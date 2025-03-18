Экскурсия по Дербентской крепости и посещение экраноплана Лунь

Что вас ждёт? Окунитесь в величественную атмосферу древнего Дербента на уникальной экскурсии по его главной достопримечательности — Дербентской крепости. Вы прогуляетесь по мощным стенам и башням, с которых открываются захватывающие виды на город и Каспийское море. Познакомьтесь с многовековой историей форпоста, охранявшего северные границы Персии. После крепости вас ждёт встреча с настоящим чудом советской инженерии — экранопланом «Лунь»‎, военным кораблём-самолетом, который впечатляет своими размерами и инновационным дизайном. Это путешествие объединит в себе древность и технологический прогресс. Важная информация:

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