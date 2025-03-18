Дербент: страж тайн и событий

Мы с вами пройдемся к крепости Нарын-кала и сделаем крутые фотографии, пройдёмся по лабиринту старого города и увидим старейшую мечеть России, узнаем, где купались только незамужние девушки.
Дербент: страж тайн и событий
Дербент: страж тайн и событий
Дербент: страж тайн и событий
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30, 16:00

Описание экскурсии

Погружение в историю

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по одному из самых древних уголков России, где восточный колорит встречается с богатым историческим наследием. Здесь вы сможете насладиться атмосферой, наполненной загадками и традициями, которые сохранились на протяжении веков.

Архитектурные шедевры

Одной из главных достопримечательностей региона являются средневековые мечети. Эти величественные сооружения не только поражают своим архитектурным стилем, но и являются важными культурными символами. Прогуливаясь по их окрестностям, вы сможете ощутить дух времени и прикоснуться к истории.

Крепостные стены

Не менее впечатляющими являются крепостные стены, которые служили защитой для местных жителей на протяжении многих веков. Их суровая красота и мощь вызывают восхищение, и каждый камень здесь хранит свои тайны. Пройдя вдоль этих стен, вы сможете представить, как здесь проходили исторические события.

Природа и пейзажи

Горные пейзажи региона завораживают своей красотой. Чистый воздух, величественные горы и живописные долины создают идеальные условия для отдыха и вдохновения. Это место идеально подходит для тех, кто хочет насладиться природой и отвлечься от городской суеты.

Звуки Востока

Не забудьте обратить внимание на звуки, которые наполняют это место. Пение муэдзинов создает уникальную атмосферу, погружая вас в восточную культуру. Эти мелодии напоминают о богатом наследии и духовной жизни региона.

Заключение

Путешествие по этому древнему уголку России — это возможность не только увидеть удивительные памятники архитектуры, но и почувствовать дух истории, насладиться красотой природы и открыть для себя новые горизонты. Не упустите шанс прикоснуться к этому уникальному культурному наследию!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепость Нарын-кала
  • Крепостные ворота
  • Джума-мечеть
  • Восточные бани
  • Старый город
Что включено
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Дополнительно оплачивается: входной билет в музей-крепость - 200 руб. /взрослый, 100 руб. /школьник, дошкольники бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дербент, крепостные ворота Кырхляр Капы
Завершение: Город Дербент
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Обратите внимание:
  • Дресс-код: колени и плечи прикрыты, не рекомендуется прозрачная, обтягивающая одежда, короткие шорты, голый живот и декольте
  • Запрещено употребление алкогольных напитков во время всей экскурсии
  • Нельзя брать с собой животных
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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