В ходе экскурсии вы узнаете всю историю коньячного комбината, а также этапы зарождения виноградарства в древнем Дербенте. Познакомитесь с производством полного цикла — от выращивания винограда и его переработки до розлива готовой продукции. А после продегустируете вино, коньяк и кальвадос.

Описание экскурсии

В мире виноделия коньяк сравнивают с чёрной икрой. Те, кому довелось попробовать его лучшие образцы, начинают предпочитать его всем остальным спиртным напиткам мира. Мы познакомим вас с продукцией старейшего коньячного завода на Кавказе. Вы раскроете секреты производства и убедитесь, что рождение коньяка — это настоящее искусство. А затем попробуете его на вкус! Мы с вами посетим музей коньячного комбината в Дербенте, пройдем с экскурсией по территории комбината и винодельни, где вам расскажут о производстве полного цикла. А после отправимся в хранилище выдержанных элитных коньячных спиртов в бочках. Вас ждет дегустация 3 образцов вин — «Дербент золотистое», «Мерло», «Шардоне», 3 образцов коньяка — «Старая крепость», «Дербент 5 звездочек», «КВВК» или «Каспий», а также кальвадоса «Дербентский».