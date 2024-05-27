Музеи и искусство Дербента

Найдено 5 экскурсий в категории «Музеи» в Дербенте, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дербент - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
269 отзывов
Дербент - Первая встреча: История в каждом камне
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
«Мы посетим дом-музей декабриста Бестужева-Марлинского, где вы увидите артефакты, связанные с жизнью писателя в ссылке, и узнаете самые интересные факты его биографии»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 6 чел.
Дербент - город историй
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
138 отзывов
Дербент - город историй: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента. Посетите крепость Нарын-кала, магалы и старейшую мечеть России. Откройте для себя культурное наследие города
Начало: У крепости Нарын кала
«По желанию сможете посетить музей, в котором представлена старинная посуда, и домашняя утварь»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека
Восточный колорит древнего Дербента
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
2 отзыва
Восточный колорит древнего Дербента: история, культура и приключения
Погрузитесь в вековую историю Дербента, ощутите его уникальную атмосферу и культурное наследие на незабываемой экскурсии
Начало: Возле крепости Нарын-Кала
«Как сотрудники музея и профессиональные экскурсоводы мы познакомим вас с давней историей фортификации»
Расписание: ежедневно в 17:15
Сегодня в 17:15
Завтра в 17:15
2 000 за человека
Дербент с огоньком
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Экскурсия «Дербент с огоньком»: погружение в историю и культуру
Вас ждет незабываемое путешествие по древнему Дербенту с уникальными впечатлениями и теплым гостеприимством
Начало: У крепости Нарын-Кала
«А еще побываете в Ханской канцелярии, где ныне располагается Краеведческий музей, и полюбуетесь 700-летними платанами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 10 чел.
Древний Дербент: музей под открытым небом
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
Древний Дербент: музей под открытым небом
Начало: По договоренности с туристами
«Мы прогуляемся по улицам этого удивительного квартала, посетим музей «Девичья Баня» — архитектурный памятник XIII века»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:30
от 11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Дербент - первая встреча
    Аида прекрасно провела экскурсию, не было спешки, рассказывала не только про крепость, но и про растения, которые нас окружали. Очень интересно и обстоятельно. Спасибо
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Дербент - первая встреча
    Интересная, познавательная экскурсия, нисколько не пожалели, что ее заказали. Гид Аида.
  • А
    Алеся
    23 мая 2024
    Дербент - первая встреча
    Остались очень довольны экскурсией, гид Аида внимательная, очень хорошо знает историю. Она помогла нам быстро сориентироваться на местности, мы остались очень довольны и однозначно рекомендуем.
    Остались очень довольны экскурсией, гид Аида внимательная, очень хорошо знает историю. Она помогла нам быстро сориентироваться
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Дербент - город историй
    Шикарная экскурсия цитадели и старому городу.
  • Е
    Екатерина
    22 мая 2024
    Восточный колорит древнего Дербента
    Мы гуляли по Дербенту с великолепным экскурсоводом Зулейхой,хочется отметить, структурированность повествование, знания истории, этнографических обычаев, и прекрасную подачу! Спасибо огромное!
  • О
    Олег
    14 мая 2024
    Восточный колорит древнего Дербента
    Ездил в марте в Дагестан. Хорошая, красивая и познавательная экскурсия по Дербенту в вечернее время! Везде подсветка и гуляет много людей. Хороший, структурированный, не навязчивый разговор. Спасибо
  • P
    Polina
    4 мая 2024
    Дербент - город историй
    Камаля-Гид с большой буквы! Радушная, добрая, веселая, интересно рассказывает, улыбчивая!!! Экскурсия - супер!!! Впечатления и воспоминания самые положительные!
  • О
    Ольга
    7 марта 2024
    Древний Дербент: музей под открытым небом
    Экскурсия по Дербенту очень понравилась. Прогулялись по набережной, прокатились до экраноплана Лунь, посетили армянскую церковь, и конечно самое впечатляющее это
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    мандалы и крепость Нарын-Кала. До крепости нас сопровождал Заур, с интересными рассказами про достопримечательности, историю Дагестана и традициями. А в крепости экскурсию проводила Катиба, огромное ей спасибо, большой профессионал своего дела и просто очень приятный человек. За один день прошло полное погружение в атмосферу Дербента. Всем советую. Организаторам и гидам огромное спасибо!

  • О
    Олеся
    26 декабря 2023
    Дербент - город историй
    Камаля - отличный гид! Интересная и познавательная экскурсия. Много новых впечатлений и эмоций! Спасибо большое!
  • И
    Ирина
    16 октября 2023
    Древний Дербент: музей под открытым небом
    Впервые были в Дагестане. Решили,что индивидуальный тур будет удобнее,т. к. мы были с детьми. Нашим гидом оказался Нурмагомед. Он оправдал
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    наши ожидания,был корректен,учитывал все наши пожелания. Рассказывает информацию,не очень многословно,но нас это устраивало,видели гидов как неумолкаемое радио,это не наш вариант. Можно задавать уточняющие вопросы,охотно отвечает о жизни в Дагестане. Не торопит,сам подсказывает места для сьемок,делает фото. Познакомил с национальной музыкой,обычаями и кухней.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Музеи»

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  4. Дербент с огоньком
  5. Древний Дербент: музей под открытым небом
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  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
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