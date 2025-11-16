Лариса — ваша команда гидов в Чемале

Добро пожаловать на Алтай! Меня зовут Лариса, и я хочу показать вам Горный Алтай, в котором выросла, живу и который люблю всем сердцем. Очень люблю рассказывать истории нашей Республики и показывать всю красоту моей родины. Работаю с командой профессиональных гидов. Наши программы гибкие, мы всегда можем обсудить индивидуальные маршруты. Главное для нас — ваши комфорт и безопасность.