Групповая
до 16 чел.
Лучший выборДо Марса - по Чуйскому тракту из Чемала
Почти межпланетное путешествие к природным алтайским красотам со стартом в Чемале
Начало: От места вашего проживания
Расписание: во вторник и субботу в 06:00
14 июл в 06:00
18 июл в 06:00
10 000 ₽ за человека
Групповая
до 16 чел.
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Чемала)
Проехать по самой красивой дороге Алтая и восхититься силой природы
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в четверг в 06:45
16 июл в 06:45
23 июл в 06:45
7500 ₽ за человека
Групповая
до 16 чел.
Водное путешествие из Чемала к «золотому бассейну» Алтая
Увидеть Телецкое озеро и водопады. Почувствовать силу природы. Запомнить навсегда
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в среду и субботу в 09:00
15 июл в 09:00
18 июл в 09:00
11 200 ₽ за человека
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