Мы погуляем по самой знаменитой цитадели Дербента — Нарын-кала (6 век), посмотрим на удивительные виды Каспийского моря, которые открываются с возвышенности. Я расскажу об особенностях строительства города и исторических событиях того времени. Затем пройдемся по узким улочкам Старого города и узнаем о жизни горожан.
Я расскажу о знаменитых людях, которые посещали Дербент. Вы узнаете о декабристе Бестужеве-Марлинском, чей дом-музей мы посетим.
На спуске с возвышенности мы зайдем в старейшую мечеть, жемчужину столицы Дагестана — Джума-мечеть.
Закончим нашу экскурсию посещением подземной бани XIX века. Еще в 1950-е годы этой баней пользовались по прямому назначению. Я расскажу о брачных обрядах и легендах этого места.
🚩 Начало и место завершения: по договоренности с туристом
Что входит
экскурсионное обслуживание
Что не входит
личные расходы
входные билеты (цитадель Нарын-Кала — 150 руб., музей Девичья Баня — 100 руб., музей Бестужева-Марлинского — 100 руб)
Время проведения: Смотрите свободные даты
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.