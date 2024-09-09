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истории Дербента, местных обычаях. Экскурсия проходила в форме живого диалога, Камаля не тараторила заученный текст как часто бывает, а общалась с нами, с радостью отвечала на вопросы, шутила, была открытой и внимательной. Я думаю, что впечатление о городе оставляют не стены, не памятники, а такие люди как Камаля. Всем друзьям, собирающимся в Дербент, обязательно порекомендую эту экскурсию!