1 чел.
По популярности
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописной Чемальской долине
Исследуйте Чемал с гидом: от мощи Катуни до древних штолен. Погрузитесь в природу и историю Алтая, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Чемальский район
14 июля в 10:30
15 июля в 10:00
14 000₽ за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Чуйскому тракту в Чемале
Насыщенное путешествие по Чуйскому тракту: высокогорные перевалы, слияние рек Чуя и Катунь, Гейзерное озеро и древние петроглифы ждут вас
11 июля в 07:00
12 июля в 07:00
32 000₽ за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Чемалу: древние рисунки, курганы и водопад
Путешествие по живописным местам Чемальского района, где вы увидите петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк. Узнайте о жизни и культуре древних людей
Начало: В Чемальском районе
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
18 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия23 июня 2024Экскурсовод Елена замечательный знаток своего дела. Отлично знает историю мест и не равнодушна к тому, что происходит. По возможности всёсторонне
- ООльга17 июня 2024Не скрою, волновалась, делая заказ экскурсии. И зря. Светлана забрала прямо из дома и с первых минут появилась непринуждённость. Очень
- ООльга2 июня 2024Если вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсию. Прикоснуться к исчезающей истории
- ВВалерия13 мая 2024Всё на высшем уровне!
- JJulia26 июня 2023Приняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали и не нашли петроглифы. Решила,
- ААлиса26 апреля 2023Отличная экскурсия, благодарности Экскурсоводу Елене, отвечает на все вопросы, очень интересно рассказывает! Остановки по маршруту раскиданы удобно, не замечаешь долгой дороги.
Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «На выходные»
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