Агул – один из самых красивых горных районов Республики Дагестан. Красота здешних мест и гостеприимство местных жителей никого не оставит равнодушным.
Покорите эти волшебные пейзажи, где заоблачные вершины соседствуют с живописными
Покорите эти волшебные пейзажи, где заоблачные вершины соседствуют с живописными
Описание экскурсииЧто вас ждёт:• Вместе с нами вы увидите село Рича. Здесь снимался фильм Кавказский пленник, с Сергеем Бодровым в главной роли. Рича появилась задолго до нашествия арабов на Кавказ и у аула богатая и драматичная история. Селение было разрушено раз 7 и вновь отстраивалось из пепла. Подверглась Рича и монголо-татарскому нашествию. Четыре недели сражались горцы против превышающих в несколько раз сил противника. Сражались и с Тамерланом и Иранским Надир шахом.
- Село Чираг (в переводе светильник) – живописный аул в поднебесье, который сейчас заброшен.
- Посетите этнографический музей и конный клуб в районном центре селе Тпиг. А так же поучаствуйте в фотосессия в национальных костюмах. Важная информация: Экскурсия проводится по принципу «Все включено». Забираем на экскурсию с точек сбора в городе Дербенте. После экскурсии привозим в центр города.
Каждый день: в 06:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Тпиг (этномузей, фотосессия в национальных костюмах)
- Конный клуб
- Село Рича
- Старейшая Джума-мечеть
- Село Чираг (аул-призрак)
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед
- Входные билеты в музей
- Фотосессия в национальных костюмах
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день: в 06:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Пожалуйста
- Возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс-код: футболки вместо маек
- Брюки вместо шорт
- Либо любая другая одежда закрывающая плечи
- Живот
- Колени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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