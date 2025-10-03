Погрузитесь в атмосферу древнего Самурского леса: вы увидите 800-летний платан, ставший символом мудрости, и насладитесь чаепитием на лоне природы.
Затем мы отправимся на таинственный пляж «Чёрные пески», где золотые лучи солнца играют на тёмном песке, а Каспий манит освежающей прохладой.
Завершит экскурсию осмотр легендарного экраноплана «Лунь» — уникального советского проекта, сочетающего технологии корабля и самолёта.
Затем мы отправимся на таинственный пляж «Чёрные пески», где золотые лучи солнца играют на тёмном песке, а Каспий манит освежающей прохладой.
Завершит экскурсию осмотр легендарного экраноплана «Лунь» — уникального советского проекта, сочетающего технологии корабля и самолёта.
Описание экскурсииСАМУРСКИЙ ЛЕС массив реликтовых умеренно-субтропических лиановых лесов в России, расположен в Магарамкентском районе на границе с Республикой Азербайджан. . Расположен в дельте реки Самур. Уникальный охраняемый государством лиановый лес, родники, 800 летний платан и один из лучших песчаных пляжей в Республике – Приморский пляж. Прогулка по одному из самых уникальных природных объектов Дагестана. Величественные деревья, мягкий мох и живописные виды создают атмосферу спокойствия и умиротворения. Ваш гид познакомит вас с флорой и фауной этого древнего леса. ЭКРАНОПЛАН ЛУНЬ Советский ударный экраноплан-ракетоносец. Экраноплан предназначен для поражения надводных кораблей. Расположен на берегу моря возле села Авадан в Дербентском районе. На территории парка «Патриот» МАРШРУТ: - прогулка по реликтовому лиановому лесу - посещение 800-летнего платана - обед - купание в море на пляже Черные пески - экраноплан Лунь Важная информация: Подробная информация при бронировании. В поездке обязательно соблюдение следующих правил: - необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно); - плечи, живот и колени должны быть прикрыты; - категорически запрещено распитие спиртных напитков. На экскурсию с собой рекомендуется взять удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, воду. Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан.
В нечетные дни в 09.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самурский лес
- 800-летний платан
- Пляж «Черные пески»
- Экраноплан «Лунь»
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Место начала и завершения?
Дербент, ул. Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия)
Когда и сколько длится?
Когда: В нечетные дни в 09.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Подробная информация при бронировании
- В поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Плечи, живот и колени должны быть прикрыты
- Категорически запрещено распитие спиртных напитков
- На экскурсию с собой рекомендуется взять удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, воду
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
А
3 окт 2025
Гид замечательный, но сама экскурсия
Не езжайте в эту экскурсию, это просто обман. Нам привезли в совершенно непонятный лес, в котором и погулять то толком нельзя, потому что за ним никто
Не езжайте в эту экскурсию, это просто обман. Нам привезли в совершенно непонятный лес, в котором и погулять то толком нельзя, потому что за ним никто
О
Оксана
29 сен 2025
Гид Тарлан провез нас на комфортном автомобиле по прекрасным неожиданным местам Дагестана. Побывали рядом с границей с Азербайджаном на пляже с черным песком, накупались. Заботливо накормил нас арбузом. Побывали в Самурских джунглях покатались на лианах. Дети и взрослые в восторге от енотов которые обедали вместе с нами!! Увидели масштабный Лунь. Все очень понравилось. Спасибо
П
Павел
26 сен 2025
Ю
Юлия
6 сен 2025
Поездка в Самурский лес заняла целый день. Сначала наш гид Тарлан показал нам экраноплан Лунь и рассказал о месте где он стоит и о перспективах развития этого места. Затем мы
О
Ольга
31 авг 2025
Рассказы нашего гида Сарухана, не стандартные и не занудные, не только познакомили с историей Дагестана, но и заставили проникнуться симпатией и уважением к народам, проживающим здесь. По дороге купил для
В
Владимир
27 авг 2025
Впечатления только позитивные. . Гид вообще красава. Веселый, общительный.
И
Илья
18 авг 2025
Входит в следующие категории Дербента
Похожие экскурсии из Дербента
Групповая
до 15 чел.
Путешествие по Южному Дагестану: природа, история и техника
Откройте красоту Южного Дагестана: водопад Хучнинский, крепость и экраноплан Лунь ждут вас
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Самурский лес Дербент: Эксклюзивное путешествие в джунгли России
Погрузитесь в зелёные чудеса Самурского леса, где диковинные животные и растения оживают в рассказах гида-биолога
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 900 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 19 чел.
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
Попасть в живую энциклопедию по ботанике и зоологии и попытаться обнять 800-летний платан
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2900 ₽ за человека