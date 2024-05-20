Для размещения участников тура подготовлены турбазы с потрясающим расположением: в месте силы,
Программа тура по дням
Знакомство с Республикой Алтай. Камышлинский водопад
08:10-09:30 Встреча на парковке перед аэропортом г. Горно-Алтайска.
Вас будет ждать гид с табличкой «Едем в горы».
Мы начнем путешествие с освежающего и бодрящего плавания на моторной лодке до Камышлинского водопада, плавание абсолютно безопасно, не требуется опыт и физические условия, его возможно совершить в любой одежде и обуви (вы не намокните).
Прогулка к водопаду будет проходить через лес, где живут в естественной среде очень милые ручные кролики.
Далее вы отправитесь в поездку по Чемальскому тракту.
Вас ждут завораживающие виды за окном и интересные рассказы гида.
Размещение на уютной турбазе.
Вечером — знакомство с национальной кухней Алтая и завораживающие горловое пение талантливого коллектива «Бай Терек».
Включено питание: ужин.
Размещение: турбаза, двухместное проживание (возможно трех или четырехместное, по запросу), удобствав номере.
Авто: 200 км от Горно- Алтайска. Авто: 420 км от Барнаула. Авто: 620 км от Новосибирска. Пешком: 1,5 км.
Достопримечательности Чуйского тракта
Завтрак.
Впереди долгий, но невероятно интересный и насыщенный путь по одной из красивейших дорог мира – Чуйскому тракту.
Мы исследуем древние караванные тропы на живописном перевале Чике-Таман.
Помедитируем в месте силы, где серебристая река Чуя впадает в могучую Катунь, посетим древнее святилище, один из крупнейших петроглифических комплексов Алтая – «Калбак-Таш», где на протяжении тысяч лет древние художники создавали образцы наскальной живописи (сохранилось больше 3000 рисунков).
Мы увидим множество сменяющих друг друга пейзажей, мирно пасущиеся стада, древние археологические памятники, а также 12-метровый водопад Ширлак.
Заселение на базу.
Ужин.
Включено питание: комплексный завтрак, ужин.
Размещение: турбаза, двухместное проживание, удобства в номере.
Экскурсии и мероприятия: достопримечательности Чуйского тракта.
Протяженность: на авто – 180 км, пешком – 6 км.
Долина тысячи озер. Пазырыкские курганы. Перевал Кату-Ярык и река Чулышман
После завтрака мы снова отправляемся исследовать Алтай.
Теперь, мы уходим на восток, в сторону Тывы и Хакассии к величественному Алтайскому заповеднику.
Утром мы увидим знаменитые Красные ворота – узкое ущелье между скал красного цвета, неподалеку отсюда находится месторождение ртути, поэтому в каменных породах много киновари, что придает им красный цвет.
Далее, мы заберемся повыше, отсюда начинается озерная зона Улаганского района, здесь их более 3000 Мы увидим большое мертвое озеро Чейбек-Кель, озеро Узун-Кель, великолепное озеро Киделю и ярко-зеленое Уч-Кель.
После пересечения поселка Балыктуюль вы увидите крупнейшие курганы Алтая – Пазырыкские, здесь хоронили мумифицированные тела вождей, воинов, шаманов и их приближенных.
Это место пропитано мощнейшей энергией Земли, поэтому согласно древним легендам сюда могли прийти только избранные.
По оценкам ученых возраст некоторых курганов более 2600 лет.
Именно здесь был найден древнейший ворсовый ковер в мире, колесница и множество других находок, которые сейчас хранятся в Эрмитаже.
Далее, нас ждет небольшой переезд и перед Вами откроется самый красивый и величественный вид всего путешествия – вид с перевала Кату-Ярык на долину реки Чулышман.
Стоя на краю отвесной пропасти, глубиной почти в 1 км вы ощутите всю мощь и красоту природы этой земли.
Прогулки по перевалу и обратное возвращение на турбазу.
Размещение: турбаза, двухместное проживание, удобства в номере.
Вкл. питание: комплексный завтрак, ужин.
Экскурсии: Красные ворота, Улаганские озера, Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык.
