Мои заказы

Религиозные экскурсии по святым местам Черняховска

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Черняховске, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
Пешая
2.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
Индивидуальная экскурсия по Черняховску. Увидите замок Инстербург, памятники и исторические здания. Узнайте о прошлом города и его известных жителях
Начало: У замка Инстербург
«Кафедральный собор Архангела Михаила — образец архитектуры неороманского стиля»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Ночной Черняховск: очарование и жуть
На машине
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Ночной Черняховск: очарование и жуть
Вас ждёт уникальная экскурсия по ночному Черняховску, где оживают легенды и тайны. Узнайте о местных привидениях и исторических событиях
Начало: У памятника Барклаю де Толли
«Православный собор находится в здании реформаторской кирхи 19 века — самой высокой в области»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
7500 ₽ за всё до 7 чел.
Пешком в историю Черняховска
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком в историю Черняховска
Узнать город по деталям - от архитектуры и легенд до военных памятников
Начало: На площади Ленина
«Неоготический храм святого Бруно Кверфуртского — региональный памятник культурного наследия»
Завтра в 11:30
22 июн в 11:30
5000 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    10 февраля 2025
    Ночной Черняховск: очарование и жуть
    Ходили/ездили на экскурсию с 3 детьми (6,13,18). Подача материала хорошая, теперь пройдем часть мест при свете дня, чтобы было больше фото)))
  • О
    Ольга
    28 января 2025
    Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
    Прекрасная экскурсия. За много лет посещения этой области первый раз выбрались в Черняховск и не пожалели. Алина сначала погрузила нас
    читать дальше

    в средневековье в замке Инстербург, потом мы прогулялись по улочкам, раскрывая все новые и новые факты и невероятные истории этого города.

    Прекрасная экскурсия. За много лет посещения этой области первый раз выбрались в Черняховск и не пожалелиПрекрасная экскурсия. За много лет посещения этой области первый раз выбрались в Черняховск и не пожалелиПрекрасная экскурсия. За много лет посещения этой области первый раз выбрались в Черняховск и не пожалелиПрекрасная экскурсия. За много лет посещения этой области первый раз выбрались в Черняховск и не пожалелиПрекрасная экскурсия. За много лет посещения этой области первый раз выбрались в Черняховск и не пожалелиПрекрасная экскурсия. За много лет посещения этой области первый раз выбрались в Черняховск и не пожалелиПрекрасная экскурсия. За много лет посещения этой области первый раз выбрались в Черняховск и не пожалели
  • А
    Анна
    4 января 2025
    Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
    Алина хороший рассказчик! Увлекательно и непринужденно прошла наша экскурсия. Спасибо! 😀
    Алина хороший рассказчик! Увлекательно и непринужденно прошла наша экскурсия. Спасибо! 😀Алина хороший рассказчик! Увлекательно и непринужденно прошла наша экскурсия. Спасибо! 😀Алина хороший рассказчик! Увлекательно и непринужденно прошла наша экскурсия. Спасибо! 😀
  • T
    Tатьяна
    1 января 2025
    Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
    Добрый день. Большая благодарность Алине, историк, знающий свой край.

Ответы на вопросы от путешественников по Черняховску в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Черняховске
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
  2. Ночной Черняховск: очарование и жуть
  3. Пешком в историю Черняховска
Сколько стоит экскурсия по Черняховску в июне 2025
Сейчас в Черняховске в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 7500. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Черняховске на 2025 год по теме «Святые места», 34 ⭐ отзыва, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август