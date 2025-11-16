Индивидуальный трансфер «Аэропорт Горно-Алтайска ⇄ Чемал» - это удобный способ добраться до вашего места назначения. Вас встретят в аэропорту, помогут с багажом и доставят на просторном Mitsubishi Outlander. По желанию,
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортабельные автомобили
- 🛬 Встреча в аэропорту
- 🧳 Помощь с багажом
- 👶 Детское кресло по запросу
- 📚 Информационное сопровождение
- 🏞 Остановки в живописных местах
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
- Остров Патмос
- Чемальская ГЭС
- Голубые озёра
- Зубы дракона
- Камышлинский водопад
Описание трансфер
Трансфер
- Комфортабельный автомобиль
- Помощь с багажом
- Встреча в аэропорту с табличкой по желанию
- Детское кресло по запросу
Опционально
- Информационное сопровождение: познакомим вас с историей и особенностями края, если вы захотите пообщаться по пути (бесплатно)
- Красивые места по маршруту: покажем топовые локации Ближнего Алтая — остров Патмос, Чемальскую ГЭС, Голубые озёра, или «глаза Катуни», Зубы дракона, Камышлинский водопад, маральник «Байгабак» (за доплату)
Организационные детали
• Стоимость указана за поездку от аэропорта до отеля (ориентировочно Чемал) либо наоборот. Цена за трансфер по другим направлениям оговаривается отдельно в переписке
• Также можем организовать трансфер экономкласса на авто Toyota Corolla. Стоимость будет ниже. Уточняйте её в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Чемале
Добро пожаловать на Алтай! Меня зовут Лариса, и я хочу показать вам Горный Алтай, в котором выросла, живу и который люблю всем сердцем. Очень люблю рассказывать истории нашей Республики и показывать всю красоту моей родины. Работаю с командой профессиональных гидов. Наши программы гибкие, мы всегда можем обсудить индивидуальные маршруты. Главное для нас — ваши комфорт и безопасность.Задать вопрос
Входит в следующие категории Чемала
