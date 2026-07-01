Найдено 3 экскурсии в категории « От вашего отеля » в Чемале, цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе 13 часов Групповая до 16 чел. Лучший выбор До Марса - по Чуйскому тракту из Чемала Почти межпланетное путешествие к природным алтайским красотам со стартом в Чемале Начало: От места вашего проживания Расписание: во вторник и субботу в 06:00 10 000 ₽ за человека На автобусе 13 часов Групповая до 16 чел. По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Чемала) Проехать по самой красивой дороге Алтая и восхититься силой природы Начало: У места вашего проживания Расписание: в четверг в 06:45 7500 ₽ за человека На автобусе 12 часов Групповая до 16 чел. Водное путешествие из Чемала к «золотому бассейну» Алтая Увидеть Телецкое озеро и водопады. Почувствовать силу природы. Запомнить навсегда Начало: По месту вашего проживания Расписание: в среду и субботу в 09:00 11 200 ₽ за человека Другие экскурсии Чемала

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