Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину

Среди гор затерялось удивительное место

Среди гор затерялось удивительное место — аул-призрак Гамсутль. Раньше здесь кипела жизнь, но с 2015 года в ауле никто не живет. В аул приезжают только туристы, чтобы познакомиться с историей дагестанского Мачу-Пикчу. Как вы только попадете в аул, вы сразу же поймете, почему местные прозвали это место так. Постройки являются словно продолжением скал!
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину

Что вас ожидает 🤩

  • Гергебильская ГЭС
  • Гунибская ГЭС
  • Аул-призрак «Гамсутль»
  • Кегер
  • Салтинская теснина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Помимо аула-призрак мы посетим и другие интересные места.

Живописные гидроэлектростанции

Мы посетим Гунибскую и Гергебильскую ГЭС. Обе они находятся на реке Каракойсу. Эти рукотворные водопады не менее прекрасны, чем природные.

Салтинская теснина

Протяженность теснины 500 м, а ее ширрина — около 40 м. Здесь с 20 м. высоты падает красивейший водопад, а по естественным туннелям протекает река.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед — национальная кухня
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Дербент ул. Приморская 6
Когда и сколько длится?
Когда: пн, ср, пт, вс в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дербента

😎Индивидуальные🚌На автобусеГоры🍀Природа и пейзажи☀️На весь деньДагестан🏡Выездные

Похожие туры в Дербенте

Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии АЯ-Тур
АЯ-Тур
4.3
32 отзыва
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
Среди гор затерялось удивительное место
ул. Буйнакского, 25, Дербент
Завтра
19 дек
21 дек
23 дек
3 000 за 1 человека
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 99 чел.
Организатор экскурсии Нина
Нина
4.3
37 отзывов
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
Проникнуться атмосферой аула-призрака и «иноземными» видами ущелья на групповой автобусной экскурсии
на ул. Буйнакского
Завтра
19 дек
21 дек
23 дек
3 000 за 1 человека
Дагестан - страна гор. Зимнее путешествие
3 дня
Авторский тур
до 35 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Дагестан - страна гор. Зимнее путешествие
Дагестан - неизведанный край с удивительной природой и древней культурой
г. Пятигорск
2 янв
6 янв
22 янв
5 фев
от 13 800 за 1 человека
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
5 дней
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Приглашаем Вас в Большое путешествие по Дагестану
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
2 янв
6 фев
13 фев
20 фев
от 40 000 за 1 человека
Незабываемые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Амрах
Амрах
4.8
12 отзывов
Незабываемые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Мы уедем за пределы больших городов и отправимся в путешествие
по договоренности с туристом
8 000 за всё до 4 чел.
Тур в Дагестан: горы и море
5 дней
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Тур в Дагестан: горы и море
В этом путешествии мы посетим визитную карточку Дагестана
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
1 мая
4500043 800 за 1 человека
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
5 дней
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
В переводе с тюркского языка Дагестан означает «Страна гор». Действительно горы - это одно из главных богатств
4 мар
16 мар
11 июля
25 июля
от 26 500 за 1 человека
Гуниб и Карадахская теснина из Дербента
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии АЯ-Тур
АЯ-Тур
4.4
8 отзывов
Часто заказывают
Гуниб и Карадахская теснина из Дербента
Приглашаем вас отправиться в путешествие по горному Дагестану
ул. Буйнакского, 25, Дербент
3 000 за 1 человека
Рождественский тур в Дагестане
5 дней
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Рождественский тур в Дагестане
Удивительный, манящий тур по самым интересным местам Дагестана
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
5 янв
от 43 550 за 1 человека
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
4 дня
Авторский тур
до 19 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
Во время этого небольшого удивительного мартовского путешествия
г. Махачкала
1 мар
5 мар
8 мар
12 мар
от 24 000 за 1 человека
Восточные краски Дагестана
7 дней
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Восточные краски Дагестана
В этом путешествии вы откроете для себя объекты всемирного наследия ЮНЕСКО
г. Махачкала
15 мая
29 мая
25 сен
9 окт
69 900 за 1 человека
Жемчужина Кавказа. Экскурсионный тур в Дагестан
8 дней
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Жемчужина Кавказа. Экскурсионный тур в Дагестан
Республика Дагестан очаровывает красотой величественных гор
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
2 апр
9 апр
16 апр
23 апр
от 47 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Дербенте
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