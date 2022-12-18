Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Помимо аула-призрак мы посетим и другие интересные места.
Живописные гидроэлектростанции
Мы посетим Гунибскую и Гергебильскую ГЭС. Обе они находятся на реке Каракойсу. Эти рукотворные водопады не менее прекрасны, чем природные.
Салтинская теснина
Протяженность теснины 500 м, а ее ширрина — около 40 м. Здесь с 20 м. высоты падает красивейший водопад, а по естественным туннелям протекает река.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт (туда и обратно)
Услуги гида-проводника
Обед — национальная кухня
Что не входит
Личные расходы
Сувениры
Место начала и завершения?
Дербент ул. Приморская 6
Когда и сколько длится?
Когда: пн, ср, пт, вс в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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