Протяженность: на авто – 200 км, пешком – 4 км.
Гейзеровое озеро. Снежные вершины Северо-Чуйского хребта. Алтайский Марс
Завтрак.
Сегодня вам предстоит увидеть самые разнообразные пейзажи: от загадочного бирюзового гейзерного озера, на дне которого буквально на глазах меняются узоры, до бескрайних просторов Курайской степи, опоясанной чашей снежных вершин Северо-Чуйского хребта (высшая точка – гора Маашей-Баш 4177м.).
Далее мы посетим село Кош-Агач, расположенное в примонгольской Чуйской степи, где когда-то кочевали народы, курсировали вереницы караванов.
Вы увидите, насколько отличаются природные и климатические особенности, флора и фауна на юге Алтая.
По дороге мы наберём целебной воды в священном источнике Аржан-Суу.
Наконец, мы сделаем красочные фотографии в одном из самых фантастических мест Республики – Алтайском Марсе.
Вы увидите удивительные разноцветные ландшафты, которые заставят Вас почувствовать себя гостем красной планеты.
Обратное возвращение.
Ужин.
Включено питание: Комплексный завтрак, ужин.
Размещение: турбаза, двухместное проживание, удобства в номере.
Экскурсии и мероприятия: Гейзерное озеро, панорама Северо-Чуйского хребта, минеральный источник, Марс, Кош-Агач.
Протяженность: на авто – 120 км, пешком – 6 км.
Место силы природный парк Уч-Энмек. Поселок мастеров Аскат
Сегодня мы совершим переезд от пос. Чибит до Чемальского района Алтая.
В пути нас ждет экскурсия по Каракольской долине и природному парку Уч-Энмек.
На протяжении веков местные жители верили в силу своей земли, здесь проводили шаманские обряды, строили древние святилища.
Долина богата на археологические артефакты, многие из которых до сих пор остаются загадками.
Венчает Долину священная и почитаемая гора Уч-Энмек.
Экскурсия поможет вам погрузиться в культуру, быт и обычаи алтайского народа, наполниться целительной энергией Алтая.
После обеда (оплачивается самостоятельно 450-650 руб.) мы отправимся в село мастеров Аскат, которое недаром называют «арт-деревней» или даже «богемным хутором», ведь именно сюда стекаются талантливые и необычные люди, дабы творить, вдохновляясь окружающей природой и особой энергетикой.
В рамках экскурсии Вас ждёт знакомство с творчеством местных жителей.
Вечером – заселение на турбазу, которая находится в очень красивом месте на берегу горной реки.
Ужин.
Размещение: турбаза, двухместное проживание, удобства в номере.
Вкл. питание: завтрак, ужин.
Экскурсии: природный парк Уч-Энмек, поселок мастеров Аскат.
Конная прогулка по Еландинскому перевалу. Остров Патмос и Чемальская ГЭС. Горная пасека
Утром, после завтрака, нас ждет самое популярное место Алтая – о. Патмос (монастырь на острове прямо посреди горной реки).
Там вы прогуляетесь по подвесному мосту, полюбуетесь вырезанный в скале образ Мадонны.
Затем, по «козьей» тропе вы попадете на слияние двух горных рек – Чемала и Катуни (цвет воды в реках различен) и оттуда выйдете к Чемальской ГЭС.
После обеда (оплачивается самостоятельно 450-650 руб.) нас ждёт одно из самых ярких приключений – на конях мы поднимемся на перевал, откуда открывается незабываемый вид на горные хребты и реку Катунь (мероприятие оплачивается дополнительно: 3500 руб. – 3 часа).
В качестве альтернативы вы можете отправиться на прогулку по долине Сартакпая (не нужно платить дополнительно).
В завершении дня мы посетим одну их лучших местных пасек, где вы сможете познакомиться с технологией пчеловодства, попробовать «сон на пчелах», продегустировать и приобрести мёд.
Вечером – большой прощальный костер и праздничный ужин в национальном стиле (возможен вегетарианский тип питания).
Размещение: турбаза №3, двухместное проживание. Удобства в номере по тарифу «Стандарт».
