1 отзыв оставили туристы

«История маленькой Читы была историей 📖 всей России»

Пётр Кропоткин

Что вас ожидает ​

Сувенир из Читы

Мы встретимся в самом популярном месте Читы — у площади Ленина, которая изображена на каждой открытке и путеводителе. Отсюда, через улицу Ленина — к Дому офицеров, мы отправимся в прошлые столетия. Вы узнаете о природе нашего края и особенностях его климата, попробуете угадать, какова площадь Читы и сколько в городе улиц, а также осмотрите главные памятники: старинное здание вокзала, Главпочтамт и Драматический театр с необычной историей. Кроме того, мы полюбуемся живописным видом на Титовскую сопку и поговорим о традиционных блюдах Забайкальской кухни 🥧.

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Читинская епархия

Проходя мимо Кафедрального собора, вы услышите, что прежде находилось на этом месте, узнаете, какие реликвии хранятся в святыне и поймете, почему новая крестово-купольная церковь ⛪ стала одной из важнейших достопримечательностей 🏛️ Сибири и Дальнего Востока.

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От острога до столицы

Мы дойдем до живописного старинного парка Одора и вспомним историю основания и развития города. Как острог превратился в столицу Дальневосточной республики? Кто строил Забайкальскую железную дорогу? Что за беседки расположены в парке 🌳 и чем они интересны? Я познакомлю вас с Петром Бекетовым и главными писателями Читы, расскажу, куда раньше смотрел Ленин, и объясню, что стоит за знаковой для горожан цифрой 1851, видной издали.

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