Карадахская теснина - это удивительное природное творение в горах Дагестана, которое стоит увидеть каждому. Здесь вы услышите легенды и истории, связанные с этими местами, и посетите старинные Гоорские башни.Экскурсия включает

не только трансфер, но и увлекательное путешествие с множеством остановок для фото и наслаждения видами. Вас ждет шикарный шведский стол с блюдами Дагестанской кухни в доме местного жителя. Программа включает посещение Гимринского туннеля и Ирганайского водохранилища. Это уникальная возможность погрузиться в культуру и природу Дагестана

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Описание экскурсии

Увлекательное путешествие по Дагестану

Что вас ждет? Карадахская теснина и Гоор — это поистине одно из самых захватывающих путешествий по Дагестану. Мы предлагаем вам уникальную экскурсию, полную ярких впечатлений и интересных мест, что делает наше предложение особенно привлекательным.

Насыщенная программа

Наша поездка включает в себя длинный маршрут с множеством захватывающих остановок. Вы забудете о стандартных придорожных кафе, ведь мы организуем для вас горячий обед с блюдами национальной кухни, который будет ждать вас по прибытии.

Природные красоты

Вас ожидают потрясающие горные пейзажи, а также знаменитый Дагестанский «Язык Тролля», куда гости приезжают, чтобы сделать незабываемые фотографии. Прогулка по Карадахской теснине — это не просто прогулка, а настоящее приключение, которое оставит яркие эмоции у каждого участника.

Интересные остановки

На пути к Гоору вас ждут множество завораживающих мест:

Гимринский туннель — самый длинный туннель в нашей стране.

Ирганайское водохранилище — место, где можно сделать памятные фотографии на фоне величественных скал.

Вы даже не заметите, как быстро пролетит время, ведь по дороге будет множество ярких локаций, которые вы точно запомните!

Загадки Гоора

Гоор — это настоящая изюминка Дагестана. Наш гид расскажет вам увлекательные легенды и истории этого загадочного места. Вы узнаете, почему жители покинули Верхний Гоор и образовали новое поселение. Гоорские башни, сохранившиеся до наших дней, придадут вашему путешествию особую атмосферу.

Полезные советы

Не забудьте взять с собой воду в дорогу, накидку на случай непредсказуемой погоды в горах и удобную обувь для прогулок. Мы уверены, что скучать вам не придется, а наш гид подскажет, как сделать отличные селфи и модные Reels!