 год. Вы узнаете, кем были первые поселенцы и как удачное расположение на перекрёстке путей определило судьбу города.

Купеческие особняки Кировки

Мы пройдём по одной из первых улиц города, где сохранилась целая галерея домов конца 19 — начала 20 века. Поговорим о том, кто владел этими зданиями, какие товары шли через Челябинск и как он превратился в богатый торговый узел.

Городские скульптуры и их секреты

Пешеходная Кировка знаменита своими жанровыми памятниками. Мы остановимся у самых интересных, разгадаем их скрытые смыслы и вспомним местные ритуалы — например, к какой статуе нужно прикоснуться «на удачу».

«Нулевая верста» и Аллея Славы

У символического центра отсчёта дорог поговорим о старинных трактах. А на Аллее Славы вспомним героические страницы истории Челябинска в годы Великой Отечественной войны.

Площадь Революции

Финальная точка маршрута и сердце городской жизни. Мы разберём архитектурный ансамбль площади и проследим её трансформацию: от шумных ярмарочных гуляний до знаковых событий советской и современной эпох.

Вы узнаете:

чем торговали на Урале сто лет назад, как сколачивались капиталы, какие товары шли через город и какие тайны хранят стены старинных особняков на Кировке

как раньше измеряли расстояния от «Нулевой версты», какие приметы связаны с бронзовыми скульптурами пешеходной улицы и как рождаются современные городские мифы

про повседневную жизнь обычных челябинцев прошлого века, чьи голоса звучат тише, но истории от этого только искреннее

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды.