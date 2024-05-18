Дербент, древнейший город России, богат уникальными историческими памятниками, а одной из его центральных жемчужин является цитадель «Нарын-кала», которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Старинные стены этой крепости на протяжении своей многовековой истории повидали немало, и теперь они готовы раскрыть свои тайны нам с вами.

Описание экскурсии