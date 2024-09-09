3.5 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: Прогулка по вечернему Дербенту
Когда наступит вечер, Дербент засияет огнями, а звуки азана наполнят воздух. Вас ждёт панорама со смотровой площадки, колоритные магалы и древнейшая мечеть
Начало: Недалеко от крепости Нарын-Кала
12 сен в 18:30
15 сен в 18:30
1 500₽ за человека
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Дербент - город историй: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента. Посетите крепость Нарын-кала, магалы и старейшую мечеть России. Откройте для себя культурное наследие города
Начало: У крепости Нарын кала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
1 350₽ за человека
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Старый Дербент: обзорная экскурсия
Окунуться в богатую историю древнейшего города России и увидеть главные достопримечательности
Начало: У крепости Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна9 сентября 2024Очень понравилась экскурсия! Камаля рассказала о традициях, тайнах и секретных местах города. Было очень увлекательно и интересно. Рекомендую от всей души!
- ННовицкая8 сентября 2024Сегодня были на вечерней экскурсии по Дербенту. Узнали очень много нового, получили массу впечатлений. Потрясающий гид Амрах. Большое ему спасибо, процветания и успехов.
- ТТатьяна8 сентября 2024Очень интересная и познавательная экскурсия, много узнали нового, спасибо нашему гиду Амраху, дополнительно было чаепитие с вкусной пахлавой, за что отдельное спасибо
- ААлан5 сентября 2024Камаля - отличный, профессиональный гид, любящая свое дело. Мы были впервые в Дагестане и благодаря экскурсии узнали много интересного об
- ЭЭльвира29 августа 2024Незабываемые впечатления от посещения и истории крепости. Камаля- гид настоящий профессионал, талантливая живая, внимательная, тактичная, умная. Огромная благодарность, всех благ и процветания!
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Дом-музей Бестужева»
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