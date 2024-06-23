Экскурсии выходного дня в Чемале

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Чемале, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лучшие пейзажи Чемала
🚗 На машине
30 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописной Чемальской долине
Исследуйте Чемал с гидом: от мощи Катуни до древних штолен. Погрузитесь в природу и историю Алтая, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Чемальский район
14 июля в 10:30
15 июля в 10:00
14 000 за всё до 2 чел.
Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
🚗 На машине
3 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Чуйскому тракту в Чемале
Насыщенное путешествие по Чуйскому тракту: высокогорные перевалы, слияние рек Чуя и Катунь, Гейзерное озеро и древние петроглифы ждут вас
11 июля в 07:00
12 июля в 07:00
32 000 за всё до 5 чел.
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
🚗 На машине
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Чемалу: древние рисунки, курганы и водопад
Путешествие по живописным местам Чемальского района, где вы увидите петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк. Узнайте о жизни и культуре древних людей
Начало: В Чемальском районе
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
18 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    23 июня 2024
    Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
    Экскурсовод Елена замечательный знаток своего дела. Отлично знает историю мест и не равнодушна к тому, что происходит. По возможности всёсторонне
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    рассказывает о теме экскурсии и не только. Алтайский край не простая территория, и как мне показалось, Елена пытается слиться с самобытной историей этой культуры. Очень грамотный человек. И очень приятный и не навязчивый в общении. Брали частную экскурсию на машине по Чуйскому тракту на весь день. Остались довольны на всё сто процентов.

  • О
    Ольга
    17 июня 2024
    Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
    Не скрою, волновалась, делая заказ экскурсии. И зря. Светлана забрала прямо из дома и с первых минут появилась непринуждённость. Очень
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    позитивная, знает свое дело. Ненавязчиво рассказывает, но очень интересно. Учитывает, хотя нет, умело угадывает все пожелания и действует на опережение. Экскурсия незабываема. В следующем году обязательно буду путешествовать со Светланой. Спасибо за эти эмоции!

  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
    Если вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсию. Прикоснуться к исчезающей истории
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    и задуматься, что останется после нас. Проехать до конца Чемальского тракта и попасть в прекрасную долину Катунь с суетливыми сусликами, не торопливыми стадами и потрясающими видами. Водопад Бельтертуюк скромно шумит вдали от массового туризма и ждёт только своего пытливого туриста. Светлана осуществит вам эту возможность и не торопливо даст вам насладиться этими местами.

    Если вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсию
  • В
    Валерия
    13 мая 2024
    Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
    Всё на высшем уровне!
  • J
    Julia
    26 июня 2023
    Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
    Приняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали и не нашли петроглифы. Решила,
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    что местный экскурсовод, который занимается материалом уже много лет, гораздо лучше всё покажет и расскажет в условиях ограниченного времени и наверняка знает лучшую дорогу. Решение оказалось верным для меня. Светлана за день до экскурсии напомнила, заехала за мной прямо на базу утром на комфортном внедорожнике, по дороге завязалась дружеская беседа. Погода в течение маршрута менялась несколько раз от дождя к солнцу) Чемальский тракт показался во всей красе. По дороге Светлана помогла купить сувениры в чудесной лавке, при входе в которую окутывает такой аромат, будто ныряешь в мешок с сушёными таёжными травами и кедровыми шишками! На Ороктойском мосту устроили фотосессию и пообедали в кафе блюдами местной кухни. Плов и лепёшка с сыром и травами были необычайно вкусными! Возле скалы Бийке Светлана рассказывала про это необычное место и очень многое открывалось и становилось понятным, чего не увидишь, если просто приедешь посмотреть самостоятельно. Также нам повезло попасть на аутентичную экскурсию местной жительницы по древнейшим на Чемале петроглифам, мне очень понравилось общение с человеком этой земли. Светлана показывала наскальные рисунки, курганы, исторические фото, поясняла историю и современную жизнь района. Про то, как древние обычаи соблюдаются местными жителями и в наши дни. Отдельная благодарность за то, что Светлана показывала и называла местные ароматные травы - чабрец, маральник! Удалось даже немного собрать на вечернее чаепитие. Время поездки для меня пролетело на одном дыхании. Возвращались полными визуальных, эмоциональных и информационных впечатлений. Описывать словами красоту водопада и гор пытаться даже не буду, приезжайте сами, а Светлана поможет вам получить максимальные впечатления и информацию!

    Приняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали иПриняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали иПриняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали иПриняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали иПриняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали иПриняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали иПриняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали иПриняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали иПриняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали иПриняла решение приобрести экскурсию, т. к. посмотрела на Яндекс. Картах множество отзывов людей, которые искали и
  • А
    Алиса
    26 апреля 2023
    Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
    Отличная экскурсия, благодарности Экскурсоводу Елене, отвечает на все вопросы, очень интересно рассказывает! Остановки по маршруту раскиданы удобно, не замечаешь долгой дороги.

Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Чемалу в июле 2024
Сейчас в Чемале в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 14 000 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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