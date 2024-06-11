Экскурсии по воде в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Дербенте, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Путешествие мечты в Дербенте: Сулакский каньон и Сарыкум
Вас ждет захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Дагестана с комфортом и новыми впечатлениями
Начало: В Дербенте, Избербаше или Махачкале
«Чиркейское водохранилище: прогулка на катере и обед»
23 июня в 07:00
24 июня в 07:00
19 500 за всё до 5 чел.
Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
13 часов
359 отзывов
Популярное предложение
Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
Поездка в самые живописные уголки Дагестана: Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сарыкум. Впечатления на всю жизнь
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
«Здесь нас ждет прогулка на катере»
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 06:00
23 июня в 06:00
3 700 за человека
СУЛАКСКИЙ КАНЬОН С КАТАНИЕМ НА КАТЕРАХ И БАРХАН САРЫКУМ, ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
13 часов
112 отзывов
Популярное предложение
Сулакский каньон с катанием на катерах и Бархан Сарыкум, все включено
Путешествие на глубочайший каньон Европы - Сулакский каньон. Катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу, обед из свежей форели и посещение Бархана Сарыкум
Начало: Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ
«Покатаемся на катерах по Чиркейскому водохранилищу, побываем на смотровой площадке «Тещин язык» и в форелевом хозяйстве «Главрыба»»
Расписание: Выезд в 06:30, согласно расписанию
23 июня в 06:30
25 июня в 06:30
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    11 июня 2024
    Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
    Плюсы: шикарная природа, очень красивые места, нам повезло с погодой,мы покатались и на катерах, и были в пещере, прошлись по
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    нависному мосту. Нас вкусно покормили обедом в ресторане Кавказ. Форель приготовлена бесподобно, к форели подавали ещё несколько блюд (чуду с тыквой, сыром, овощная тарелка, сыр, хлебная лепёшка, чай, лимонад). Минусы: нам не повезло с экскурсоводом, при чем от слова совсем (((У экскурсовода Ольги был дебют, первый день в этой роли, за всю дорогу, а это 13 часов экскурсии нами была получена дестиминутная информация о Дагестане. Мы просто были шокированы. Минут 5 она что-то говорила, потом сказала, что теряется и задавайте мне вопросы. Я предложила, сказав, рассказывайте всё, что знаете. Но в ответ услышала опять тоже самое, задавайте вопросы. Несколько вопросов было задано о традициях Дагестана, ещё рассказа на 5 мин и всё, при том, что часто уточняла у водителя, правильно ли она рассказывает. И часто упоминала,"я ЧИТАЛА, что это так" Экскурсовод должен чётко рассказывать, без слов" Я ЧИТАЛА". Сама Ольга приезжая, живёт в Дербенте год. Вот у нас вопрос, а как компания тестирует своих работников? Они проходят какой-то экзамен, мы пришли не только посмотреть на красивые места, а получить и информацию о этих местах. Мы с мужем часто путешествуем, берём экскурсии и часто через компанию Спутник, с таким столкнулись первый раз, практически с нулевой информацией за целый день от экскурсовода.

  • И
    Ирина
    10 июня 2024
    Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
    Отличная экскурсия! Гид Азим очень позитивный человек, интересно рассказывал, с юмором. Интересовался, все ли хорошо. Мы остались довольны. И спасибо водителю за безопасную поездку!
  • М
    Марина
    7 июня 2024
    Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
    Увидели всю красоту, очень понравилось. Впечатлений от гор сулакского каньона прекрасное. Бархан покорили, было очень жарко, но на вершину поднялись. Спасибо.
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Посетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показал самые лучшие виды на
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    горы и местные достопримечательности. По дороге к каньону с удовольствием отвечал на все вопросы и рассказывал всё новые и новые необычные и интересные факты о Дербенте, каньоне и горах. Чувствовалось, что Ахмед любит историю, свое дело и старается выложиться на полную. Показав туристам самые интересные места и учитывая наши предпочтения. Мы увидели великолепные виды на горы, покатались с ветерком на катере по Сулакскому каньоне, посетили пещеру нохьо, прокатились по канатной дороге и даже покатались на экстремальных качелях. Также Ахмед помог сделать очень красивые фотографии. Никуда не торопил и вдоволь давал насладиться всеми прелестями живописной природы Дагестана. В середине экскурсии был замечательный обед в ресторане, было очень вкусно, местный чуду и паста с лососем выше всяческих похвал! Огромное спасибо Ахмеду за отдачу и огромное количество эмоций и незабываемых впечатлений! С удовольствием будем советовать Ахмеда своим друзьям и коллегам и обязательно вернёмся вновь!

    Посетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показалПосетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показал
  • А
    Анастасия
    20 мая 2024
    Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Это действительно получилось путешествие мечты! С гидом Ахмедом мечты исполняются 😂 уверенная езда, пунктуальность, насыщенная различными локациями поездка, увлекательное сопровождение
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    фактами, легендами, историями, через которые все больше и больше погружаешься в жизнь этого края. В дороге решили немного поменять маршрут с бархана на пещеру, о чем ни на секунду не пожалели! Ведь там исполнилась еще одна экстремальная мечта - полет на зиплайне)) с Ахмедом можно ехать хоть куда, с ним спокойно, безопасно, интересно и хочется попробовать еще много разных туров и локаций! Спасибо огромное за организацию!

  • Ю
    Юлия
    27 апреля 2024
    Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Экскурсия просто бомба. Гид Ахмад интересно рассказал про все локации. Показал даже больше чем было заявлено в программе. Рекомендую, выбирайте гида Ахмада и ваш день пройдёт в прекрасной компании с потрясающими видами!
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Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
  2. Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
  3. СУЛАКСКИЙ КАНЬОН С КАТАНИЕМ НА КАТЕРАХ И БАРХАН САРЫКУМ, ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Бархан Сарыкум
  3. Джума-Мечеть
  4. Самое главное
  5. Девичьи бани
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Сулакский каньон
  8. Старый город
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 489 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Водные экскурсии в Дербенте на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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