В Валерия Магия старинного Дербента Остались очень довольны нашей экскурсией с гидом Али. Легкая подача материала, гибкость с учетом наличия с нами на экскурсии 2 детей, отличное чувство юмора, доброжелательность. Рекомендуем 200%👍👍👍

Е Елена Магия старинного Дербента Экскурсия прошла отлично! Дербент ван лав. Были со взрослыми родителями, отец больше по истории, я по красивым видам на фото)) экскурсия зашла всем поколениям. ☺️👌🏻

О Ольга Магия старинного Дербента Отличную экскурсию нам провел Али. И детям и взрослым было интересно. На все вопросы он ответил, не грузил датами и дал время сфотографироваться. Рекомендую!

Т Татьяна Экспресс-прогулка по Дербенту Очень интересная,содержательная экскурсия. Майя- отличный гид.

Е Елена Дербент - первая встреча Аида прекрасно провела экскурсию, не было спешки, рассказывала не только про крепость, но и про растения, которые нас окружали. Очень интересно и обстоятельно. Спасибо

А Александр Дербент - первая встреча Интересная, познавательная экскурсия, нисколько не пожалели, что ее заказали. Гид Аида.

А Алеся Дербент - первая встреча Остались очень довольны экскурсией, гид Аида внимательная, очень хорошо знает историю. Она помогла нам быстро сориентироваться на местности, мы остались очень довольны и однозначно рекомендуем.

О Ольга Экспресс-прогулка по Дербенту Прогулка по старому городу, остались приятные впечатления. Мурад и про историю и про современный Дербент много рассказал, на все вопросы отвечал. Слушать интересно, простым языком и с юмором где-то информация подается. Рекомендую!

и ирина Гастро-тур по Дербенту Тур прошел на отлично. Замечательный гид, очень информативно и вкусно! Рекомендую!