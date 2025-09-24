Сулакский каньон - одно из самых впечатляющих мест России. Его глубина почти 2 км, а река, петляющая между скал, создает ощущение нереальности.Добавьте к этому бархан Сарыкум, где снимали «Белое солнце

пустыни», и Чиркейскую ГЭС - самую высокую плотину на Кавказе. В программе также прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу и обед на форелевом хозяйстве. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и яркие эмоции

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Эта поездка понравится всем, кто хочет прочувствовать силу южной природы и её красоту. Путь будет неблизким, зато поводов удивляться — хоть отбавляй! Вы побываете в местах, где пустыня соседствует с альпийскими склонами, а каньоны, горы и реки складываются в причудливые картины.

В нашей программе:

Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — полюбуемся бирюзовой водой и отвесными скалами

Смотровая у Чиркейской ГЭС — самая высокая плотина на Кавказе (232 метра!)

Посёлок Дубки — лучший вид на Сулакский каньон с высоты

Зиплайн и пещера Нохъо (по желанию) — адреналин и древние скальные гроты

Обед на форелевом хозяйстве — свежая рыба, зелёные террасы, горный воздух

Бархан Сарыкум — песчаная гора, где снимали «Белое солнце пустыни»

Примерный план поездки:

6:00 — выезд из Дербента

10:00 — Чиркейское водохранилище и ГЭС, прогулка на катере

12:00 — смотровая в Дубках (Сулакский каньон)

12:30 — экстрим-локации: зиплайн, тарзанка, стеклянный мост (по желанию)

14:00 — обед на форелевом хозяйстве

16:30 — бархан Сарыкум

19:00 — возвращение в Дербент

Организационные детали