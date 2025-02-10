Индивидуальная
до 10 чел.
Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
Индивидуальная экскурсия по Черняховску. Увидите замок Инстербург, памятники и исторические здания. Узнайте о прошлом города и его известных жителях
Начало: У замка Инстербург
«Особняки и виллы конца 19 столетия на улице Пионерской»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ночной Черняховск: очарование и жуть
Вас ждёт уникальная экскурсия по ночному Черняховску, где оживают легенды и тайны. Узнайте о местных привидениях и исторических событиях
Начало: У памятника Барклаю де Толли
«Пройдёте по пешеходным улицам с домами середины 19 — начала 20 века»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
7500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком в историю Черняховска
Узнать город по деталям - от архитектуры и легенд до военных памятников
Начало: На площади Ленина
«Улицу Пионерскую — с памятниками архитектуры конца 19 — начала 20 века»
Завтра в 11:30
22 июн в 11:30
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария10 февраля 2025Ходили/ездили на экскурсию с 3 детьми (6,13,18). Подача материала хорошая, теперь пройдем часть мест при свете дня, чтобы было больше фото)))
- ООльга28 января 2025Прекрасная экскурсия. За много лет посещения этой области первый раз выбрались в Черняховск и не пожалели. Алина сначала погрузила нас
- ААнна4 января 2025Алина хороший рассказчик! Увлекательно и непринужденно прошла наша экскурсия. Спасибо! 😀
- TTатьяна1 января 2025Добрый день. Большая благодарность Алине, историк, знающий свой край.
Ответы на вопросы от путешественников по Черняховску в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Черняховску в июне 2025
Сейчас в Черняховске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 7500. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Черняховска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод