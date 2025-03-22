Самая полная экскурсия по древнему Дербенту с дегустацией вин и национальной кухней.
Начните с посещения легендарной цитадели «Нарын-Кала» — сердца города, а затем погрузитесь в атмосферу старинных кварталов магалов. Исследуйте Джума-мечеть
Начните с посещения легендарной цитадели «Нарын-Кала» — сердца города, а затем погрузитесь в атмосферу старинных кварталов магалов. Исследуйте Джума-мечеть
Описание экскурсии
Дербент: Древний Город России
Дербент — это не просто город, а настоящая сокровищница истории, расположенная на юге России. Он находится на западном побережье Каспийского моря, где величественные горы Большого Кавказа приближаются к водам моря, образуя узкую трёхкилометровую полосу равнины. Это место известно как Дербентский проход, и оно хранит в себе множество тайн и легенд.
Что вас ожидает в Дербенте?
- Экскурсия по цитадели «Нарын кала»: Погрузитесь в атмосферу древности, исследуя узкие улочки и верхнюю историческую часть города — магалы. Здесь каждый камень дышит историей и восточным колоритом.
- Джума-мечеть: Посетите самую древнюю мечеть в России, которая является важной частью культурного наследия Дербента.
- Обед: Насладитесь блюдами национальной и кавказской кухни, которые подарят вам уникальный вкус этого региона.
- Экскурсия на Дербентский завод игристых вин: Узнайте о процессе производства шампанского на самом большом заводе в России. Примите участие в мастер-классе и дегустации восьми видов продукции.
- Парк Низами: Завершите свою экскурсию в Парке Низами, где расположен самый большой интерактивный фонтан в стране. Это место станет отличным завершением вашего путешествия.
Дербент — это не просто экскурсия, а возможность прикоснуться к истории, насладиться вкусами и красотой этого удивительного города. Откройте для себя его тайны и магию!
Каждый вторник и субботу в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|6000 ₽
|Детский
|4500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цитадель «Нарын-Кала» - сердце города, подробная экскурсия по главной достопримечательности города
- Пешая прогулка по Магалам - старинной части города примыкающей к цитадели
- Посещение Джума-мечети, древнейшей мечети на территории России
- Посещение музея «Домик Петра I»
- Посещение Дербентского завода игристых вин с дегустацией 8 видов продукции
- Поездка на набережную
- Парк Низами Гянджеви - парк с самым большим интерактивным фонтаном в России и улица Счастливых людей (Казем-Бека). Фото возле памятника трем Дербентцам
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый вторник и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Пожалуйста соблюдайте дресс код: футболки вместо маек
- Брюки вместо шорт
- Либо любая другая одежда закрывающая плечи
- Живот
- Колени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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