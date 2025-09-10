Сулакский каньон хранит в себе множество тайн и историй.
Здесь встречается уникальная флора и фауна, воздух наполнен тишиной и мощью гор, а скалы и воды хранят древние легенды и сказания. Вместе мы отправимся к нему из Дербента по маршруту, полному неожиданных открытий. А по дороге погрузимся в богатство обычаев и традиций народов Дагестана.
Описание экскурсии
- Панорамные виды с главной обзорной площадки на вершине каньона — идеальное место для фотографий и созерцания грандиозной природы
- Посещение второй смотровой, открывающей новый ракурс на ущелье
- Путь в горы с остановкой у Чиркейского водохранилища — крупнейшего водоёма региона
- Прогулка на катере по водохранилищу, позволяющая прочувствовать мощь и величие природы с воды (по желанию)
- Обед в форелевом хозяйстве, где можно отдохнуть, покормить рыбу и попробовать свежие блюда (по желанию)
- Посещение пещеры Нохъо
Тайминг поездки
6:00 — сбор группы и отправление из Дербента
9:30 — остановка на главной обзорной площадке с панорамными видами на каньон
10:15 — посещение второй смотровой площадки каньона
11:00 — переезд с остановкой у Чиркейского водохранилища
11:30 — прогулка на катере
12:30 — обед в форелевом хозяйстве, отдых и возможность покормить рыбу
14:00 — посещение пещеры
15:30 — отправление обратно
17:00 — возвращение в город
Организационные детали
- В зависимости от количества человек поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, минивэне (до 11) или легковом автомобиле (до 5)
- Дополнительно оплачивается: водная прогулка по Чиркейскому водохранилищу — 800 ₽, обед в форелевом хозяйстве — 800 ₽, посещение пещеры Нохъо с подвесными мостами: взрослые — 500 ₽ (в будние дни) / 700 ₽ (в выходные), дети до 14 лет — 300 ₽ (будни) / 400 ₽ (выходные), дошкольники — бесплатно
- С вами поедет один из профессиональных гидов-водителей нашей команды — он расскажет легенды и истории края, покажет лучшие смотровые площадки и сделает вашу поездку по-настоящему насыщенной
ежедневно в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2900 ₽
|Пенсионеры
|2850 ₽
|Студенты
|2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Буйнакского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Аслан — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 879 туристов
Специализируемся на организации незабываемых путешествий и приключений. Предлагаем широкий спектр туров и экскурсий, а также различные услуги, связанные с туризмом. Работаем с профессиональными, опытными гидами, которые знают все достопримечательности и секретные уголки. Они смогут рассказать вам увлекательные истории и предложить уникальные впечатления, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ф
Филимонова
10 сен 2025
Экскурсия прошла замечательно!!! Очень все понравилось. Гид Макс - просто супер! От прогулки на катере аж дух захватывало) Виды просто замечательные. Очень рады тому, что гид предложил нам перейти на тариф VIP - и мы отправились на прогулку на катере в сам каньон. Поэтому если думаете какой тариф выбрать - берите VIP - не пожалеете.
Дата посещения: 9 сентября 2025
Третьякова
6 ноя 2025
Отличная программа, профессиональный гид и замечательно организован тур!!! Отдыхали двумя семьями на ноябрьские праздники, нас забрали от дома в центре города и далее на минивене весь день были на маршруте.
Локации
Локации
Н
Наталья
6 ноя 2025
Большое спасибо Гиду Наилю, все очень интересно и подробно рассказывал и показывал, прекрасная экскурсия, море впечатлений! Рекомендую)
Ольга
26 окт 2025
Огромное спасибо Али!
Прекрасно провели время и даже двое детей (7, 9 лет) справились с нагрузкой, была возможность отдыхать между прогулками, спокойно обедать, любоваться видами. Все остались довольны, и очень рады, что именно в вашей компании началось наше путешествие. Спасибо за заботу и безопасность. Ждем новых встреч!
И
Иван
25 окт 2025
Спасибо большое за экскурсию!
Все было на высшем уровне!
Благодарим гида Али и команду!!!
Марина
24 окт 2025
Экскурсия была слаженная, в группе было всего 5 человек сразу хочу отметить грамотную организация менеджер ответил на всё вопросы, очень понравилось что дали возможность самим выбрать кататься на катерах, обед был шикарен всеми рекомендую,, дальше только с этими ребятами
Э
Эмилия
12 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность за потрясающую экскурсию на Сулакский каньон! 🌊
Наш гид Арсен — просто кладезь знаний, рассказывал с такой любовью к родному краю, что мы слушали, затаив дыхание. Водитель
Елена
12 окт 2025
Спасибо за такую познавательную экскурсию. Али отличный рассказчик. Мы первый раз в Дагестане и было очень интересно и красочно. Спасибо
Е
Елена
10 окт 2025
Спасибо за отличную поездку, хоть и были моменты по оплате (неразбериха), но их быстро решили и далее все было 👍🏼. Море эмоций, прекрасных пейзажей и незабываемых локаций. Все спланировано и хорошо организовано.
Из предложений на будущее: предлагайте возможность вип тура к истоку. Я не знала, что его можно сделать и не воспользовалась, а жаль.
С
Соболев
5 окт 2025
Все понравилось, советую
А
Альбина
3 окт 2025
Спасибо большое за очень увлекательную и насыщенную экскурсию! Хотим отметить экскурсовода (гида) Галима: очень живо, с юмором и с знанием своего дела преподносил материал! Сулакский каньон- это ❤ с первого взгляда! Очень рекомендуем эту экскурсию!!!
Ольга
27 сен 2025
Скажу сразу, хуже чем сработали организаторы быть уже не может. Бедные водитель и гид разруливали чужие ошибки на уровне высшего пилотажа. За это им отдельное спасибо. Про организаторов: гиду не
Аслан
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо за ваш отзыв и за то, что отметили работу нашего гида Бахтияра и водителя. Мы обязательно передадим им ваши
Ю
Юлия
16 сен 2025
Спасибо! Виды невероятной красоты! Вся наша компания в восторге.
Отдельная благодарность гиду Галиму за очень интересную экскурсию, отличное настроение и атмосферу! А так же благодарность водителю Гасану за комфорт и аккуратное вождение! Узнали для себя очень много нового и полюбили Дагестан, рекомендуем!!
Д
Дарья
16 сен 2025
Спасибо большое организаторам экскурсии!!! Галим,ты великолепен!!! Очень интересно рассказывал про Дагестан. Дочь (4 года) в восторге от тебя))) Вся поездка прошла легко, впечатлений море, обязательно вернёмся ещё!
Ю
Юрий
13 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Гид был веселый и точки маршрута - супер. Зарядились положительными эмоциями
