Дербент нужно смотреть, чувствовать, пробовать — так город раскроется во всём своём многообразии. Наверняка вы уже успели погулять по нему, насладиться южным колоритом. Пора оценить местную гордость — вино, которое производят аж с 1895 года.
Вы побываете на старинном предприятии, услышите его историю, продегустируете вина и узнаете больше о виноделии.
Вы побываете на старинном предприятии, услышите его историю, продегустируете вина и узнаете больше о виноделии.
Описание экскурсии
Пешеходная прогулка
Встретимся мы с вами в сердце Дербента, на городской площади, и прогуляемся пешком вдоль северной крепостной стены 6 века к парку, где находится единственный мультимедийный фонтан в России. Далее пройдём по улице «Счастливых людей», заглянем в аутентичные сувенирные лавки.
ДЗИВ
- Отправляемся на Дербентский завод игристых вин
- Побываем в винных погребах конца 19 века
- Продегустируем натуральные игристые и тихие вина
- Посетим биохимический цех, где вас погрузят в историю виноделия в Дагестане
Организационные детали
- Экскурсия 18+
- Возможно проведение индивидуальной дегустации за дополнительную оплату и в любое удобное для вас время — всё бронируется заранее, пишите, обсудим
- По дресс-коду: не рекомендуется надевать короткие шорты и топы
- Экскурсия делится на две части: сперва гуляем по городу пешком, затем садимся в машину и доезжаем до места проведения дегустации
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 4714 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Людмила, я с рождения живу в Дагестане и занимаюсь изучением истории. Наши экскурсии отличаются индивидуальным подходом, гибкостью программы и высоким профессионализмом. Моя команда состоит толькоЗадать вопрос
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