1 отзыв оставили туристы

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Центр Читы: обзорная прогулка

Увидеть главные памятники центра Забайкальского края и познакомиться с историей и культурой города

5
1 отзыв
Анна
Анна – Гид из Читы
Влюбленная в Читу, я смогу представить вам родной город 🏙️ с особой теплотой.

Мы пройдемся по главным улочкам мимо знаменитых достопримечательностей 🏛️ и поговорим о ключевых событиях в истории 📖 края и выдающихся жителях, вспомним интересные факты и отыщем открыточные виды.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 500375 ₽ за экскурсиюскидка25%

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Центр Читы: обзорная прогулка
Центр Читы: обзорная прогулка

«История маленькой Читы была историей 📖 всей России»

Пётр Кропоткин

Что вас ожидает ​

Сувенир из Читы
Мы встретимся в самом популярном месте Читы — у площади Ленина, которая изображена на каждой открытке и путеводителе. Отсюда, через улицу Ленина — к Дому офицеров, мы отправимся в прошлые столетия. Вы узнаете о природе нашего края и особенностях его климата, попробуете угадать, какова площадь Читы и сколько в городе улиц, а также осмотрите главные памятники: старинное здание вокзала, Главпочтамт и Драматический театр с необычной историей. Кроме того, мы полюбуемся живописным видом на Титовскую сопку и поговорим о традиционных блюдах Забайкальской кухни 🥧.

Читинская епархия
Проходя мимо Кафедрального собора, вы услышите, что прежде находилось на этом месте, узнаете, какие реликвии хранятся в святыне и поймете, почему новая крестово-купольная церковь ⛪ стала одной из важнейших достопримечательностей 🏛️ Сибири и Дальнего Востока.

От острога до столицы
Мы дойдем до живописного старинного парка Одора и вспомним историю основания и развития города. Как острог превратился в столицу Дальневосточной республики? Кто строил Забайкальскую железную дорогу? Что за беседки расположены в парке 🌳 и чем они интересны? Я познакомлю вас с Петром Бекетовым и главными писателями Читы, расскажу, куда раньше смотрел Ленин, и объясню, что стоит за знаковой для горожан цифрой 1851, видной издали.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная, посещение памятников и музеев не предполагается
  • Рекомендую брать с собой головной убор и воду
Начало и место завершения
🚩 на ул. Ленина, д. 130
Центр Читы: обзорная прогулка
Центр Читы: обзорная прогулка
Центр Читы: обзорная прогулка
Центр Читы: обзорная прогулка
Центр Читы: обзорная прогулка
Центр Читы: обзорная прогулка
Центр Читы: обзорная прогулка
Центр Читы: обзорная прогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Добрый день! Меня зовут Анна, я экскурсовод и врач. Обожаю путешествовать, узнавать новое и делиться знаниями. Без обилия исторических дат и фактов, я познакомлю вас с историей Забайкальского края и города Читы, проведу по самым красивым уголкам и покажу главные достопримечательности.
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1 отзыв оставили туристы

25 сентября 2020
Отличная экскурсия! Проходит в режиме спокойной прогулки по центру города. Никакого формализма, свободное общение с гидом. Много интересной информации, как в рамках экскурсионной программы, так и при общении на смежные темы. Обрадовали образованность и чувство юмора гида). Рекомендую!!!