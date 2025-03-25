Аутентичный Дербент с мастер-классами и дегустацией (всё включено)

Вы погрузитесь в историю Дербента, освоите ковроткачество и прогуляетесь по улицам старого города. Вам не придётся беспокоиться о билетах или обеде — абсолютно всё включено в стоимость экскурсии.
Такой опыт запомнится надолго, ведь за один день вы прикоснётесь к главным ремёслам и видам искусства Дагестана.
Такой опыт запомнится надолго, ведь за один день вы прикоснётесь к главным ремёслам и видам искусства Дагестана.
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Цитадель Нарын-Кала. Крепость построена в 4 веке нашей эры, она была важным оборонительным сооружением на Кавказе. Включена в список ЮНЕСКО.
Магалы. Древний город, остатки крепостных стен, башен и ворот, которые когда-то защищали от врагов.
Мастер-класс по ковроткачеству. В сувенирной лавке Старого города вы узнаете, как на протяжении веков изготавливались ковры, каких размеров и расцветок они могли быть. Попробуете свои силы в этом ремесле или приобретёте что-то на память.
Обед с мастер-классом по лезгинке. Вас ожидают не только локальные блюда, но и возможность разучить движения национального танца.
Верхний базар. Здесь можно приобрести свежие овощи и фрукты, сыры, разнообразные специи и многое другое.
Мастер-класс по балхарской художественной керамике. В мастерской вы узнаете о традиционной росписи по керамике и сможете поучаствовать в создании орнаментов. Получившиеся изделия можно забрать с собой.
Прогулка по центру города. Вы увидите парк имени Низами Гянджеви, «Ворота судного дня» и улицу Счастливых людей.
Дегустация алкогольных напитков. В дегустационном зале дербентского коньячного комбината вы попробуете знаменитые винные и коньячные напитки.
Организационные детали
- С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность.
- В стоимость экскурсии включено: трансфер (Mercedes-Benz Sprinter или минивэн), услуги гида, обед, входные билеты в крепость, мастер-класс по ковроткачеству, мастер-класс по лезгинке, мастер-класс по балхарской керамике, дегустация алкогольных напитков.
- Дополнительные расходы (кроме личных трат по желанию) не предусмотрены.
Обратите внимание
- Для поездки необходимо выбрать необлегающую и непросвечивающую одежду, прикрывающую плечи, живот и колени (брюки можно).
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
- Нельзя брать с собой животных.
во вторник, четверг и субботу в 10:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Х. Тагиева
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 7602 туристов
Наша компания — федеральный туроператор, развиваем туризм в Дагестане с 2017 года. У нас в штате только квалифицированные сотрудники, которые найдут индивидуальный подход к каждому гостю, влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан со всех сторон. Предлагаем целый спектр маршрутов: от самых популярных, полюбившихся многим гостям, до необычных уголков, которые называют нетуристическими. Проведите свой лучший отдых вместе с нами!Задать вопрос
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