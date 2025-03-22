Самая полная экскурсия по древнему Дербенту с дегустацией вин и национальной кухней.Начните с посещения легендарной цитадели «Нарын-Кала» — сердца города, а затем погрузитесь в атмосферу старинных кварталов магалов. Исследуйте Джума-мечеть

и узнайте больше об истории Петра I в музее «Домик Петра I». Оцените тонкости вкуса на Дербентском заводе игристых вин с дегустацией восьми сортов. Завершите день прогулкой по живописной набережной и парку Низами Гянджеви, где находится самый большой интерактивный фонтан в России. Не забудьте сделать фото на улице Счастливых людей возле памятника трём Дербентцам.

Описание экскурсии

Дербент: Древний Город России

Дербент — это не просто город, а настоящая сокровищница истории, расположенная на юге России. Он находится на западном побережье Каспийского моря, где величественные горы Большого Кавказа приближаются к водам моря, образуя узкую трёхкилометровую полосу равнины. Это место известно как Дербентский проход, и оно хранит в себе множество тайн и легенд.

Что вас ожидает в Дербенте?

Экскурсия по цитадели «Нарын кала»: Погрузитесь в атмосферу древности, исследуя узкие улочки и верхнюю историческую часть города — магалы. Здесь каждый камень дышит историей и восточным колоритом.

Погрузитесь в атмосферу древности, исследуя узкие улочки и верхнюю историческую часть города — магалы. Здесь каждый камень дышит историей и восточным колоритом. Джума-мечеть: Посетите самую древнюю мечеть в России, которая является важной частью культурного наследия Дербента.

Посетите самую древнюю мечеть в России, которая является важной частью культурного наследия Дербента. Обед: Насладитесь блюдами национальной и кавказской кухни, которые подарят вам уникальный вкус этого региона.

Насладитесь блюдами национальной и кавказской кухни, которые подарят вам уникальный вкус этого региона. Экскурсия на Дербентский завод игристых вин: Узнайте о процессе производства шампанского на самом большом заводе в России. Примите участие в мастер-классе и дегустации восьми видов продукции.

Узнайте о процессе производства шампанского на самом большом заводе в России. Примите участие в мастер-классе и дегустации восьми видов продукции. Парк Низами: Завершите свою экскурсию в Парке Низами, где расположен самый большой интерактивный фонтан в стране. Это место станет отличным завершением вашего путешествия.

Дербент — это не просто экскурсия, а возможность прикоснуться к истории, насладиться вкусами и красотой этого удивительного города. Откройте для себя его тайны и магию!