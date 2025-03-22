Незабываемый Дербент

Самая полная экскурсия по древнему Дербенту с дегустацией вин и национальной кухней.

Начните с посещения легендарной цитадели «Нарын-Кала» — сердца города, а затем погрузитесь в атмосферу старинных кварталов магалов. Исследуйте Джума-мечеть
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и узнайте больше об истории Петра I в музее «Домик Петра I». Оцените тонкости вкуса на Дербентском заводе игристых вин с дегустацией восьми сортов.

Завершите день прогулкой по живописной набережной и парку Низами Гянджеви, где находится самый большой интерактивный фонтан в России. Не забудьте сделать фото на улице Счастливых людей возле памятника трём Дербентцам.

Незабываемый Дербент
Незабываемый Дербент
Незабываемый Дербент
Ближайшие даты:
22
мар25
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Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Дербент: Древний Город России

Дербент — это не просто город, а настоящая сокровищница истории, расположенная на юге России. Он находится на западном побережье Каспийского моря, где величественные горы Большого Кавказа приближаются к водам моря, образуя узкую трёхкилометровую полосу равнины. Это место известно как Дербентский проход, и оно хранит в себе множество тайн и легенд.

Что вас ожидает в Дербенте?

  • Экскурсия по цитадели «Нарын кала»: Погрузитесь в атмосферу древности, исследуя узкие улочки и верхнюю историческую часть города — магалы. Здесь каждый камень дышит историей и восточным колоритом.
  • Джума-мечеть: Посетите самую древнюю мечеть в России, которая является важной частью культурного наследия Дербента.
  • Обед: Насладитесь блюдами национальной и кавказской кухни, которые подарят вам уникальный вкус этого региона.
  • Экскурсия на Дербентский завод игристых вин: Узнайте о процессе производства шампанского на самом большом заводе в России. Примите участие в мастер-классе и дегустации восьми видов продукции.
  • Парк Низами: Завершите свою экскурсию в Парке Низами, где расположен самый большой интерактивный фонтан в стране. Это место станет отличным завершением вашего путешествия.

Дербент — это не просто экскурсия, а возможность прикоснуться к истории, насладиться вкусами и красотой этого удивительного города. Откройте для себя его тайны и магию!

Каждый вторник и субботу в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый6000 ₽
Детский4500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‭ Цитадель «Нарын-Кала» - сердце города, подробная экскурсия по главной достопримечательности города
  • ‭ Пешая прогулка по Магалам - старинной части города примыкающей к цитадели
  • ‭ Посещение Джума-мечети, древнейшей мечети на территории России
  • ‭ Посещение музея «Домик Петра I»
  • ‭ Посещение Дербентского завода игристых вин с дегустацией 8 видов продукции
  • ‭ Поездка на набережную
  • ‭ Парк Низами Гянджеви - парк с самым большим интерактивным фонтаном в России и улица Счастливых людей (Казем-Бека). Фото возле памятника трем Дербентцам
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Обед
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый вторник и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста соблюдайте дресс код: футболки вместо маек
  • Брюки вместо шорт
  • Либо любая другая одежда закрывающая плечи
  • Живот
  • Колени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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