Вкл. питание: комплексный завтрак, ужин.
Экскурсии: конная прогулка в горы (дополнительная оплата), экскурсия на о. Патмос и Чемальскую Гэс.
Отъезд
8:00-8:30 Завтрак.
9:00 Сбор вещей, выезд с базы.
В завершении путешествия, по пути в аэропорт Горно-Алтайска мы остановимся в поселке Манжерок.
Прогулка по сувенирным рынкам, где вы можете приобрести алтайский мед, травы, национальные музыкальные инструменты, различные украшения и изделия местных ремесленников.
Желающие могут осуществить подъем на кресельном подъемнике на вершину горы Синюха.
Оттуда открывается потрясающий вид на долину реки Катунь и само озеро (оплачивается отдельно. Стоимость около 1 200руб.).
Пройтись по тропе здоровья.
15:30-15:30 Трансфер в аэропорт г. Горно-Алтайска.
15:30-16:10 Трансфер от аэропорта до автовокзала или гостиницы.
Вкл. питание: завтрак.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает размещение на турбазах по пути следования.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|«Стандарт»
|Двухместное размещение
|85 900
|Доплата за одноместное размещение
|22 500
Вы будете размещаться на двух различных базах в разных районах Алтая. Турбаза зависит от даты путешествия, уточняйте при бронировании конкретного заезда. В данном туре заявлены возможные варианты:
Варианты проживания
Турбаза «Территория счастья» или аналогичная
Уютная турбаза у маленькой горной реки, в отдалении от населенных пунктов, многие гости включают её в самые яркие впечатления от тура. Великолепные блюда из местных продуктов, возможность посидеть у костра, провести время в шумной компании так и побыть в уединении.
Турбаза «Кочевник» или аналогичная
База отдыха «Кочевник» находится в Чемальском районе Республики Алтай на тринадцатом километре Чемальского тракта на берегу р. Катунь в живописном сосновом бору. Небольшое количество номеров и уютная территория располагают к комфортному семейному отдыху.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер и все транспортные передвижения по программе тура
- Питание (6 завтраков, 6 ужинов)
- Проживание на турбазах - 7 дней/6 ночей
- 25 экскурсий по программе тура + все входные билеты на объекты, кроме отмеченных оплачиваются дополнительно
- Работа гида-проводника - 1-2 чел
- Моторафтинг или рафтинг по р. Катунь + прокат снаряжения (жилет, каска, гидрокостюм, и при необходимости брызгозащитная куртка), обувь - оплачивается дополнительно
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирск / Барнаул / Горно-Алтайск и обратно
- Питание (обеды) в кафе - 800 руб
- Аренда коней - 3 500 руб
- «Ретранслятор» (оплачивается дополнительно, от 2 500 руб. /чел)
- Страховка от укуса клеща - 400 руб. (Росгосстрах)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь: кроссовки c толстой подошвой;
Сменная обувь:
Трек. обувь (лучше фиксированный голеностоп), удобная, уже разношенная, чтобы не натирала. Если такого варианта обуви нет, можно заменить на не скользкие, удобные кроссовки (не сетка!). Можно резиновые сапоги, либо удобные теплые ботинки;
Для передвижений по маршруту: любые удобные штаны/джинсы, удобная водолазка или флисовая кофта, футболка, куртка (хорошо подойдет горнолыжная или легкая куртка на синтепоне), перчатки (хлопок, флис);
Шапка;
Для непогоды: шапка, перчатки, флиска, ветронепродуваемая куртка или жилетка+ветровка, тёплые носки;
Дождевик;
Личные предметы гигиены: зуб. щетка, паста, мыло, шампунь, мочалка;
Банные принадлежности (если вы захотите заказать ее отдельно): шлёпки, купальник, полотенце (не большие полотенца есть на всех базах, кроме дальни районов. Уточняйте у гида или менеджера по маршруту);
Кто не может обходиться без фена, рекомендуем захватить свой;
Личная аптечка с необходимыми вам лекарствами. Аптеки по маршруту есть, но не везде и выбор лекарств очень ограничен;
Основные вещи можно вести в чемодане. Вещи можно транспортировать в любых сумках и чемоданах. Не берите с собой лишние вещи. В алтайских гостиницах нет сервиса по доставке вещей в номер, 90% гостиниц не оборудованы лифтами, от машины до номера вы будете переносить вещи самостоятельно;
Маленький рюкзак для радиальных прогулок. Где будет необходимое на день (дождевик, кофта, вода, фотоаппарат и тд);
Солнцезащитные средства и очки. На Алтае очень активное солнце, даже в прохладную погоду. Поэтому рекомендуем брать солнцезащитный крем -50;
Из полезных, но не обязательных вещей: Индивидуальный маленький термос, Хоба или туристическая сидушка. Сушилка для обуви. Это необязательно, но с ними будет комфортнее в путешествии;
Наличные деньги. На сувенирных рынках карты не принимают, а связи для перевода может не быть;
ВАЖНО! на Алтае сезон клещей(апрель-июнь): репеллент (его можно будет купить и на Алтае), ДЛИННЫЕ носки! Будем заправлять штаны в носки в местах, где есть клещи. Комаров и мошек на Алтае практически нет.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание на маршруте?
