Помимо аула-призрак мы посетим и другие интересные места.

Живописные гидроэлектростанции

Мы посетим Гунибскую и Гергебильскую ГЭС. Обе они находятся на реке Каракойсу. Эти рукотворные водопады не менее прекрасны, чем природные.

Салтинская теснина

Протяженность теснины 500 м, а ее ширрина — около 40 м. Здесь с 20 м. высоты падает красивейший водопад, а по естественным туннелям протекает река.