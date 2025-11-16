Мои заказы

Трансфер «Аэропорт Горно-Алтайска ⇄ Чемал»

Индивидуальный трансфер из аэропорта Горно-Алтайска в Чемал на комфортабельных авто. Встреча с табличкой, помощь с багажом и возможность остановок
Индивидуальный трансфер «Аэропорт Горно-Алтайска ⇄ Чемал» - это удобный способ добраться до вашего места назначения. Вас встретят в аэропорту, помогут с багажом и доставят на просторном Mitsubishi Outlander. По желанию,
читать дальше

можно выбрать экономичный вариант на Toyota Corolla.

Путешествие может быть дополнено рассказами о местных достопримечательностях или остановками в живописных местах, таких как остров Патмос и Чемальская ГЭС. Для семей с детьми предоставляется детское кресло. Все детали поездки обсуждаются индивидуально

6 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортабельные автомобили
  • 🛬 Встреча в аэропорту
  • 🧳 Помощь с багажом
  • 👶 Детское кресло по запросу
  • 📚 Информационное сопровождение
  • 🏞 Остановки в живописных местах
Трансфер «Аэропорт Горно-Алтайска ⇄ Чемал»© Лариса
Трансфер «Аэропорт Горно-Алтайска ⇄ Чемал»© Лариса
Трансфер «Аэропорт Горно-Алтайска ⇄ Чемал»© Лариса
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Что можно увидеть

  • Остров Патмос
  • Чемальская ГЭС
  • Голубые озёра
  • Зубы дракона
  • Камышлинский водопад

Описание трансфер

Трансфер

  • Комфортабельный автомобиль
  • Помощь с багажом
  • Встреча в аэропорту с табличкой по желанию
  • Детское кресло по запросу

Опционально

  • Информационное сопровождение: познакомим вас с историей и особенностями края, если вы захотите пообщаться по пути (бесплатно)
  • Красивые места по маршруту: покажем топовые локации Ближнего Алтая — остров Патмос, Чемальскую ГЭС, Голубые озёра, или «глаза Катуни», Зубы дракона, Камышлинский водопад, маральник «Байгабак» (за доплату)

Организационные детали

• Стоимость указана за поездку от аэропорта до отеля (ориентировочно Чемал) либо наоборот. Цена за трансфер по другим направлениям оговаривается отдельно в переписке
• Также можем организовать трансфер экономкласса на авто Toyota Corolla. Стоимость будет ниже. Уточняйте её в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваша команда гидов в Чемале
Добро пожаловать на Алтай! Меня зовут Лариса, и я хочу показать вам Горный Алтай, в котором выросла, живу и который люблю всем сердцем. Очень люблю рассказывать истории нашей Республики и показывать всю красоту моей родины. Работаю с командой профессиональных гидов. Наши программы гибкие, мы всегда можем обсудить индивидуальные маршруты. Главное для нас — ваши комфорт и безопасность.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Чемала

Похожие экскурсии из Чемала

Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Чемалу: древние рисунки, курганы и водопад
Путешествие по живописным местам Чемальского района, где вы увидите петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк. Узнайте о жизни и культуре древних людей
Начало: В Чемальском районе
16 ноя в 10:00
23 ноя в 10:00
23 500 ₽ за всё до 3 чел.
Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
На машине
13 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Чемалу
Проведите день на лоне природы, проезжая по одной из самых красивых дорог мира. Остановки на перевалах, у слияния рек и у Гейзерного озера
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
48 000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Чемале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Чемале