1 Завтраки группы происходят на турбазе. При желании, вы можете выбрать вегетарианский тип питания. Стандартные позиции завтраков: каша, яйца (омлет или вареные), нарезка (сыр, колбаса, овощи), вареные сосиски, блинчики, сырники, гренки, чай, кофе, вода, молоко. Наименования и комплектация завтраков меняются в зависимости от турбаз, где размещается группа в каждый конкретный день тура.
2 Обеды происходят между экскурсиями. Группа заезжает в кафе. Оплачивается дополнительно.
3 Ужины происходят на турбазе. При желании, можно выбрать вегетарианский тип питания. Как правило, это салат + второе блюдо, чай/кофе, сладкое. Пример ужина: овощной салат, отбивная + пюре, хлеб, травяной чай.
4 Кафе, столовые и рестораны Алтая находятся в самом начале своего развития. Большинство из них выглядят, как самая дешевая городская столовая. В этих кафе никогда не слышали про безглютеновую, безлактозную, веганскую и прочие виды диет. Как правило, есть меню с 3-10 наименованиями готовой еды, среди которых нужно будет выбрать то, что Вам подходит наибольшим образом.
Как осуществляется медицинская помощь и страхование на маршруте?
1 В районе проведения программы тура расположены государственные больницы, есть аптечные пункты.
Медикаменты приобретаются за собственные средства.
2 Страхование. Вы можете приобрести у нас медицинскую страховку и страхование жизни «Ингосстрах», «Уралсиб», «Росгосстрах» – страхование багажа, страхование от невыезда, страхование для беременных и другие виды страхования путешественников за дополнительную плату. Помощь по страховке Вам будут оказывать в государственных больницах, где лечение для граждан РФ бесплатное. Пока, не было ни единого случая обращения за выплатами к страховым компаниям у гостей, путешествующих по этой программе тура.
Будут ли клещи на маршруте?
Очень важно рассказать про клещей, которыми пугают туристов.
Самый пик, когда много клещей – май и до середины июня. Далеко не каждый клещ является энцефалитным. То есть, многие из них совсем безвредны. Но отличить переносчика от обычного можно только в лаборатории.
Как свести к минимуму риск заболевания клещевым энцефалитом?
Несколько пунктов:
- Не давать клещам кусать себя. Осматриваться при походах в лес, вовремя снимать с себя. Клеща на теле заметить несложно. Задели куст-глянули на ноги, если есть клещ, просто скиньте его. На практике это очень-очень эффективный способ (а я пишу про то, что мною проверено, советы исключительно практические). Дополнительно желательно обработать одежду репеллентом.
- Прививка. Делается в поликлинике. Если сделать полный курс из трех прививок, то иммунитет может держаться до 3-х лет. Отговаривать от прививок не буду, но на практике прививка действует не всегда. Очень многие, понадеявшись на прививку – болеют. Может быть поэтому ни я, ни мои знакомые их не делают. Это большая тема для обсуждения, многие считают что от этих прививок много вреда и т. п. Выбор каждый делает сам.
