Винное искусство в Дербенте

Побывать на одном из старейших предприятий Южного Дагестана - Дербентском заводе игристых вин
Дербент нужно смотреть, чувствовать, пробовать — так город раскроется во всём своём многообразии. Наверняка вы уже успели погулять по нему, насладиться южным колоритом. Пора оценить местную гордость — вино, которое производят аж с 1895 года.

Вы побываете на старинном предприятии, услышите его историю, продегустируете вина и узнаете больше о виноделии.
Винное искусство в Дербенте
Винное искусство в Дербенте
Винное искусство в Дербенте
Ближайшие даты:
23
дек24
дек26
дек27
дек13
янв14
янв16
янв
Время начала: 11:30

Описание экскурсии

Пешеходная прогулка

Встретимся мы с вами в сердце Дербента, на городской площади, и прогуляемся пешком вдоль северной крепостной стены 6 века к парку, где находится единственный мультимедийный фонтан в России. Далее пройдём по улице «Счастливых людей», заглянем в аутентичные сувенирные лавки.

ДЗИВ

  • Отправляемся на Дербентский завод игристых вин
  • Побываем в винных погребах конца 19 века
  • Продегустируем натуральные игристые и тихие вина
  • Посетим биохимический цех, где вас погрузят в историю виноделия в Дагестане

Организационные детали

  • Экскурсия 18+
  • Возможно проведение индивидуальной дегустации за дополнительную оплату и в любое удобное для вас время — всё бронируется заранее, пишите, обсудим
  • По дресс-коду: не рекомендуется надевать короткие шорты и топы
  • Экскурсия делится на две части: сперва гуляем по городу пешком, затем садимся в машину и доезжаем до места проведения дегустации
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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