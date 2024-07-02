Индивидуальная
3 часа
Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
Погрузиться в историю города - свидетеля интересных исторических событий
Начало: У замка Инстербург
7 июля в 10:00
9 июля в 10:00
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Открыть Черняховск с коренным жителем
Прогулка по сердцу Восточной Пруссии, рыцарским руинам, древнему святилищу и аутентичным дворам
Начало: В Черняховске, на пл. Ленина
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Инстербург и его женщины: от поэтесс до королевских особ
Узнать увлекательные истории о знаменитых инстербуржках от местной жительницы
7 июля в 12:00
9 июля в 10:30
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 июля 2024Посетили экскурсию 23 июня, все очень понравилось, Алина - экскурсовод очень внимательная, знающая и приятная девушка. Правда в наши планы
- ДДмитрий24 июня 2024Прекрасная экскурсия - таково единое мнение нашей группы! Большое спасибо Максиму за яркий, живой рассказ о его родном и любимом Черняховске -
- ВВладимир20 июня 2024Большое спасибо нашему гиду Алине за интересный рассказ об истории этого уютного города, его архитектуре, знаменитых событиях и людях Черняховска и всей Калининградской области. С удовольствием порекомендую услуги гида Алины своим друзьям.
- ННаталия20 июня 2024Спасибо Алине за знакомство с Черняховском-Инстербургом. Увидели и услышали все основное и интересное, начиная со времен Надровии и до наших дней. Увлеченный, знающий дипломированный историк-гид, которая любит свой город! Рекомендую!
- ИИнна21 мая 2024Очень душевная и приятная экскурсия-прогулка по Черняховску, как парадному, так и не очень. Максим любит свой город, знает его и
- ННаталья29 апреля 2024Максим - интересный рассказчик, любящий свой город. Знает много. Показал нам Черняховск именно как коренной житель, знающий особенные, тайные места.
Ответы на вопросы от путешественников по Черняховску в категории «На выходные»
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