читать дальше в средневековье в замке Инстербург, потом мы прогулялись по улочкам, раскрывая все новые и новые факты и невероятные истории этого города.

Прекрасная экскурсия. За много лет посещения этой области первый раз выбрались в Черняховск и не пожалели. Алина сначала погрузила нас