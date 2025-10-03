Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу древнего Самурского леса: вы увидите 800-летний платан, ставший символом мудрости, и насладитесь чаепитием на лоне природы.



Затем мы отправимся на таинственный пляж «Чёрные пески», где золотые лучи солнца играют на тёмном песке, а Каспий манит освежающей прохладой.



Завершит экскурсию осмотр легендарного экраноплана «Лунь» — уникального советского проекта, сочетающего технологии корабля и самолёта. 4.5 7 отзывов

Описание экскурсии САМУРСКИЙ ЛЕС массив реликтовых умеренно-субтропических лиановых лесов в России, расположен в Магарамкентском районе на границе с Республикой Азербайджан. . Расположен в дельте реки Самур. Уникальный охраняемый государством лиановый лес, родники, 800 летний платан и один из лучших песчаных пляжей в Республике – Приморский пляж. Прогулка по одному из самых уникальных природных объектов Дагестана. Величественные деревья, мягкий мох и живописные виды создают атмосферу спокойствия и умиротворения. Ваш гид познакомит вас с флорой и фауной этого древнего леса. ЭКРАНОПЛАН ЛУНЬ Советский ударный экраноплан-ракетоносец. Экраноплан предназначен для поражения надводных кораблей. Расположен на берегу моря возле села Авадан в Дербентском районе. На территории парка «Патриот» МАРШРУТ: - прогулка по реликтовому лиановому лесу - посещение 800-летнего платана - обед - купание в море на пляже Черные пески - экраноплан Лунь Важная информация: Подробная информация при бронировании. В поездке обязательно соблюдение следующих правил: - необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно); - плечи, живот и колени должны быть прикрыты; - категорически запрещено распитие спиртных напитков. На экскурсию с собой рекомендуется взять удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, воду. Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан.

В нечетные дни в 09.00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Самурский лес

800-летний платан

Пляж «Черные пески»

Экраноплан «Лунь» Что включено Услуги гида

Транспорт

Входные билеты Что не входит в цену Личные расходы

Обед Место начала и завершения? Дербент, ул. Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия) Когда и сколько длится? Когда: В нечетные дни в 09.00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек. Важная информация Подробная информация при бронировании

В поездке обязательно соблюдение следующих правил:

Необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)

Плечи, живот и колени должны быть прикрыты

Категорически запрещено распитие спиртных напитков

На экскурсию с собой рекомендуется взять удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, воду

Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.