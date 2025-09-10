Ф Филимонова Экскурсия прошла замечательно!!! Очень все понравилось. Гид Макс - просто супер! От прогулки на катере аж дух захватывало) Виды просто замечательные. Очень рады тому, что гид предложил нам перейти на тариф VIP - и мы отправились на прогулку на катере в сам каньон. Поэтому если думаете какой тариф выбрать - берите VIP - не пожалеете.

Локации очень удачные! От подъёма на бархан мы отказались сами, о чем не пожалели, потому что дальше ожидали гораздо более интереснее места! Сулакский каньон со своей бирюзовой водой бесподобен!! Достаточно было времени пофотографироваться и походить по пещере Нохъо.

Затем нас ожидал обед в кафе у пруда -национальный хинкал или форель на выбор. Всё было очень вкусно! Далее погуляли по парку с форелевым хозяйством, заезжали на обзорные панорамные площадки в горах, откуда сделали очень красивые фото.

Гид Али очень вежливый и на все вопросы давал исчерпывающие ответы!



В общем, очень советую именно этого организатора туров!!! Мы с ним ездили на следующий день в другом направлении по северному Дагестану. Все продумано до мелочей и очень грамотно организовано!!! Гиду Али низкий поклон, Аслану - огромное спасибо за прекрасный отдых в Вашей замечательной республике! Отличная программа, профессиональный гид и замечательно организован тур!!! Отдыхали двумя семьями на ноябрьские праздники, нас забрали от дома в центре города и далее на минивене весь день были на маршруте.

Н Наталья Большое спасибо Гиду Наилю, все очень интересно и подробно рассказывал и показывал, прекрасная экскурсия, море впечатлений! Рекомендую)

Ольга Огромное спасибо Али!

Прекрасно провели время и даже двое детей (7, 9 лет) справились с нагрузкой, была возможность отдыхать между прогулками, спокойно обедать, любоваться видами. Все остались довольны, и очень рады, что именно в вашей компании началось наше путешествие. Спасибо за заботу и безопасность. Ждем новых встреч!

И Иван Спасибо большое за экскурсию!

Все было на высшем уровне!

Благодарим гида Али и команду!!!

Марина Экскурсия была слаженная, в группе было всего 5 человек сразу хочу отметить грамотную организация менеджер ответил на всё вопросы, очень понравилось что дали возможность самим выбрать кататься на катерах, обед был шикарен всеми рекомендую,, дальше только с этими ребятами

Наш гид Арсен — просто кладезь знаний, рассказывал с такой любовью к родному краю, что мы слушали, затаив дыхание. Водитель Гасан — настоящий профессионал, спокойный, внимательный, с ним дорога прошла легко и безопасно 🚐💨

Отдельное спасибо организаторам тура — всё было продумано до мелочей: комфорт, питание, время на фото, даже погода будто была заказана специально для нас ☀️

Эмоции переполняют! Дагестан действительно удивительный, и благодаря вашей команде я увидела его с самой красивой стороны 💚 Хочу выразить огромную благодарность за потрясающую экскурсию на Сулакский каньон! 🌊Наш гид Арсен — просто кладезь знаний, рассказывал с такой любовью к родному краю, что мы слушали, затаив дыхание. Водитель

Елена Спасибо за такую познавательную экскурсию. Али отличный рассказчик. Мы первый раз в Дагестане и было очень интересно и красочно. Спасибо

Е Елена Спасибо за отличную поездку, хоть и были моменты по оплате (неразбериха), но их быстро решили и далее все было 👍🏼. Море эмоций, прекрасных пейзажей и незабываемых локаций. Все спланировано и хорошо организовано.

Из предложений на будущее: предлагайте возможность вип тура к истоку. Я не знала, что его можно сделать и не воспользовалась, а жаль.

С Соболев Все понравилось, советую

А Альбина Спасибо большое за очень увлекательную и насыщенную экскурсию! Хотим отметить экскурсовода (гида) Галима: очень живо, с юмором и с знанием своего дела преподносил материал! Сулакский каньон- это ❤ с первого взгляда! Очень рекомендуем эту экскурсию!!!

Скажу сразу, хуже чем сработали организаторы быть уже не может. Бедные водитель и гид разруливали чужие ошибки на уровне высшего пилотажа. За это им отдельное спасибо. Про организаторов: гиду не сообщили о точках где ожидают люди. По два раза заезжали за людьми в одни и те-же места, причём по разным городам. я час ждала, что бы за мной вернулись, хотя я приехала за 10 минут и это была отправная точка. Место ожидания мужчины вовсе перепутали, ошиблись городом, ему пришлось брать такси и ехать до трассы. Девушку не предупредили, что нужно одеваться тепло, и она из автобуса не выходила, из-за холода. При развозе, людей не довезли до места сбора, а высадили на трассе. В сумму входит только обед, все остальные билеты опять докупали. Используется только наличка. Никаких переводов причём стоимость доплаты определяется до 2341 рубль. Никакой клиентоориентированности со стороны организаторов. Я не знаю, почему гид и водитель все ещё на них работают. Это позор, и полное фиаско со стороны организаторов. Гид Бахтияр, умничка, шутит, интересно рассказывает, выравнивает ситуацию. Водитель, дай бог ему здоровья и терпения. Спасибо большое.

Ответ организатора:

Спасибо за ваш отзыв и за то, что отметили работу нашего гида Бахтияра и водителя. Мы обязательно передадим им ваши слова благодарности.

Позвольте уточнить некоторые моменты:

Время выезда было заранее указано в расписании. В момент отправления мы пытались связаться с вами, но, к сожалению, вы не отвечали на звонки, и на остановке вас не было.

По маршруту действительно предусмотрены заезды за гостями, но важно учитывать, что мы забираем туристов из заявленного при бронировании города. В вашем случае бронь была оформлена на Махачкалу, а фактически вы ожидали нас в Каспийске, о чём мы не были уведомлены.

В стоимость экскурсии входят обед в форелевом хозяйстве и катание на катерах. Дополнительные расходы (музеи, канатная дорога и др.) заранее обозначены в описании тура.

По возвращении гостей мы высадили в местах, которые были для них удобнее, по их просьбе.

Нам очень жаль, что у вас остались негативные впечатления. Мы ценим обратную связь, и ваши замечания обязательно учтём для улучшения организации туров.

Ю Юлия Спасибо! Виды невероятной красоты! Вся наша компания в восторге.

Отдельная благодарность гиду Галиму за очень интересную экскурсию, отличное настроение и атмосферу! А так же благодарность водителю Гасану за комфорт и аккуратное вождение! Узнали для себя очень много нового и полюбили Дагестан, рекомендуем!!

Д Дарья Спасибо большое организаторам экскурсии!!! Галим,ты великолепен!!! Очень интересно рассказывал про Дагестан. Дочь (4 года) в восторге от тебя))) Вся поездка прошла легко, впечатлений море, обязательно вернёмся ещё!