Описание экскурсии
Хучнинский водопад
Хучнинский водопад — это удивительное природное явление, которое привлекает туристов своей красотой и величием. Здесь можно насладиться свежим воздухом, потрясающими видами и звуками природы. Водопад является отличным местом для отдыха и восстановления сил.
Крепость семи братьев и одной сестры
Крепость семи братьев и одной сестры — это не только исторический памятник, но и место, наполненное легендами и тайнами. Она привлекает внимание путешественников своей архитектурой и атмосферой. Посетив крепость, вы сможете узнать много интересного о ее истории и значении для региона.
Мастер-классы
В этом удивительном месте проводятся различные мастер-классы, где каждый может попробовать себя в новых занятиях. Это отличная возможность развить свои навыки и научиться чему-то новому в дружелюбной атмосфере. Мастер-классы могут включать:
- Ремесленные занятия
- Творческие мастер-классы
- Кулинарные курсы
Каждый сможет найти что-то по душе и провести время с пользой.
Экраноплан «Лунь»
Экраноплан «Лунь» — это уникальное транспортное средство, которое сочетает в себе элементы самолета и корабля. Он предназначен для передвижения по воде и способен развивать высокие скорости. Это не только интересный объект для изучения, но и символ технического прогресса. Посетив «Лунь», вы сможете узнать о его конструкции и возможностях, а также насладиться захватывающими видами.
Не упустите возможность посетить эти удивительные места и открыть для себя новые горизонты!
Экскурсия с выездом из Дербента:Точка сбора: Тц Россия на ул. Агасиева 22б в 09:00, завершение экскурсии в 4-5 вечера
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3500 ₽
|Детский
|3200 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Экраноплан Лунь
- Хучнинский водопад
- Крепость 7 братьев и 1 сестры
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Входные билеты в крепость
- Обед
- Мастер-класс по приготовлению чуду
- Мастер класс по ковроткачеству
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- За день до начала тура до 21:00 с вами свяжется менеджер и укажет, какой вас будет ждать транспорт на точке сбора и кто ваш гид
- Все локации в шаговой доступности и не требуют специальной физической подготовки
- Данная программа может подойти как для ребёнка, так и для людей золотого возраста. Вас ждёт очень интересная и насыщенная экскурсия
- Номер телефона менеджера: 8 (989) 870-79-71 (поддержка)