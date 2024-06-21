В ходе экскурсии вы узнаете всю историю коньячного комбината, а также этапы зарождения виноградарства в древнем Дербенте.
Познакомитесь с производством полного цикла — от выращивания винограда и его переработки до розлива готовой продукции. А после продегустируете вино, коньяк и кальвадос.
Познакомитесь с производством полного цикла — от выращивания винограда и его переработки до розлива готовой продукции. А после продегустируете вино, коньяк и кальвадос.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:30
Описание экскурсии
В мире виноделия коньяк сравнивают с чёрной икрой. Те, кому довелось попробовать его лучшие образцы, начинают предпочитать его всем остальным спиртным напиткам мира. Мы познакомим вас с продукцией старейшего коньячного завода на Кавказе. Вы раскроете секреты производства и убедитесь, что рождение коньяка — это настоящее искусство. А затем попробуете его на вкус! Мы с вами посетим музей коньячного комбината в Дербенте, пройдем с экскурсией по территории комбината и винодельни, где вам расскажут о производстве полного цикла. А после отправимся в хранилище выдержанных элитных коньячных спиртов в бочках. Вас ждет дегустация 3 образцов вин — «Дербент золотистое», «Мерло», «Шардоне», 3 образцов коньяка — «Старая крепость», «Дербент 5 звездочек», «КВВК» или «Каспий», а также кальвадоса «Дербентский».
Ежедневно
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Что включено
- Дегустация 3 образцов вин, 3 образцов коньяка и кальвадоса
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Дербент, ул. Ленина, 41
Завершение: Красноармейский пер., 56 (Административный корпус Дербентского коньячного комбината)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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