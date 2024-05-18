Дербент, древнейший город России, богат уникальными историческими памятниками, а одной из его центральных жемчужин является цитадель «Нарын-кала», которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Старинные стены этой крепости на протяжении своей многовековой истории повидали немало, и теперь они готовы раскрыть свои тайны нам с вами.
Старинные стены этой крепости на протяжении своей многовековой истории повидали немало, и теперь они готовы раскрыть свои тайны нам с вами.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Что вас ожидает:
- Смотровая
- Малый Зиндан
- Кала-булаг
- Ханское водохранилище
- Развалины Ханского дворца
- Прямоугольное водохранилище
- Большой Зиндан
- Саркофаги
- Крестово-купольное водохранилище
- Ханский хамам
- Даг-капы
- Гауптвахта
Описание экскурсии
Что вас ждетВо время экскурсии мы пройдем по, когда-то неприступным, бастионам цитадели, которые были заложены ещё в VI веке и сохранились до наших дней. Увидим Ханские бани, дворцы, подземные тюрьмы и водохранилища. В процессе углубимся в историю региона, чтобы узнать о многовековых традициях, культуре, а также событиях, которые оставили заметный след в архитектуре и укладе города. Эта экскурсия — настоящее путешествие в прошлое, призванное оживить древнюю историю Дербента и дать возможность каждому прикоснуться к величию минувших эпох.
ежедневно с 9:00 до 18:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая
- Малый Зиндан
- Кала-булаг
- Ханское водохранилище
- Развалины Ханского дворца
- Прямоугольное водохранилище
- Большой Зиндан
- Саркофаги
- Крестово-купольное водохранилище
- Ханский хамам
- Даг-капы
- Гауптвахта
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты: взрослый 200 руб., детский 100 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Цитадель "Нарын-Кала", ворота "Кала-капы"
Завершение: Цитадель "Нарын-Кала", ворота "Даг-капы"
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 9:00 до 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
18 мая 2024
M
Madyarovaumvd
16 мая 2024
А
Алексей
14 мая 2024
Отличный вариант для ознакомления с главной достопримечательностью Дербента! Заглянули в Дербент на один день, для тех, кто в первый раз в крепости и хочет узнать историю ее постройки, данная экскурсия подходит как нельзя лучше.
Е
Елена
12 мая 2024
Цитадель это просто изумительный мир древности
А
Анна
16 апр 2024
Спасибо большое! Все было на высоком уровне ☺️
Р
Регина
16 апр 2024
Было очень увлекательно. Советую всем,будете в восторге. Отдельное Браво гиду❤️
Г
Галина
15 апр 2024
Очень понравилась экскурсия по цитадели, работники и гиды приветливые, вежливые. Всем советую, не пожалеете!!
Л
Лариса
13 апр 2024
Экскурсия по крепости была достаточно информативной. Вполне может подойти для первого посещения цитадели.
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