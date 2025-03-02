Южный Дагестан, Крепость и водопады

Сделайте свой отдых незабываемым, отправившись на экскурсию в Дербенте: вас ждёт гостеприимство кавказской семьи, вы узнаете про их обычаи и традиции, попробуете местную еду, для вас даже проведут мастер-классы! А далее ваш путь будет лежать к экраноплану Лунь и Хучнинскому водопаду, также вы увидите крепость Семи Братьев и Одной Сестры.
Южный Дагестан, Крепость и водопады
Южный Дагестан, Крепость и водопады
Южный Дагестан, Крепость и водопады
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Хучнинский водопад

Хучнинский водопад — это удивительное природное явление, которое привлекает туристов своей красотой и величием. Здесь можно насладиться свежим воздухом, потрясающими видами и звуками природы. Водопад является отличным местом для отдыха и восстановления сил.

Крепость семи братьев и одной сестры

Крепость семи братьев и одной сестры — это не только исторический памятник, но и место, наполненное легендами и тайнами. Она привлекает внимание путешественников своей архитектурой и атмосферой. Посетив крепость, вы сможете узнать много интересного о ее истории и значении для региона.

Мастер-классы

В этом удивительном месте проводятся различные мастер-классы, где каждый может попробовать себя в новых занятиях. Это отличная возможность развить свои навыки и научиться чему-то новому в дружелюбной атмосфере. Мастер-классы могут включать:

  • Ремесленные занятия
  • Творческие мастер-классы
  • Кулинарные курсы

Каждый сможет найти что-то по душе и провести время с пользой.

Экраноплан «Лунь»

Экраноплан «Лунь» — это уникальное транспортное средство, которое сочетает в себе элементы самолета и корабля. Он предназначен для передвижения по воде и способен развивать высокие скорости. Это не только интересный объект для изучения, но и символ технического прогресса. Посетив «Лунь», вы сможете узнать о его конструкции и возможностях, а также насладиться захватывающими видами.

Не упустите возможность посетить эти удивительные места и открыть для себя новые горизонты!

Экскурсия с выездом из Дербента:Точка сбора: Тц Россия на ул. Агасиева 22б в 09:00, завершение экскурсии в 4-5 вечера

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый3500 ₽
Детский3200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Экраноплан Лунь
  • Хучнинский водопад
  • Крепость 7 братьев и 1 сестры
Что включено
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
  • Входные билеты в крепость
  • Обед
  • Мастер-класс по приготовлению чуду
  • Мастер класс по ковроткачеству
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Город Дербент, ул. Гагарина, 27
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия с выездом из Дербента:Точка сбора: Тц Россия на ул. Агасиева 22б в 09:00, завершение экскурсии в 4-5 вечера
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
  • За день до начала тура до 21:00 с вами свяжется менеджер и укажет, какой вас будет ждать транспорт на точке сбора и кто ваш гид
  • Все локации в шаговой доступности и не требуют специальной физической подготовки
  • Данная программа может подойти как для ребёнка, так и для людей золотого возраста. Вас ждёт очень интересная и насыщенная экскурсия
  • Номер телефона менеджера: 8 (989) 870-79-71 (поддержка)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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