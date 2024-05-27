Е Елена Дербент - первая встреча Аида прекрасно провела экскурсию, не было спешки, рассказывала не только про крепость, но и про растения, которые нас окружали. Очень интересно и обстоятельно. Спасибо

А Александр Дербент - первая встреча Интересная, познавательная экскурсия, нисколько не пожалели, что ее заказали. Гид Аида.

А Алеся Дербент - первая встреча Остались очень довольны экскурсией, гид Аида внимательная, очень хорошо знает историю. Она помогла нам быстро сориентироваться на местности, мы остались очень довольны и однозначно рекомендуем.

Ю Юлия Дербент - город историй Шикарная экскурсия цитадели и старому городу.

Е Екатерина Восточный колорит древнего Дербента Мы гуляли по Дербенту с великолепным экскурсоводом Зулейхой,хочется отметить, структурированность повествование, знания истории, этнографических обычаев, и прекрасную подачу! Спасибо огромное!

О Олег Восточный колорит древнего Дербента Ездил в марте в Дагестан. Хорошая, красивая и познавательная экскурсия по Дербенту в вечернее время! Везде подсветка и гуляет много людей. Хороший, структурированный, не навязчивый разговор. Спасибо

P Polina Дербент - город историй Камаля-Гид с большой буквы! Радушная, добрая, веселая, интересно рассказывает, улыбчивая!!! Экскурсия - супер!!! Впечатления и воспоминания самые положительные!

О Ольга Древний Дербент: музей под открытым небом читать дальше мандалы и крепость Нарын-Кала. До крепости нас сопровождал Заур, с интересными рассказами про достопримечательности, историю Дагестана и традициями. А в крепости экскурсию проводила Катиба, огромное ей спасибо, большой профессионал своего дела и просто очень приятный человек. За один день прошло полное погружение в атмосферу Дербента. Всем советую. Организаторам и гидам огромное спасибо! Экскурсия по Дербенту очень понравилась. Прогулялись по набережной, прокатились до экраноплана Лунь, посетили армянскую церковь, и конечно самое впечатляющее это

О Олеся Дербент - город историй Камаля - отличный гид! Интересная и познавательная экскурсия. Много новых впечатлений и эмоций! Спасибо большое!