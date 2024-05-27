1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Дербент - Первая встреча: История в каждом камне
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
«Мы посетим дом-музей декабриста Бестужева-Марлинского, где вы увидите артефакты, связанные с жизнью писателя в ссылке, и узнаете самые интересные факты его биографии»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Дербент - город историй: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента. Посетите крепость Нарын-кала, магалы и старейшую мечеть России. Откройте для себя культурное наследие города
Начало: У крепости Нарын кала
«По желанию сможете посетить музей, в котором представлена старинная посуда, и домашняя утварь»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Восточный колорит древнего Дербента: история, культура и приключения
Погрузитесь в вековую историю Дербента, ощутите его уникальную атмосферу и культурное наследие на незабываемой экскурсии
Начало: Возле крепости Нарын-Кала
«Как сотрудники музея и профессиональные экскурсоводы мы познакомим вас с давней историей фортификации»
Расписание: ежедневно в 17:15
Сегодня в 17:15
Завтра в 17:15
2 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Дербент с огоньком»: погружение в историю и культуру
Вас ждет незабываемое путешествие по древнему Дербенту с уникальными впечатлениями и теплым гостеприимством
Начало: У крепости Нарын-Кала
«А еще побываете в Ханской канцелярии, где ныне располагается Краеведческий музей, и полюбуетесь 700-летними платанами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Древний Дербент: музей под открытым небом
Начало: По договоренности с туристами
«Мы прогуляемся по улицам этого удивительного квартала, посетим музей «Девичья Баня» — архитектурный памятник XIII века»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 мая 2024Аида прекрасно провела экскурсию, не было спешки, рассказывала не только про крепость, но и про растения, которые нас окружали. Очень интересно и обстоятельно. Спасибо
- ААлександр27 мая 2024Интересная, познавательная экскурсия, нисколько не пожалели, что ее заказали. Гид Аида.
- ААлеся23 мая 2024Остались очень довольны экскурсией, гид Аида внимательная, очень хорошо знает историю. Она помогла нам быстро сориентироваться на местности, мы остались очень довольны и однозначно рекомендуем.
- ЮЮлия22 мая 2024Шикарная экскурсия цитадели и старому городу.
- ЕЕкатерина22 мая 2024Мы гуляли по Дербенту с великолепным экскурсоводом Зулейхой,хочется отметить, структурированность повествование, знания истории, этнографических обычаев, и прекрасную подачу! Спасибо огромное!
- ООлег14 мая 2024Ездил в марте в Дагестан. Хорошая, красивая и познавательная экскурсия по Дербенту в вечернее время! Везде подсветка и гуляет много людей. Хороший, структурированный, не навязчивый разговор. Спасибо
- PPolina4 мая 2024Камаля-Гид с большой буквы! Радушная, добрая, веселая, интересно рассказывает, улыбчивая!!! Экскурсия - супер!!! Впечатления и воспоминания самые положительные!
- ООльга7 марта 2024Экскурсия по Дербенту очень понравилась. Прогулялись по набережной, прокатились до экраноплана Лунь, посетили армянскую церковь, и конечно самое впечатляющее это
- ООлеся26 декабря 2023Камаля - отличный гид! Интересная и познавательная экскурсия. Много новых впечатлений и эмоций! Спасибо большое!
- ИИрина16 октября 2023Впервые были в Дагестане. Решили,что индивидуальный тур будет удобнее,т. к. мы были с детьми. Нашим гидом оказался Нурмагомед. Он оправдал
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Музеи»
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