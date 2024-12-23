Людмила — ваша команда гидов в Дербенте

Провели экскурсии для 4714 туристов

читать дальше из квалифицированных, опытных гидов, которые знают как сделать каждую экскурсию интересной и запоминающейся. Будем рады поделиться с вами знаниями и накопленным опытом. Экскурсии мы проводим как групповые, так и индивидуальные по вашему желанию и предпочтению.

Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Людмила, я с рождения живу в Дагестане и занимаюсь изучением истории. Наши экскурсии отличаются индивидуальным подходом, гибкостью программы и высоким профессионализмом. Моя команда состоит только