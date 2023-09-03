Экскурсия включает
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие горные пейзажи
- 🏰 Старинные Гоорские башни
- 🍽️ Шведский стол с национальной кухней
- 📸 Множество фотостопов
- 🛤️ Гимринский туннель
- 🌊 Ирганайское водохранилище
Что можно увидеть
- Карадахская теснина
- Гоорские башни
- Гимринский туннель
- Ирганайское водохранилище
Описание экскурсии
Увлекательное путешествие по Дагестану
Что вас ждет? Карадахская теснина и Гоор — это поистине одно из самых захватывающих путешествий по Дагестану. Мы предлагаем вам уникальную экскурсию, полную ярких впечатлений и интересных мест, что делает наше предложение особенно привлекательным.
Насыщенная программа
Наша поездка включает в себя длинный маршрут с множеством захватывающих остановок. Вы забудете о стандартных придорожных кафе, ведь мы организуем для вас горячий обед с блюдами национальной кухни, который будет ждать вас по прибытии.
Природные красоты
Вас ожидают потрясающие горные пейзажи, а также знаменитый Дагестанский «Язык Тролля», куда гости приезжают, чтобы сделать незабываемые фотографии. Прогулка по Карадахской теснине — это не просто прогулка, а настоящее приключение, которое оставит яркие эмоции у каждого участника.
Интересные остановки
На пути к Гоору вас ждут множество завораживающих мест:
- Гимринский туннель — самый длинный туннель в нашей стране.
- Ирганайское водохранилище — место, где можно сделать памятные фотографии на фоне величественных скал.
Вы даже не заметите, как быстро пролетит время, ведь по дороге будет множество ярких локаций, которые вы точно запомните!
Загадки Гоора
Гоор — это настоящая изюминка Дагестана. Наш гид расскажет вам увлекательные легенды и истории этого загадочного места. Вы узнаете, почему жители покинули Верхний Гоор и образовали новое поселение. Гоорские башни, сохранившиеся до наших дней, придадут вашему путешествию особую атмосферу.
Полезные советы
Не забудьте взять с собой воду в дорогу, накидку на случай непредсказуемой погоды в горах и удобную обувь для прогулок. Мы уверены, что скучать вам не придется, а наш гид подскажет, как сделать отличные селфи и модные Reels!
Ежедневно от 01.06 по 30.09.2025
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гоор, «Язык Тролля»
- Гоор, сторожевые башни
- Кахиб старый
- Кахиб новый
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Обед
- УАЗики для подъема в горы.
Что не входит в цену
- Сувениры и другие личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- После бронирования необходимо внести предоплату компании-организатору. Если вы оплатили на сайте, дополнительная предоплата не требуется
- При дополнительных вопросах вы можете звонить в любое время дня, по экстренным даже ночью. Наши гости - наша забота. Также подключен мессенджер Whatsapp для удобства
- Будем рады
- Дагестан - регион с богатыми традициями и обычаями. Алкоголь во время экскурсии строго запрещен, и остановки в таких магазинах противоречат общей безопасности
- В нашем крае приветствуется скромная одежда: платья, брюки, штаны, шорты - все ниже колен. Нежелательно открытый верх и очень облегающая одежда
- И обязательно возьмите с собой хорошее настроение и дополнительную карту памяти для фото/видео, она вам точно понадобится!
- Добро пожаловать