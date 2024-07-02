Экскурсии выходного дня в Черняховске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Черняховске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
Погрузиться в историю города - свидетеля интересных исторических событий
Начало: У замка Инстербург
7 июля в 10:00
9 июля в 10:00
3 600 за всё до 6 чел.
Открыть Черняховск с коренным жителем
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Открыть Черняховск с коренным жителем
Прогулка по сердцу Восточной Пруссии, рыцарским руинам, древнему святилищу и аутентичным дворам
Начало: В Черняховске, на пл. Ленина
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
5 000 за всё до 4 чел.
Инстербург и его женщины: от поэтесс до королевских особ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Инстербург и его женщины: от поэтесс до королевских особ
Узнать увлекательные истории о знаменитых инстербуржках от местной жительницы
7 июля в 12:00
9 июля в 10:30
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 июля 2024
    Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
    Посетили экскурсию 23 июня, все очень понравилось, Алина - экскурсовод очень внимательная, знающая и приятная девушка. Правда в наши планы
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    вмешался дождь и непогода, но даже не смотря на такие неудобства мы узнали много нового и получили приятные впечатления от поездки. Благодарю!

  • Д
    Дмитрий
    24 июня 2024
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Прекрасная экскурсия - таково единое мнение нашей группы! Большое спасибо Максиму за яркий, живой рассказ о его родном и любимом Черняховске -
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    Инстербурге. Путешествие во времени увлекает с первых минут и проходит на одном дыхании. Это, безусловно, заслуга гида. Максим открытый и душевный человек, очень знающий, с широким кругом интересов. Материал большой. Это не только сам город-жемчужина Калининградской области, но и замки, башня Бисмарка, капище древних пруссов и, конечно, предания, городские легенды и много другое. Голодными и без сувениров вы тоже не останетесь)). Еще раз спасибо Максиму! Но, не будем раскрывать всех секретов.. Обязательное к посещению место! Настоятельно рекомендуем!

  • В
    Владимир
    20 июня 2024
    Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
    Большое спасибо нашему гиду Алине за интересный рассказ об истории этого уютного города, его архитектуре, знаменитых событиях и людях Черняховска и всей Калининградской области. С удовольствием порекомендую услуги гида Алины своим друзьям.
  • Н
    Наталия
    20 июня 2024
    Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
    Спасибо Алине за знакомство с Черняховском-Инстербургом. Увидели и услышали все основное и интересное, начиная со времен Надровии и до наших дней. Увлеченный, знающий дипломированный историк-гид, которая любит свой город! Рекомендую!
  • И
    Инна
    21 мая 2024
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Очень душевная и приятная экскурсия-прогулка по Черняховску, как парадному, так и не очень. Максим любит свой город, знает его и
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    умеет делиться своей любовью, и в ходе прогулки с ним город открылся нам с другой стороны, очень искренней и настоящей. Обязательно сюда еще вернемся не раз. Спасибо Вам, Максим.

  • Н
    Наталья
    29 апреля 2024
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Максим - интересный рассказчик, любящий свой город. Знает много. Показал нам Черняховск именно как коренной житель, знающий особенные, тайные места.
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    Особенно приятно, что Максим любит поэзию, выразительно читает стихи о родном городе наизусть. Были в Черняховске второй раз, не пожалели, город меняется к лучшему!

Ответы на вопросы от путешественников по Черняховску в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Черняховску в июле 2024
Сейчас в Черняховске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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