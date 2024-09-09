Дом-музей Бестужева – экскурсии в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом-музей Бестужева» в Дербенте, цены от 1 350 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Прогулка по вечернему Дербенту
Пешая
31 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: Прогулка по вечернему Дербенту
Когда наступит вечер, Дербент засияет огнями, а звуки азана наполнят воздух. Вас ждёт панорама со смотровой площадки, колоритные магалы и древнейшая мечеть
Начало: Недалеко от крепости Нарын-Кала
12 сен в 18:30
15 сен в 18:30
1 500 за человека
Дербент - город историй
Пешая
170 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Дербент - город историй: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента. Посетите крепость Нарын-кала, магалы и старейшую мечеть России. Откройте для себя культурное наследие города
Начало: У крепости Нарын кала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
1 350 за человека
Старый Дербент: обзорная экскурсия
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Старый Дербент: обзорная экскурсия
Окунуться в богатую историю древнейшего города России и увидеть главные достопримечательности
Начало: У крепости Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    9 сентября 2024
    Дербент - город историй
    Очень понравилась экскурсия! Камаля рассказала о традициях, тайнах и секретных местах города. Было очень увлекательно и интересно. Рекомендую от всей души!
  • Н
    Новицкая
    8 сентября 2024
    Прогулка по вечернему Дербенту
    Сегодня были на вечерней экскурсии по Дербенту. Узнали очень много нового, получили массу впечатлений. Потрясающий гид Амрах. Большое ему спасибо, процветания и успехов.
  • Т
    Татьяна
    8 сентября 2024
    Прогулка по вечернему Дербенту
    Очень интересная и познавательная экскурсия, много узнали нового, спасибо нашему гиду Амраху, дополнительно было чаепитие с вкусной пахлавой, за что отдельное спасибо
  • А
    Алан
    5 сентября 2024
    Дербент - город историй
    Камаля - отличный, профессиональный гид, любящая свое дело. Мы были впервые в Дагестане и благодаря экскурсии узнали много интересного об
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    истории Дербента, местных обычаях. Экскурсия проходила в форме живого диалога, Камаля не тараторила заученный текст как часто бывает, а общалась с нами, с радостью отвечала на вопросы, шутила, была открытой и внимательной. Я думаю, что впечатление о городе оставляют не стены, не памятники, а такие люди как Камаля. Всем друзьям, собирающимся в Дербент, обязательно порекомендую эту экскурсию!

    Камаля - отличный, профессиональный гид, любящая свое дело. Мы были впервые в Дагестане и благодаря экскурсииКамаля - отличный, профессиональный гид, любящая свое дело. Мы были впервые в Дагестане и благодаря экскурсииКамаля - отличный, профессиональный гид, любящая свое дело. Мы были впервые в Дагестане и благодаря экскурсии
  • Э
    Эльвира
    29 августа 2024
    Дербент - город историй
    Незабываемые впечатления от посещения и истории крепости. Камаля- гид настоящий профессионал, талантливая живая, внимательная, тактичная, умная. Огромная благодарность, всех благ и процветания!

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Дом-музей Бестужева»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по вечернему Дербенту
  2. Дербент - город историй
  3. Старый Дербент: обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Бархан Сарыкум
  3. Джума-Мечеть
  4. Самое главное
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Девичьи бани
  7. Сулакский каньон
  8. Старый город
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в сентябре 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Дом-музей Бестужева" можно забронировать 3 экскурсии от 1 350 до 1 500. Туристы уже оставили гидам 201 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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