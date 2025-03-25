Аутентичный Дербент с мастер-классами и дегустацией (всё включено)

Что вас ожидает

Цитадель Нарын-Кала. Крепость построена в 4 веке нашей эры, она была важным оборонительным сооружением на Кавказе. Включена в список ЮНЕСКО.

Магалы. Древний город, остатки крепостных стен, башен и ворот, которые когда-то защищали от врагов.

Мастер-класс по ковроткачеству. В сувенирной лавке Старого города вы узнаете, как на протяжении веков изготавливались ковры, каких размеров и расцветок они могли быть. Попробуете свои силы в этом ремесле или приобретёте что-то на память.

Обед с мастер-классом по лезгинке. Вас ожидают не только локальные блюда, но и возможность разучить движения национального танца.

Верхний базар. Здесь можно приобрести свежие овощи и фрукты, сыры, разнообразные специи и многое другое.

Мастер-класс по балхарской художественной керамике. В мастерской вы узнаете о традиционной росписи по керамике и сможете поучаствовать в создании орнаментов. Получившиеся изделия можно забрать с собой.

Прогулка по центру города. Вы увидите парк имени Низами Гянджеви, «Ворота судного дня» и улицу Счастливых людей.

Дегустация алкогольных напитков. В дегустационном зале дербентского коньячного комбината вы попробуете знаменитые винные и коньячные напитки.

Организационные детали

С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность.

В стоимость экскурсии включено: трансфер (Mercedes-Benz Sprinter или минивэн), услуги гида, обед, входные билеты в крепость, мастер-класс по ковроткачеству, мастер-класс по лезгинке, мастер-класс по балхарской керамике, дегустация алкогольных напитков.

Дополнительные расходы (кроме личных трат по желанию) не предусмотрены.

Обратите внимание