Сулакский каньон - одно из самых впечатляющих мест России. Его глубина почти 2 км, а река, петляющая между скал, создает ощущение нереальности.
Добавьте к этому бархан Сарыкум, где снимали «Белое солнце
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные природные пейзажи
- 🚤 Прогулка на катере по водохранилищу
- 🍽️ Обед на свежем воздухе
- 🏜️ Бархан Сарыкум - место съемок фильма
- 🔝 Вид на каньон с высоты
Что можно увидеть
- Сулакский каньон
- Чиркейская ГЭС
- Бархан Сарыкум
- Чиркейское водохранилище
Описание экскурсии
Эта поездка понравится всем, кто хочет прочувствовать силу южной природы и её красоту. Путь будет неблизким, зато поводов удивляться — хоть отбавляй! Вы побываете в местах, где пустыня соседствует с альпийскими склонами, а каньоны, горы и реки складываются в причудливые картины.
В нашей программе:
- Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — полюбуемся бирюзовой водой и отвесными скалами
- Смотровая у Чиркейской ГЭС — самая высокая плотина на Кавказе (232 метра!)
- Посёлок Дубки — лучший вид на Сулакский каньон с высоты
- Зиплайн и пещера Нохъо (по желанию) — адреналин и древние скальные гроты
- Обед на форелевом хозяйстве — свежая рыба, зелёные террасы, горный воздух
- Бархан Сарыкум — песчаная гора, где снимали «Белое солнце пустыни»
Примерный план поездки:
6:00 — выезд из Дербента
10:00 — Чиркейское водохранилище и ГЭС, прогулка на катере
12:00 — смотровая в Дубках (Сулакский каньон)
12:30 — экстрим-локации: зиплайн, тарзанка, стеклянный мост (по желанию)
14:00 — обед на форелевом хозяйстве
16:30 — бархан Сарыкум
19:00 — возвращение в Дербент
Организационные детали
- Путешествие пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Mercedes
- Обед оплачивается дополнительно — от 500 ₽ с чел. (актуальные расценки уточняйте заранее у организатора)
- Посещение экстрим-локаций (зиплайн, тарзанка, стеклянный мост) оплачивается дополнительно, от 700 ₽ с чел. (актуальные расценки уточняйте заранее у организатора)
- Вход на бархан Сарыкум оплачиваетсядополнительно: 250 ₽ — взрослые, дети, пенсионеры, многодетные семьи и участники СВО — бесплатно
- Сопровождать вас в поездке буду я или другой гид-водитель из нашей команды
ежедневно в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около торгового центра «Россия»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамерлан — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 453 туристов
Ас-саляму алейкум! Меня зовут Тамерлан, я представляю команду гидов в Дагестане. Мы специализируемся на индивидуальном и групповом туризме, предлагаем разнообразные маршруты по Дагестану. Гарантируем вам хорошее настроение и море эмоций!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Сергей
24 сен 2025
Лучший день в Дагестане. Спасибо. Рекомендуем.
Дата посещения: 22 сентября 2025
М
Марина
9 сен 2025
Первый раз в Дагестане, и конечно хочется уехать с наилучшими впечатлениями. Экскурсия «Кавказ и его чудеса» проведенная Тамерланом оставила самые лучшие воспоминания. Начиная от встречи и до окончания тура всё было безупречно, и да обед был восхитительный! Спасибо огромное!
Дата посещения: 9 сентября 2025
Е
Екатерина
16 ноя 2025
Маршрут интересный, живописный. Все хорошо организовано, обед вкусный. Катание на катере позитивно)) Однозначно рекомендую!
А
Алиса
15 ноя 2025
Отличная экскурсия! Успели посетить все заявленные локации, при этом на каждой локации было достаточно времени, чтобы все посмотреть, никто не подгогял.
Транспорт был комфортным для поездок такой длительности.
Отдельное спасибо гиду Тамерлану, умеет заинтересовать слушателей, много рассказывал про местные обычаи. Однозначно, рекомендую!
