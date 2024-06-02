1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Лучшие пейзажи Чемала
Проехать по завораживающей долине Катуни, открыть легенды и узнать об Алтае изнутри
Начало: Чемальский район
18 июня в 10:30
20 июня в 10:30
14 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
Прокатиться по одной самых красивых дорог мира и восхититься фантастическими горными пейзажами
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
28 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
Познакомиться с древней алтайской культурой, открыть места силы и рассмотреть наскальные рисунки
Начало: В Чемальском районе
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
16 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга2 июня 2024Если вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсию. Прикоснуться к исчезающей истории
- ККристина28 мая 2024Очень понравилась экскурсия, приятная женщина экскурсовод, красивые места, забрали недалеко от Чемала и отвезли обратно, всё проходило в том темпе, в котором нам комфортно, было время немного прогуляться вдвоём с молодым человеком на едине с природой. Поездкой полностью довольны.
- ВВалерия13 мая 2024Всё на высшем уровне!
- DDmitriy6 апреля 2024Поездка была чудесная и познавательная. Спасибо экскурсоводу!
- ООксана29 октября 2023Экскурсией остались довольны! Гид Светлана увлекательно рассказывает по ходу программы! Доступно и не перегруженно. Советуем тем, кто будет в Чемале!
- JJulia26 июня 2023Приняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали и не нашли петроглифы. Решила,
- ААлиса30 апреля 2023Выражаем всем составом огромную благодарность Светлане за экскурсию! По данному маршруту в это время года только она отвезла нас до
- ААлиса26 апреля 2023Отличная экскурсия, благодарности Экскурсоводу Елене, отвечает на все вопросы, очень интересно рассказывает! Остановки по маршруту раскиданы удобно, не замечаешь долгой дороги.
Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Летние»
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