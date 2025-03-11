Туры подходящие для зимних прогулок по Чемалу

Найдено 3 тура в категории «Зимние» в Чемале, цены от 54 700 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Новогодняя жемчужина Алтая
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Новогодняя жемчужина Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
«Новогодний вечер пройдет в уютном зале ресторана с ведущим, праздничным оформлением и шикарным банкетным столом с большим разнообразием блюд (стоимость банкетного ужина-8000-10000 руб»
29 дек в 10:00
от 69 900 ₽ за человека
Новогоднее волшебство Алтая
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Новогоднее волшебство Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
«Сегодня вы увидите 2 кардинальных смены пейзажей и климата, полюбуетесь чарующими видами заснеженных вершин и изгибами реки Катунь (не замерзает зимой
29 дек в 10:00
от 54 700 ₽ за человека
Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
На автобусе
9 дней
3 отзыва
Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
Начало: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск
«Новогодний ужин в кафе (оплачивается дополнительно, 4500 руб»
29 дек в 10:00
89 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алексей
    11 марта 2025
    Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
    Тур организован на высоком уровне. В программу включены живописные локации, гид - профессионал в своем деле, проживание на комфортабельных базах со всеми удобствами в красивейших местах
  • А
    Алла
    12 января 2025
    Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
    Все организовано было хорошо.
    Все организовано было хорошоВсе организовано было хорошо
  • Л
    Людмила
    9 января 2023
    Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
    От Новогоднего тура всегда ожидаешь праздника, и сам настраиваешься на праздник и сказку. Эта сказка получилась! Юля замечательный гид, столько сказок
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    и легенд я слышала только в детстве. Юле очень нравится Алтай и эту любовь она передает всем нам. У нас бало все, и новогодний ужин с шампанским и новогодняя баня с замечательным Яковом и святочные гадания и самое главное - зимний прекрасный алтай!!! Я даже начинаю думать, не бросить ли все и не уехать ли туда жить. А еще у нас был замечательный водитель - Михаил!

  • К
    Кукушкина
    10 января 2022
    Новогодняя жемчужина Алтая
    Отлично организованный и спланированный, комфортабельный тур на замечательном удобном автомобиле, хорошие турбазы, вкусная еда, отзывчивый сервис.
  • О
    Оксана
    9 января 2022
    Новогоднее волшебство Алтая
    Очень благодарны за великолепные новогодние праздничные дни. В усадьбе хорошие, чистые, комфортные и просторные номера. Уютная мангальная зона. Новогодний банкет
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    прекрасно организован, было весело, танцы и салют. Экскурсии всё были интесеные, очень красивые виды… Отдельная благодарность гиду-Ивану!!!! Увлекательно рассказывал, с ним время в пути пролетало незаметно.

  • Ч
    Черняева
    5 января 2022
    Новогоднее волшебство Алтая
    Большое спасибо, очень все понравилось, хороший отель, отличная кухня, за 4 дня посетили много экскурсий, увидели красоту Алтайского края, остались
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    очень довольны,ещё раз большое спасибо за организацию. Единственное не пришлось посетить баню, там свои правила, а гид нам сказал разбирайтесь сами.

Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Зимние»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  3. Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
Какие места ещё посмотреть в Чемале
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Алтайский Марс
  2. Остров Патмос
  3. Каменные грибы
Сколько стоит тур в Чемале в апреле 2025
Сейчас в Чемале в категории "Зимние" можно забронировать 3 тура от 54 700 до 89 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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