- После укуса клеща проводить экстренную профилактику. В течение 72 часов нужно сделать укол иммуноглобулина и принимать йодантипирин. Это не прививка, а борьба с уже поступившей инфекцией. Стоит такой укол довольно дорого (примерно 1000 рублей на 10 килограмм массы тела).
Но есть метод защиты, который используют для непривитых, и, который, позволяет не насиловать свою иммунную систему без надобности. Состоит он из трех этапов:
- страхуемся на случай укуса клеща в страховой компании, позволяет компенсировать расходы на укол иммуноглобулина. Заявление на страховку от укуса клеща нужно посылать нам уже сейчас, если Вы приобрели путевку на апрель-май;
- если вы планируете приобрести страховку не через нашу компанию, обратите внимание на то, чтобы в полисе, в списке мест, где может быть оказана медицинская помощь, числилась Республика Алтай, пос. Эликмонар (Элекмонар) или пос. Чемал.
- в случае укуса клеща, выдергиваем его и везем в лабораторию на анализ на наличие инфекций (г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 17). Лучше везти сразу, так как на все про все есть всего 72 часа;
- если клещ "чист", то спим спокойно. Если нашли вирус клещевого энцефалита, то приступаем к экстренной профилактике, потом по страховке возмещаем расходы.
Такой метод позволяет свести к минимуму ненужные врачебные вмешательства. Повторюсь, за свое здоровье ответственность несет каждый сам, кто-то может и просто положиться на "авось", выдернуть клеща и жить дальше.
Каковы особенности взаимодействия в группе?
Любая группа на активных маршрутах – это команда.
В команде принята взаимовыручка, доброжелательное общение со всеми участниками, принятие решений по вопросам, не учтенным в программе по согласованию со всей группой и гидом.
Гид – он же руководитель группы, следит за успешным прохождением программы путешествия, дает информацию об экскурсионных объектах.
Каковы особенности мест проживания?
1 Турбаза зависит от даты путешествия. Если для Вас принципиально размещение на какой-либо конкретной турбазе, то это возможно согласовать с организаторами заранее.
2 Вы будете размещаться на двух различных базах в разных районах Алтая.
В данном туре заявлены возможные варианты:
- База №1 Территория счастья
- База №2 Речные Земли, Кочевник
- База №3 Территория счастья
3 Размещение – двухместное (возможно трех или четырехместное по запросу).
4 Все турбазы для маршрута «Большой Алтай» находятся в живописных местах с видом на горы, на берегах рек. Душ и туалет находятся в номере по тарифу «Стандарт».
5 На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно.
6 В домиках/номерах есть розетки. Но практически вся Республика Алтай – это сельская местность, где часто отключают электричество. Рекомендуем Вам взять с собой powerbank.
7 На большинстве турбаз нет фена. Если он Вам необходим, лучше захватите с собой.
8 Как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева. На некоторых базах Вы будете проживать в номерах, на некоторых турбазах – в отдельных домиках.
Постельное белье и полотенца предоставляются везде. Гигиенические наборы не предоставляются. Если вы решите идти в баню, то Вам может понадобиться собственное полотенце – не во всех банях их выдают.
Как удобнее добраться?
Самый удобный перелет до г. Горно-Алтайска.
Мы встретим Вас в аэропорту (в день заезда, согласно времени, указанному в программе) и доставим на базу (примерно 1,5-2 часа трансфера). Как правило, основные рейсы прилетают утром. Лучше всего брать рейс с прилетом с 8.10 утра до 09.30.
Трансфер будет групповой, участники распределяются по минивэнами или автобусам, координатор заранее сообщит Вам марку авто и время, в которое Вас заберут от аэропорта.
Например, если несколько человек прилетело в 8.10 и 2 человека в 09.10, то отправление автобуса будет происходить после того, как участники, прилетевшие в 09.10, получат багаж, т. е. в 9.30 утра.
За дополнительную плату мы можем организовать для Вас индивидуальный трансфер на базу в любое удобное для Вас время.