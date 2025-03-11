Новогодняя жемчужина Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
«Новогодний вечер пройдет в уютном зале ресторана с ведущим, праздничным оформлением и шикарным банкетным столом с большим разнообразием блюд (стоимость банкетного ужина-8000-10000 руб»
29 дек в 10:00
от 69 900 ₽ за человека
Новогоднее волшебство Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
«Сегодня вы увидите 2 кардинальных смены пейзажей и климата, полюбуетесь чарующими видами заснеженных вершин и изгибами реки Катунь (не замерзает зимой)»
29 дек в 10:00
от 54 700 ₽ за человека
Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
Начало: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск
«Новогодний ужин в кафе (оплачивается дополнительно, 4500 руб»
29 дек в 10:00
89 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей11 марта 2025Тур организован на высоком уровне. В программу включены живописные локации, гид - профессионал в своем деле, проживание на комфортабельных базах со всеми удобствами в красивейших местах
- ААлла12 января 2025Все организовано было хорошо.
- ЛЛюдмила9 января 2023От Новогоднего тура всегда ожидаешь праздника, и сам настраиваешься на праздник и сказку. Эта сказка получилась! Юля замечательный гид, столько сказок
- ККукушкина10 января 2022Отлично организованный и спланированный, комфортабельный тур на замечательном удобном автомобиле, хорошие турбазы, вкусная еда, отзывчивый сервис.
- ООксана9 января 2022Очень благодарны за великолепные новогодние праздничные дни. В усадьбе хорошие, чистые, комфортные и просторные номера. Уютная мангальная зона. Новогодний банкет
- ЧЧерняева5 января 2022Большое спасибо, очень все понравилось, хороший отель, отличная кухня, за 4 дня посетили много экскурсий, увидели красоту Алтайского края, остались
Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Зимние»
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