Пешеходная прогулка по главным достопримечательностям самого южного города России

Пешеходная прогулка по главным достопримечательностям самого южного города России.

Мы посмотрим старинные крепость, мечеть, баню.

Прогуляемся по улицам Старого города и узнаем о традициях и обычаях местных жителей разных эпох.
Древний город Дербент
Древний город Дербент
Древний город Дербент
Древний город Дербент
Древний город Дербент

Что вы увидите 🤩

  • цитадель Нарын-Кала
  • музей Девичья Баня XIX века
  • музей Бестужева-Марлинского
  • Джума-мечеть
  • Старый город

Что вас ожидает:

  • Мы погуляем по самой знаменитой цитадели Дербента — Нарын-кала (6 век), посмотрим на удивительные виды Каспийского моря, которые открываются с возвышенности. Я расскажу об особенностях строительства города и исторических событиях того времени. Затем пройдемся по узким улочкам Старого города и узнаем о жизни горожан.
  • Я расскажу о знаменитых людях, которые посещали Дербент. Вы узнаете о декабристе Бестужеве-Марлинском, чей дом-музей мы посетим.
  • На спуске с возвышенности мы зайдем в старейшую мечеть, жемчужину столицы Дагестана — Джума-мечеть.
  • Закончим нашу экскурсию посещением подземной бани XIX века. Еще в 1950-е годы этой баней пользовались по прямому назначению. Я расскажу о брачных обрядах и легендах этого места.
🚩 Начало и место завершения: по договоренности с туристом
 Что входит
  • экскурсионное обслуживание
 Что не входит
  • личные расходы
  • входные билеты (цитадель Нарын-Кала — 150 руб., музей Девичья Баня — 100 руб., музей Бестужева-Марлинского — 100 руб)
Время проведения: Смотрите свободные даты
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Людмила А.
Людмила А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дербента

🎩Индивидуальные🔭Обзорные#Старый город🗽Достопримечательности#Дагестан#Туры из Москвы

Еще несколько похожих предложений в Дербенте

Дербент — первая встреча
Индивидуальная экскурсия
4.9
61
3 700
за 1-15 чел.
Дербент — первая встреча
«Визитные карточки» древнейшего города на насыщенной обзорной экскурсии
Дербент — сокровищница культур и религий
Индивидуальная экскурсия
9 100
за 1-4 чел.
Дербент — сокровищница культур и религий
Поразиться второму по величине городу Дагестана и уникальному музею-заповеднику под открытым небом
Дербент с огоньком!
Индивидуальная экскурсия
4.3
4
7250
6 525
за 1-10 чел.
Дербент с огоньком!
Погулять по Старому городу, станцевать лезгинку, погостить у местных и увидеть экраноплан Лунь
Незабываемые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Индивидуальная экскурсия
5
1
7 000
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Незабываемые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Мы отправимся с вами в поселок Дубки на самый глубокий каньон в Европе
Ежедневно
Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Индивидуальная экскурсия
5
1
12ч
24 000
за 1-20 чел.
Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Собрать коллекцию лучших видов Дагестана, прокатиться на катере и пообедать в форелевом хозяйстве

Людмила А. проводит ещё 1 экскурсию

Ханагский водопад
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-3 чел.
Ханагский водопад
Экономичная экскурсия без гида
по понедельникам
У нас ещё много экскурсий 😎 в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Дербенте
🇷🇺