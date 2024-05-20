1 день

Знакомство с Республикой Алтай. Камышлинский водопад

08:10-09:30 Встреча на парковке перед аэропортом г. Горно-Алтайска.

Вас будет ждать гид с табличкой «Едем в горы».

Мы начнем путешествие с освежающего и бодрящего плавания на моторной лодке до Камышлинского водопада, плавание абсолютно безопасно, не требуется опыт и физические условия, его возможно совершить в любой одежде и обуви (вы не намокните).

Прогулка к водопаду будет проходить через лес, где живут в естественной среде очень милые ручные кролики.

Далее вы отправитесь в поездку по Чемальскому тракту.

Вас ждут завораживающие виды за окном и интересные рассказы гида.

Размещение на уютной турбазе.

Вечером — знакомство с национальной кухней Алтая и завораживающие горловое пение талантливого коллектива «Бай Терек».

Включено питание: ужин.

Размещение: турбаза, двухместное проживание (возможно трех или четырехместное, по запросу), удобствав номере.

Авто: 200 км от Горно- Алтайска. Авто: 420 км от Барнаула. Авто: 620 км от Новосибирска. Пешком: 1,5 км.