Транспорт был комфортным для поездок такой длительности.
Отдельное спасибо гиду Тамерлану, умеет заинтересовать слушателей, много рассказывал про местные обычаи. Однозначно, рекомендую!
А
Анна
13 ноя 2025
Экскурсия очень объемная, гид приятный в общении - рассказал много интересного о Дагестане. Спасибо 🙏
Л
Лидия
13 ноя 2025
Чудесно проведенный день, море впечатлений и эмоций, посетили Сулакский каньон (катались на катере), заехали на Чиркейскую ГЭС, на смотровую площадку в поселке Дубки, пещеру Нохъо, бархан Сарыкум.
Л
Любовь
10 ноя 2025
Спасибо огромное за экскурсию! Гид нам очень понравился, грамотно, доходчиво рассказывал о своем крае, однозначно рекомендуем, познавательно, интересно, очень красиво!
Д
Дмитрий
10 ноя 2025
Экскурсия мне понравилась. Гид рассказывал обо всех достопримечательностях очень интересно. Отвечал на все интересующие вопросы. Чувствуется высокий профессионализм и глубокие знания гида. После экскурсии осталось море прекрасных впечатлений. Однозначно, буду рекомендовать эту экскурсию. Спасибо огромное!
Т
Татьяна
1 ноя 2025
Экскурсия - огонь! Красивейшие места, сказочные локации, вкуснейший обед! НО в микроавтобусе не работал кондиционер!!! 20 человек в салоне было очень душно. Гид Аслан очень сильно тормозил, по дороге спал на сидениях, рассказывал мало и неинтересно.
Тамерлан
Ответ организатора:
По поводу кондиционера:водитель заранее не сказал,что кондиционер не исправен,по его словам он не думал что в октябре кто то попросит включить кондиционер.
Что касается гида: во время экскурсии он полностью выполнял свои обязанности,а отдыхал только после ее завершения,по пути обратно домой
Что касается гида: во время экскурсии он полностью выполнял свои обязанности,а отдыхал только после ее завершения,по пути обратно домой
Вера
31 окт 2025
Очень все понравилось, эмоций куча, покатались на зиме с ребенком, смотровые площадки с хорошим обзором, от катания на лодке ребенок в восторге) пока ехали нам рассказывали интересные факты о городе, поселениях, которые проезжали, о народах, проживающих в Дагестане)
Нам повезло с погодой, солнце, мы в восторге, спасибо
Нам повезло с погодой, солнце, мы в восторге, спасибо
Е
Елена
28 окт 2025
Посетили, наконец, Сулакский каньон! Гид АльМар был великолепен. Очень эрудированный, любящий всем сердцем свой край, весёлый и очень внимательный! С удовольствием воспользуемся предложениями Тамерлана на другие туристические направления ❤️❤️❤️ Рекомендую 🙌
М
Марина
26 окт 2025
Организация на высоте! Гиды – профессионалы своего дела, знающие каждую тропинку и каждый камешек. С ними не соскучишься, они не просто рассказывают – они живут этим краем, дышат им!
Так что, если вы все еще сомневаетесь, ехать или не ехать, мой вам совет – бросайте все и бегите навстречу приключениям!
Так что, если вы все еще сомневаетесь, ехать или не ехать, мой вам совет – бросайте все и бегите навстречу приключениям!
Т
Татьяна
22 сен 2025
Отличная экскурсия. Все здорово все понравилось. Виды словами не передать.
Олеся
9 сен 2025
Тамерлан, огромное спасибо. Только что приехали из Сулакского каньона. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Много узнали, локации супер, организация на высоте. Обед в форельевом хозяйстве-объедение, форелька ещё утром плавала,
Владимир
9 сен 2025
Всем привет! Нам с супругой очень понравилась экскурсия, мы нисколько не пожалели, что выбрали её из большого многообразия предложений. Это такая поездка контрастов. Сначала попадаешь в прошлое, поселки и горные
Входит в следующие категории Дербента
