«Гоор и Кахиб» из Дербента

Погрузитесь в атмосферу Дагестана: Карадахская теснина, Гоор и национальная кухня. Уникальные остановки и яркие пейзажи ждут вас
Карадахская теснина - это удивительное природное творение в горах Дагестана, которое стоит увидеть каждому. Здесь вы услышите легенды и истории, связанные с этими местами, и посетите старинные Гоорские башни.

Экскурсия включает
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не только трансфер, но и увлекательное путешествие с множеством остановок для фото и наслаждения видами. Вас ждет шикарный шведский стол с блюдами Дагестанской кухни в доме местного жителя. Программа включает посещение Гимринского туннеля и Ирганайского водохранилища. Это уникальная возможность погрузиться в культуру и природу Дагестана

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие горные пейзажи
  • 🏰 Старинные Гоорские башни
  • 🍽️ Шведский стол с национальной кухней
  • 📸 Множество фотостопов
  • 🛤️ Гимринский туннель
  • 🌊 Ирганайское водохранилище
«Гоор и Кахиб» из Дербента
Ближайшие даты:
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Время начала: 06:00

Что можно увидеть

  • Карадахская теснина
  • Гоорские башни
  • Гимринский туннель
  • Ирганайское водохранилище

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие по Дагестану

Что вас ждет? Карадахская теснина и Гоор — это поистине одно из самых захватывающих путешествий по Дагестану. Мы предлагаем вам уникальную экскурсию, полную ярких впечатлений и интересных мест, что делает наше предложение особенно привлекательным.

Насыщенная программа

Наша поездка включает в себя длинный маршрут с множеством захватывающих остановок. Вы забудете о стандартных придорожных кафе, ведь мы организуем для вас горячий обед с блюдами национальной кухни, который будет ждать вас по прибытии.

Природные красоты

Вас ожидают потрясающие горные пейзажи, а также знаменитый Дагестанский «Язык Тролля», куда гости приезжают, чтобы сделать незабываемые фотографии. Прогулка по Карадахской теснине — это не просто прогулка, а настоящее приключение, которое оставит яркие эмоции у каждого участника.

Интересные остановки

На пути к Гоору вас ждут множество завораживающих мест:

  • Гимринский туннель — самый длинный туннель в нашей стране.
  • Ирганайское водохранилище — место, где можно сделать памятные фотографии на фоне величественных скал.

Вы даже не заметите, как быстро пролетит время, ведь по дороге будет множество ярких локаций, которые вы точно запомните!

Загадки Гоора

Гоор — это настоящая изюминка Дагестана. Наш гид расскажет вам увлекательные легенды и истории этого загадочного места. Вы узнаете, почему жители покинули Верхний Гоор и образовали новое поселение. Гоорские башни, сохранившиеся до наших дней, придадут вашему путешествию особую атмосферу.

Полезные советы

Не забудьте взять с собой воду в дорогу, накидку на случай непредсказуемой погоды в горах и удобную обувь для прогулок. Мы уверены, что скучать вам не придется, а наш гид подскажет, как сделать отличные селфи и модные Reels!

Ежедневно от 01.06 по 30.09.2025

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гоор, «Язык Тролля»
  • Гоор, сторожевые башни
  • Кахиб старый
  • Кахиб новый
Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Обед
  • УАЗики для подъема в горы.
Что не входит в цену
  • Сувениры и другие личные расходы
Место начала и завершения?
ТЦ «Россия» (ул. Агасиева 22Б/Гагарина 27)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно от 01.06 по 30.09.2025
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • После бронирования необходимо внести предоплату компании-организатору. Если вы оплатили на сайте, дополнительная предоплата не требуется
  • При дополнительных вопросах вы можете звонить в любое время дня, по экстренным даже ночью. Наши гости - наша забота. Также подключен мессенджер Whatsapp для удобства
  • Будем рады
  • Дагестан - регион с богатыми традициями и обычаями. Алкоголь во время экскурсии строго запрещен, и остановки в таких магазинах противоречат общей безопасности
  • В нашем крае приветствуется скромная одежда: платья, брюки, штаны, шорты - все ниже колен. Нежелательно открытый верх и очень облегающая одежда
  • И обязательно возьмите с собой хорошее настроение и дополнительную карту памяти для фото/видео, она вам точно понадобится!
  • Добро пожаловать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3 сен 2023
Все понравилось

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