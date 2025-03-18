Экскурсия по Дербентской крепости и посещение экраноплана Лунь

Отправляйтесь изучать Дербент на комфортном автомобиле с гидом: вы увидите Дербентскую крепость, крепость Нарын-кала, которая является частью Дербентской крепости, и сможете осмотреть ракетный корабль-экраноплан Лунь, расположенный на побережье Каспийского моря. Величественные крепостные стены, размах крыльев авиационного судна не оставят вас равнодушными.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Окунитесь в величественную атмосферу древнего Дербента на уникальной экскурсии по его главной достопримечательности — Дербентской крепости. Вы прогуляетесь по мощным стенам и башням, с которых открываются захватывающие виды на город и Каспийское море. Познакомьтесь с многовековой историей форпоста, охранявшего северные границы Персии. После крепости вас ждёт встреча с настоящим чудом советской инженерии — экранопланом «Лунь», военным кораблём-самолетом, который впечатляет своими размерами и инновационным дизайном. Это путешествие объединит в себе древность и технологический прогресс. Важная информация:
Пожалуйста, бронируйте экскурсию заранее.
В любое время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Нарын-кала
- Город Дербент
- Экраноплан Лунь
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречу вас, где вам удобно
Завершение: Где удобно
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Дербента
Групповая
до 15 чел.
Путешествие по Южному Дагестану: природа, история и техника
Откройте красоту Южного Дагестана: водопад Хучнинский, крепость и экраноплан Лунь ждут вас
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
Завтра в 09:00
20 мар в 09:00
3000 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Дербент: крепость, водопад и экраноплан «Лунь» (всё включено)
Посетите три уникальные локации в Дагестане: древнюю крепость, живописный водопад и экраноплан «Лунь». Включены трансфер, гид и обед из национальных блюд
Начало: В районе улицы Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
20 мар в 09:00
3000 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Дербента - на юг Дагестана: экраноплан, крепость, водопад
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по югу Дагестана. Вас ждут экраноплан «Лунь», крепость семи братьев, Ханагский водопад и музей Табасаранского быта
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 7980 ₽
8400 ₽ за всё до 6 чел.