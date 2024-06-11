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нависному мосту. Нас вкусно покормили обедом в ресторане Кавказ. Форель приготовлена бесподобно, к форели подавали ещё несколько блюд (чуду с тыквой, сыром, овощная тарелка, сыр, хлебная лепёшка, чай, лимонад). Минусы: нам не повезло с экскурсоводом, при чем от слова совсем (((У экскурсовода Ольги был дебют, первый день в этой роли, за всю дорогу, а это 13 часов экскурсии нами была получена дестиминутная информация о Дагестане. Мы просто были шокированы. Минут 5 она что-то говорила, потом сказала, что теряется и задавайте мне вопросы. Я предложила, сказав, рассказывайте всё, что знаете. Но в ответ услышала опять тоже самое, задавайте вопросы. Несколько вопросов было задано о традициях Дагестана, ещё рассказа на 5 мин и всё, при том, что часто уточняла у водителя, правильно ли она рассказывает. И часто упоминала,"я ЧИТАЛА, что это так" Экскурсовод должен чётко рассказывать, без слов" Я ЧИТАЛА". Сама Ольга приезжая, живёт в Дербенте год. Вот у нас вопрос, а как компания тестирует своих работников? Они проходят какой-то экзамен, мы пришли не только посмотреть на красивые места, а получить и информацию о этих местах. Мы с мужем часто путешествуем, берём экскурсии и часто через компанию Спутник, с таким столкнулись первый раз, практически с нулевой информацией за целый день от экскурсовода.